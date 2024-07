F1 | McLaren: quelli di Norris non sono sette punti punti buttati

C’è chi ha storto il naso. Vedere Lando Norris che rallenta a quattro giri dalla fine per dar strada ad Oscar Piastri non è piaciuto ad una fetta del pubblico così come a qualche addetto ai lavori che ha voce in capitolo nella gestione del Circus.

Il sogno proibito di vedere riaprirsi un mondiale (di fatto una porta con uno spiraglio) alimenta molte speranze, se Norris avesse fatto suo il Gran Premio d’Ungheria oggi sarebbe a -69 punti (invece di -76) dal leader della classifica Max Verstappen. Uno scenario davvero diverso? C’è chi dice sì.

Il momento decisivo del GP d'Ungheria: Piastri infila Norris con Verstappen all'esterno della prima curva Foto di: Steve Etherington / Motorsport Images

La McLaren dopo oltre dieci anni è tornata ad avere come obiettivo un titolo mondiale, soprattutto nella classifica Costruttori. L’incredibile crescita guidata da Andrea Stella e Zak Brawn ha posto la squadra in un campo di gioco diverso, un contesto senza molti dei problemi con cui hanno dovuto convivere in passato.

Giocare ai piani alti comporta, però, altre sfide e con esse anche nuove problematiche. Una di queste è l’importanza di poter contare su una compattezza assoluta del gruppo di lavoro, piloti inclusi. Se il dominio tecnico è totale, come è stato dal 2014 al 2016 per la Mercedes, ci si può permettere anche un box spaccato, ma se il confronto è con avversari esterni, il gioco di squadra è un elemento fondamentale.

Ora, è vero che Norris in Ungheria ha lasciato sul campo sette possibili punti nella classifica piloti, ma è altrettanto vero che quei punti Lando se li è trovati potenzialmente in mano per un errore del team. Per 44 giri la pista ha detto che il vincitore del Gran Premio d’Ungheria sarebbe stato Piastri, poi una scelta non del tutto chiara al secondo pit-stop ha invertito le posizioni. Da quel momento Norris si è sentito leader legittimo della corsa per una ventina di giri. Poi nel casco di Lando è tornato il buonsenso.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Devi essere egoista in questo sport – ha commentato Lando - devi pensare a te stesso. Questa è la priorità numero uno: pensare a te stesso. Ma allo stesso tempo sono anche un giocatore di squadra, quindi la mia mente stava impazzendo. Col senno di poi la squadra non avrebbe dovuto mettermi in quella posizione, alla fine mi hanno portato al comando della corsa, non è stata una mia decisione. Avrei aspettato fino l'ultima curva dell’ultimo giro, per restituire la posizione, poi mi hanno detto che se all'improvviso ci fosse stata una Safety Car non avrei più avuto la possibilità di lasciare passare Oscar, e a quel punto avrei fatto la figura dell'idiota. Così ho pensato: ‘sì, è giusto’. E l'ho lasciato andare”.

La McLaren ha deciso che sette punti nella classifica piloti non valevano la spaccatura nella squadra, prendendo la decisione corretta nell’interesse del clima all’interno del team. Spesso si è portati a credere che la rivalità tra due compagni di squadra sia solo un confronto tra due piloti, ma la storia della Formula 1 riporta scenari differenti.

Quando è una decisione politica a determinare le gerarchie e i risultati si crea una spaccatura anche tra i gruppi di lavoro dei rispettivi piloti, la collaborazione e la condivisione delle informazioni inizia a diventare sempre più formale e meno efficiente, condizionando la performance del gruppo.

In un mondiale come quello a cui stiamo assistendo nessun team se lo può permettere. Proprio la McLaren ha già vissuto uno scenario simile nel 2007, quando la parte del box di Fernando Alonso alzò un muro per staccarsi da quella che lavorava con l’esordiente Lewis Hamilton. Il risultato fu che entrambi, in corsa per il mondiale, furono sconfitti.

Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Nell’anno e mezzo di convivenza con Norris, Piastri ha dovuto cedere la posizione a Lando in più di un’occasione, e lo ha fatto senza battere ciglio. Se in Ungheria le cose fossero andate diversamente Norris non avrebbe più potuto contare sul supporto del compagno di squadra, creandosi un problema non indifferente all’interno del suo stesso team. Ne sarebbe valsa la pena per sette punti?

Dopo la corsa Lando ha parlato bene, molto meglio di quanto abbia fatto via-radio per oltre dieci giri di gara. “Non meritavo di vincere a causa della mia partenza – ha ammesso Norris – ma ripeto, non avrei neanche dovuto trovarmi al comando. Quando sei in testa pensi che restituire la posizione ti costerà sette punti, ma la squadra aveva ragione. C’è differenza tra meritare o non meritare di vincere una gara, ed io non meritavo di vincere il Gran Premio d’Ungheria. Fine della storia”.

Che siano io meno parole di circostanza cambia poco, ciò che conta, sia per Lando che per la McLaren, è poter affrontare il weekend di Spa (e i successivi dieci Gran Premi) potendo contare su un gruppo compatto. Per provare a battere Max Verstappen e la Red Bull è una carta da cui non si può prescindere.