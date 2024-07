F1 | Red Bull: la nuova clausola Marko blocca la fuga di Verstappen?

Il Gran Premio di Ungheria sarà archiviato come la domenica del grande trionfo McLaren e del Verstappen furioso. Sui motivi che hanno scatenato l’ira di Max la lettura più accreditata indica nella mancata competitività del nuovo pacchetto tecnico ed ai successivi errori commessi dal muretto-box che ha portato allo ‘sbrocco’ di Verstappen. Ma forse non è solo questo.

Il caos scoppiato in Red Bull lo scorso mese di febbraio ha messo a nudo alcuni aspetti molto interessanti legati alla gestione della squadra. Uno di questi, che ha catturato molta attenzione, riguarda una clausola contrattuale aggiunta lo scorso inverno (di cui Christian Horner non era a conoscenza) secondo la quale, qualora Marko avesse lasciato la squadra, Verstappen avrebbe potuto rescindere il contratto (che termina a fine 2028) e trasferirsi altrove.

Uno scenario prospettato pubblicamente anche da Verstappen nel tumultuoso weekend di Jeddah, quando la figura di Marko all’interno della squadra era stata data fortemente a rischio.

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto di: Erik Junius

La clausola ha messo Horner e la Red Bull sotto scacco per diversi mesi, uno scenario in cui si è tuffato Toto Wolff, il quale è arrivato a dichiarare che “se serve, da noi c’è posto anche per Helmut”. Ora, però, Horner è corso ai ripari.

La sua è stata un’operazione silenziosa quanto tremendamente efficiente, nella quale ha inizialmente ricucito una parte dello strappo con Marko per arrivare a mettere sul tavolo le sue ragioni e quelle dell’azienda. Con oltre 1.300 dipendenti che operano tra Red Bull Racing, Red Bull Technology e il dipartimento powertrain, la stabilità e la programmazione sono elementi indispensabili. Il rischio di vedere partire senza preavviso una figura determinante come Verstappen era una condizione insostenibile nell’ottica aziendale.

Con il supporto di Chaleo Yoovidhya, azionista di maggioranza del gruppo Red Bull, Horner ha convinto Marko a firmare un documento che garantisce la sua presenza in squadra fino al termine della stagione 2026. In più è stato trovato un accordo (che sarà definito nelle prossime settimane) che tutela la Red Bull nel caso in cui Marko dovesse essere impossibilitato a rivestire il suo ruolo per motivi indipendenti dalla volontà della squadra, come ad esempio problemi di salute.

L'incidente tra Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 e Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

L’impatto di questa azione è di cruciale importanza per la Red Bull, perché di fatto chiude ogni possibilità che Verstappen possa cedere alla tentazione di un clamoroso passaggio in Mercedes al termine di quest’anno o della prossima stagione.

Max ora sa che non potrà lasciare la squadra, o comunque non farlo alle condizioni precedenti. Se proseguirà il braccio di ferro tra le due parti, Horner avrà una posizione ben diversa da cui poter far valere le sue ragioni.

Allo stesso tempo il team principal della Red Bull ha messo a segno un colpo molto importante ai danni di Wolff, mettendo fine alle speculazioni alimentate da Toto per gettare benzina sul fuoco in un momento di grande difficoltà del suo primo avversario. Che lo voglia o meno, Verstappen sarà un pilota Red Bull fino al termine del campionato mondiale 2026.