F1 | Mercedes: non è piaciuto il Verstappen fuori dalle righe

Quando lo scorso mese di febbraio sono improvvisamente apparse delle crepe in quello che era considerato il perfetto ecosistema Red Bull, Toto Wolff non ha perso un solo minuto. Il team principal della Mercedes ha lanciato messaggi attraverso i media per rendere pubblico il suo interesse nei confronti di Verstappen, provando ad approfittare del momento di instabilità della triade Max-Horner-Marko.

Il punto di forza dell’offerta di Wolff è sempre stato il nuovo ciclo tecnico ‘power unit’ che entrerà in vigore nel 2026, appuntamento che la Mercedes sta preparando da tempo per il definitivo ritorno al vertice.

Qualcosa però è cambiato. Il Gran Premio d’Ungheria ha proposto un quadro dei valori in campo molto diversi rispetto a due mesi fa, con la Red Bull alle prese con una sorprendente frenata. La gara dell’Hungaroring, sotto certi aspetti, potrebbe essere stata quella della svolta a favore della Mercedes, con un Verstappen critico con non mai nei confronti della squadra.

Accuse pubbliche e decisamente poco diplomatiche. Una buona notizia per Wolff? Sotto certi aspetti sì, perché vedere Max ai ferri corti con la squadra può essere visto come la conferma di un rapporto che si sta logorando, ovvero quello in cui sta sperando Wolff da mesi.

Il weekend di Budapest ha però evidenziato anche un altro aspetto. L’atteggiamento di Verstappen è stato oggetto di critiche quasi unanimi, la mancanza di rispetto nei confronti degli uomini che lo hanno portato alla conquista di tre titoli mondiali ha mostrato i limiti caratteriali di Max.

L'incidente tra Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 e Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, in gara in Ungheria Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

La Red Bull finora lo ha coccolato come mai ha fatto con un suo pilota, conscia del valore aggiunto che gli garantisce l’olandese, ma questo non è bastato a tenerlo a bada nel primo momento di difficoltà presentatosi nell’arco di tre stagioni.

L’azienda Red Bull vende una bevanda energetica, ha un marketing aggressivo che potrebbe anche tollerare (come immagine) qualche scivolata come quella avuta da Verstappen nel corso del Gran Premio d’Ungheria, ma la Mercedes no.

Un brand di grande prestigio nel mondo dell’automotive non potrebbe tollerare l’atteggiamento di Max visto in Ungheria, e questo ha fatto suonare un allarme da non sottovalutare tra gli uomini della Mercedes. Wolff ha una stima enorme del talento di Max, ha già provato in più di un’occasione ad averlo con sé a Brackley, ma l’aggressività dell’offerta Red Bull finora ha sempre avuto la meglio.

Altra cosa è della potenziale convivenza del temperamento di Verstappen nel mondo Mercedes. La storia delle ultime tre stagioni conferma che in Formula 1 la vittoria è un antidoto per tutte le criticità, se le cose vanno bene ci sono solo sorrisi e pacche sulle spalle.

Ma bisogna mettere in conto che tutti i cicli, anche i più gloriosi, ad un certo punto terminano, o semplicemente accade (come in Mercedes) che ci siano stagioni in cui il gradino più alto del podio diventa un obiettivo irraggiungibile. In questo scenario servono dei team-player, giocatori di squadra che (soprattutto nel caso di un grande brand) non facciano volare gli stracci pubblicamente al primo problema.

Il Verstappen visto domenica qualche dubbio lo ha fatto sorgere. Alla Red Bull in merito alla sua permanenza nel team, alla Mercedes sulla sua reale idoneità a ricoprire un ruolo che impone anche una funzione di ambasciatore di una grande azienda.

È uno scenario intricato che troverà una soluzione all’interno della Red Bull, la Mercedes per ora è alla finestra in attesa degli sviluppi. Poi, qualora Verstappen dovesse decidere che è ora di cambiare casacca, sarà chiamata a fare tutte le valutazioni del caso con esiti non scontati.