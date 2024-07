F1 | Pirelli: il nuovo asfalto di Spa promette tempi più rapidi

Dopo una lunga prima parte di stagione, la Formula 1 è vicina a una meritata pausa estiva. Tuttavia, prima di chiudere le fabbriche per il consueto periodo di inattività previsto dal regolamento, ad attendere i team c'è ancora il Gran Premio di Spa che, dallo scorso anno, è stato spostato da primo appuntamento dopo la pausa estiva a ultima tappa prima della sosta.

Quello di Spa è uno dei circuiti più affascinanti e ricchi di storia del calendario iridato, con sette chilometri di puro spettacolo tra sali e scendi circodanti dalla foresta che rende il paesaggio ancor più magico. Per quest'anno, però, ci sarà una novità, ovvero il rifacimento dell'asfalto per buona parte della lunghezza della pista, dato che parte del tracciato era già stato riasfaltato qualche anno fa per delle modifiche necessarie per ospitare anche alcune competizioni motociclistiche.

Pirelli ha già saggiato il nuovo asfalto un mese fa, in occasione della 24 Ore di Spa, la “classica” del GTWC, dove le GT3 hanno fatto registrare tempi inferiori di oltre tre secondi rispetto all’anno precedente, a parità di mescola. Chiaramente le vettuer GT hanno prestazioni molto differenti da quelle di una Formula 1, ma Pirelli si aspetta una significativa riduzione dei tempi sul giro, grazie a un aumento del grip nei tratti riasfaltati. Ciò avrà anche un altro significato: con il nuovo asfalto dovrebbero essere stati ridotti anche quei piccoli dossi presenti negli scorsi anni, per quanto i team tenderanno comunque a tenere alta la vettura a causa delle compressioni, come quella dell'Eau Rouge in salita verso il Raidillon.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto di: Erik Junius

Per la quattordicesima gara della stagione, la Pirelli ha selezionato le stesse mescole usate nell’ultimo biennio, vale a dire il tris composto dalla C2 come P Zero White hard, dalla C3 come P Zero Yellow medium e la C4 come P Zero Red soft. Ciò vuol dire che non si è puntato sulle mescole più duro in assoluto, bensì su una soluzione intermedia.

Dal punto di vista dello stress per i pneumatici, Spa-Francorchamps è uno dei tracciati con la media più elevata, anche se non raggiunge i picchi di Silverstone e Suzuka. Sono presenti tutte le tipologie di curve, raccordate da tratti molto veloci, caratteristiche che rendono complicato il lavoro delle squadre nell’identificazione del compromesso aerodinamico ideale. Infatti, per quanto sia vero che la scelta tende sempre verso setup scarichi, si tende anche a cercare un compromesso.

Se la vettura è molto scarica, allora è probabile che sarà più competitiva nel primo e nel terzo settore, composti da lunghi tratti da piena accelerazione, per poi soffrire nella zona centrale più guidata: l'opposto sarà per quelle vetture che, al contrario, sceglieranno un assetto più carico per avere migliori prestazioni nei curvoni veloci del secondo intertempo.

Alcune combinazioni di curve, come Eau Rouge-Raidillon, sono molto impegnative e hanno caratteristiche peculiari, nella fattispecie una forte compressione che mette a dura prova tanto la vettura quanto il pilota, con gli pneumatici che devono resistere a grandi forze sia verticali che longitudinali considerando che il tratto ormai si percorre in pieno. Solitamente, su questa pista il degrado è soprattutto termico ma il nuovo asfalto potrebbe rappresentare un fattore determinante, vista la maggior aderenza che offrirà alle gomme.

Attenzione al rischio meteo: a Spa la pioggia è sempre dietro l'angolo Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Altro elemento è il meteo, non soltanto per la possibile alternanza di condizioni anche molto diverse da un giorno all’altro, ma anche perché si possono avere contemporaneamente livelli di aderenza dell’asfalto completamente differenti fra un punto e l’altro del circuito a causa della pioggia. Con i suoi sette chilometri, infatti, non è insuale che piova solo in un punto specifico del tracciato, mentre il resto della pista sia ascutta. Per questo è importante valutare nel modo migliore il cambio di gomme in caso di passaggio da quelle da asciutto a quelle da bagnato e viceversa, sia in gara sia, soprattutto, in qualifica.

L’anno scorso la pioggia non si fece vedere in gara ma fu protagonista nei giorni precedenti di un weekend che si articolava col formato Sprint. La domenica pomeriggio tutti i piloti utilizzarono le slick, privilegiando quasi esclusivamente le mescole Medium (13 al via) e Soft (7) per puntare sulle due soste: le eccezioni furono Russell, Stroll e Gasly, che effettuarono un solo pit stop. La hard non fu quasi utilizzata, se non per un breve stint da parte di Norris.

Se è vero che il Gran Premio del Belgio sarà l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, in realtà l’impegno di Pirelli proseguirà anche la settimana successiva con due giorni di prove programmate sul circuito di Spa-Francorchamps. A supportare il lavoro di sviluppo delle mescole per gli pneumatici 2025 saranno la Aston Martin (che schiererà Stoffel Vandoorne, il quale ha da poco concluso la stagione di Formula E) e la Alpine, impegnate in entrambe le giornate con una monoposto ciascuna.