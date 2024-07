F1 | Ricciardo furioso: "Strategia sbagliata. Potevo prendere punti"

Non solo Max Verstappen. In casa Red Bull - anche se in un box diverso - l'olandese non è stato l'unico a infuriarsi per la strategia sbagliata adottata dal proprio team al gran premio di Ungheria.

Daniel Ricciardo, autore di un'ottima qualifica al sabato in cui aveva firmato il nono posto davanti a Yuki Tsunoda, si è trovato vittima di una scelta rivelatasi clamorosamente errata all'Hungaroring che ha privato lui e il team di un possibile doppio arrivo a punti che, in questo momento, per Racing Bulls è vitale nella lotta con Haas.

L'errore da parte del team è sorto nella scelta delle tempistiche legate al primo pit stop. Ricciardo ha fatto un primo stint di gara molto corto su gomme Medium, risultando bloccato dalla Williams di Alexander Albon e Kevin Magnussen.

Albon ha fatto il suo pit stop al giro 6, mentre Ricciardo ha fatto la sua prima sosta il giro seguente, trovandosi alle spalle delle due vetture che già lo precedevano, rimanendo così bloccato dietro di loro.

Ricciardo ha fatto il suo secondo pit stop al giro 28, quando aveva già un ritardo di 20 secondi dal compagno di squadra Yuki Tsunoda. Mentre il giapponese è andato su una sosta sola, finendo al nono posto e quindi a punti, Daniel è rimasto bloccato al 12esimo posto, chiudendo la corsa staccato di 25 secondi dal compagno di squadra.

Al termine della gara, il pilota australiano non ha certo nascosto la sua frustrazione per la strategia sbagliata da parte del suo team.

"Sono enormemente frustrato. Il motivo per cui mi hanno fatto rientrare all'inizio è stato... abbiamo seguito il gruppo di auto che erano appena rientrate ai box, avevamo la pista libera, e abbiamo deciso di rientrare dietro di loro e di metterci in un treno DRS. Ed è stato come... poi sullo stesso pneumatico, tutti su una dura, quindi... è stato, voglio dire, beh, ho avuto molte gare e molte frustranti. Ma questa è una gara di livello superiore. Perché avevamo il ritmo e abbiamo praticamente regalato a Yuki la gara che avevamo davanti. Avremmo potuto farlo entrambi. Ma non l'abbiamo fatto".

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Foto di: Red Bull Content Pool

"Non ho avuto tempo di chiedere il perché di questa scelta. Si chiama il più tardi possibile, “box box box” e si va ai box. Ma onestamente, appena entro ai box... Beh, mi sono fatto delle domande. E io... ma non si può. Sai, ti chiamano alla curva 13 e devi reagire. Ma... Parliamo di strategie e di questo... ma. Due auto ci hanno superato alla partenza con una gomma morbida. Non c'è problema. Lasciamoli andare. Loro vanno ai box e noi li seguiamo. Per poi seguire la loro strategia".

"Avremmo avuto aria libera e la possibilità di fare, credo, la gara di Yuki. Quindi sì, allora... Non so... Sinceramente, mi aspettavo di più. Al giro di boa mi aspettavo un “Mi dispiace. Abbiamo fatto un casino”. E non l'ho ricevuto. E questo mi ha fatto arrabbiare ancora di più".

"Non so se la mia strategia abbia permesso a Yuki di andare a punti, ma da quanto ho capito avremmo potuto farlo entrambi. Eravamo entrambi abbastanza veloci per portarli a casa. Abbiamo avuto il passo giusto per tutto il fine settimana. A meno che non mi sfugga qualcosa... Credo che ne saprò di più il prossimo fine settimana".

“Purtroppo abbiamo sbagliato con Daniel, facendolo rientrare ai box troppo presto in un traffico intenso e perdendo così la possibilità di lottare per i punti”, ha dichiarato Mekies.

"Il suo ritmo è stato estremamente forte per tutto il fine settimana e lo ha dimostrato ancora una volta nell'ultimo stint di gara, quando è stato finalmente in grado di trovare un po' di aria libera e di lottare per la sua rimonta".

“Condividiamo certamente la sua frustrazione e impareremo e torneremo più forti la prossima settimana”.