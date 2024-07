F1 | Piastri si gode il trionfo: "McLaren ha fatto la cosa giusta"

La prima vittoria non si scorda mai e questo sarà un giorno che Oscar Piastri si ricorderà a lungo. Certo, il primo trionfo era arrivato nella sprint race del Gran Premio del Qatar 2023, ma vincere la prima “vera” gara ha un sapore totalmente differente.

Quel sogno da bambino, di arrivare in Formula 1 e vincere la prima gara nella massima serie si è avverato con una gara in cui, tuttavia, non sono mancati aspetti che faranno discutere nei prossimi giorni. Piastri ha costruito la sua vittoria alla partenza, andando subito a sopravanzare il compagno di team con una mossa decisa, dopo che lo stesso Lando Norris non era stato autore di uno scatto entusiasmante dalla prima casella. Il britannico aveva subito cercato di chiudere la strada, ma l’australiano ha resistito bene, trovando poi lo spazio per completare il sorpasso alla prima staccata.

Da quel momento in poi, Piastri ha subito imposto il suo ritmo aumentando il gap, complice anche lo scambio di posizioni tra lo stesso Norris e Max Verstappen alle sue spalle nei primi passaggi. Nel primo stint, infatti, l’australiano ha progressivamente aumentato il suo vantaggio fino alla prima sosta, quando McLaren ha scelto di richiamare per primo ai box Lando Norris per coprirlo da un possibile undercut di Lewis Hamilton, richiamato molto presto dalla Mercedes.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Ciò ha permesso a Norris non solo di uscire davanti al connazionale, come pianificato, ma anche di riavvicinarsi al compagno di squadra, recuperando un secondo. Nel secondo stint, Piastri era riuscito ad allungare nuovamente fino ad arrivare a un vantaggio di circa 4 secondi e mezzo ma, con il traffico dei doppiati, quel gap si è rapidamente ridotto, arrivando sotto i due secondi, abbastanza per entrare in zona DRS.

Il momento decisivo è stato quello della terza sosta, in cui McLaren ha richiamato ancora una volta per primo Norris, ancora una volta per farlo uscire davanti a Hamilton, per quanto in realtà il britannico della Mercedes non rappresentasse una vera e propria minaccia. A quel punto, fermandosi prima, Norris ha effettivamente completato l’undercut, arrivando ad avere un vantaggio sul compagno di squadra, che si è fermato due giri più tardi, di oltre tre secondi.

In McLaren gli ordini sono stati chiari, indicando a Norris che avrebbe dovuto restituire la posizione al compagno di squadra prima della bandiera a scacchi, con uno scambio avvenuto solo a poche tornate dalla fine. Uno scambio per cui, però, sono servite diverse discussioni via radio, perché era chiaro che Norris non volesse lasciare la prima posizione, andando anche a sfruttare la gomma per aumentare in modo importante il vantaggio, che ad un certo punto è arrivato sopra i cinque secondi.

Sicuramente non sarà una giornata tranquilla in casa McLaren, ma intanto Piastri si gode la sua prima vittoria in Formula 1: “È una giornata molto, molto speciale. Questo è il giorno che sognavo da bambino: salire sul gradino più alto di un podio di F1. Già. Ovviamente è stato un po' complicato alla fine, ma no, mi sono messo nella posizione giusta all'inizio”.

“Ringrazio la squadra per l'impegno e la macchina straordinaria. Sì, è molto divertente correre con la McLaren, quindi non potrò mai ringraziarli abbastanza. Mi ha dato l'opportunità di essere in F1 e, sì, vincere insieme dopo 18 mesi è una sensazione incredibile”, ha detto Piastri, prima di sottolineare quanto questa MCL38 al momento sia una vettura estremamente competitiva.

“Sì, al momento questa macchina è una bestia. È veloce in ogni condizione, credo che oggi sia stato così. Avevamo tutto sotto controllo. E, sì, è stata una sensazione incredibile poter gestire la gara in questo modo con entrambe le macchine e ottenere una doppietta. Sono incredibilmente felice per tutta la squadra e sono contento di aver ottenuto la mia prima vittoria”.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, Lando Norris, McLaren F1 Team Foto di: Glenn Dunbar

Chiaramente nei prossimi giorni si parlerà della decisione della McLaren di restituire la posizione a Piastri, che ha così potuto centrare la sua prima vittoria.

L’australiano aveva detto alla squadra, attraverso la radio del team, che più tempo ci sarebbe voluto per lo scambio, più la situazione si sarebbe, anche per il rischio di una Safety Car negli ultimi giri. Parlando della situazione, Piastri ha detto: “Più si lascia correre, ovviamente, più ci si innervosisce. Ma la squadra ha fatto bene. E sì, credo che sia stata la cosa giusta”.

“Mi sono messo nella posizione giusta alla partenza. Avevamo una diversa strategia, probabilmente il mio ritmo non era veloce come avrei voluto nell'ultimo stint, ma ero comunque nella posizione giusta per farcela. Quindi, sì, la squadra ha lavorato bene”.