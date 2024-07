F1 | Leclerc: "Non abbiamo soluzioni pronte per i nostri problemi"

Il quadro dei problemi della Ferrari è chiaro. E questo è il punto da cui a Maranello sono partiti dopo aver fatto esperimenti nel corso delle ultime gare con il vecchio e il nuovo pacchetto per le SF-24. C'è però un problema: a oggi non ci sarebbero le soluzioni per correggere i guai in breve tempo.

Lo ha sostenuto Charles Leclerc, intervenuto ieri ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio di Ungheria, dove le Ferrari hanno concluso rispettivamente al quinto e sesto posto dietro le due McLaren, ma anche alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla Red Bull di Max Verstappen.

La Ferrari si è trovata anche quest'anno a dover sacrificare dei fine settimana di gara per capire meglio cosa non stesse funzionando sulla monoposto. Nel 2023 il team riuscì il breve tempo a trovare soluzioni valide mentre, secondo il monegasco, quest'anno le cose potrebbero essere differenti per via delle tempistiche con cui trovare ciò che serve alle SF-24 per tornare competitive come qualche settimana fa.

"Credo che la chiave... Abbiamo fatto lo stesso lavoro dell'anno scorso e abbiamo ottenuto dati ben precisi. E quella è la cosa sicura. Lo scorso anno eravamo in una situazione in cui avevamo soluzioni in mano per risolverla".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Credo che oggi, quella situazione, purtroppo non c'è. E' un po' diversa. Non abbiamo qualcosa da mettere in macchina per risolvere i problemi che abbiamo. Quindi mi dispiace dirlo ma credo che avremo bisogno di più tempo per avere qualcosa che ci possa far migliorare".

Leclerc è poi tornato sulla gara di Budapest, affermando che il passo avuto ieri avrebbe anche potuto condurlo al podio. Il quarto posto finale è stato buono, ma anche facendo una strategia diversa tra il secondo e terzo stint avrebbe potuto comunque tenerlo fuori dalla Top 3.

"Penso che il podio fosse possibile, il passo c'era. Poi non dobbiamo dimenticare che siamo a Budapest: su questa pista è molto complicato superare. Però, non lo so, anche io una volta uscito dalla macchina ho avuto la sensazione che se fossimo rimasti in pista con Max alla fine del secondo stint magari avremmo potuto fare un ultimo stint migliore, ma è andata così".

"Abbiamo provato a fare l'undercut su Max per passarlo e ci siamo riusciti, ma poi abbiamo perso la posizione. Alla fine non credo che saremmo riusciti a fare molto di più di quello che abbiamo fatto oggi. E' stata una gara ben gestita, difficile alla fine con le Medie usate, ma siamo stati bravi sulla gestione".