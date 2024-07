F1 Commission: niente punti oltre la top 10, regole 2026 in discussione

Dopo il GP d’Ungheria, dove non sono mancati i temi di discussione, la F1 Commission si è riunita per un altro appuntamento importante, in cui sono state prese decisioni di rilievo per il futuro a breve e lungo termine della serie.

Un incontro chiave perché si sono affrontati temi che negli ultimi mesi avevano rappresentato terreno fertile di discussione, a partire dalle regole 2026. Le nuove vetture avranno una nuova identità, abbandonando l’effetto suolo conosciuto durante questo ciclo tecnico, puntando su una riduzione del carico generato dal diffusore e dal fondo, con quest’ultimo che tornerà a essere quasi totalmente piatto. Inoltre, cambieranno anche le Power Unit, dando maggior risalto all'ibrido, con una ripartizione del 50% ciascuno tra parte elettrica e termica.

Tuttavia, sono subito emerse preoccupazioni su alcune delle idee che verranno implementate grazie a questo nuovo regolamento che non hanno convinto del tutto i team, che hanno subito espresso il loro disappunto. Timori che si sono concretizzati nell’incontro di oggi della F1 Commission, che ha discusso della situazione con la Federazione dopo la prima bozza diffusa a inizio giugno.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Da quanto emerso dalla F1 Commission che si è tenuta martedì, a seguito di ulteriori discussioni con i Comitati consultivo tecnico e sportivo, è stato deciso che le regole 2026 arriveranno in una nuova forma più tardi nel corso di questo campionato e saranno presentate al prossimo World Motor Sport Council del 17 ottobre. Inoltre, proprio data la delicatezza del tema, ci sarà una riunione straordinaria della F1 Commission il prossimo 2 ottobre, proprio per discutere dei regolamenti 2026.

“A seguito di ulteriori discussioni durante i prossimi comitati tecnici e Comitato consultivo tecnico e sportivo, un aggiornamento sui Regolamenti 2026, relativo ai regolamenti sportivi e tecnici, sarà presentato al Consiglio Mondiale dell'Automobile il 17 ottobre. Una riunione straordinaria della F1 Commission si terrà il 2 ottobre per discutere delle questioni relative al 2026”, si legge nel comunicato.

Tuttavia, queste non sono le uniche novità stabilite nella F1 Commission odierna. Sempre in ottica 2026, è stato confermato che i test pre-campionato includeranno ben nove giorni di prove, suddivisi in tre differenti sessioni di test, in modo da dare alle squadre l’opportunità di approfondire al meglio il funzionamento delle nuove vetture data la grande rivoluzione tecnica.

Non cambia il sistema di punteggio

Per quanto riguarda l’immediato, invece, dopo le discussioni degli ultimi mesi, la F1 Commission ha deciso che non ci sarà alcun cambiamento al sistema con cui vengono assegnati i punti ai piloti in griglia. Nei primi mesi della stagione, si era infatti parlato di estendere la zona punti fino al dodicesimo posto, dato che in quella fase del campionato i primi cinque team occupavano stabilmente la zona più alta della griglia, lasciando poco spazio alle altre cinque scuderie.

Lando Norris, McLaren MCL38, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, il resto dello schieramento alla partenza mentre Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, va largo Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Tuttavia, nel corso della riunione della F1 Commission di maggio le scuderie non erano arrivate a un punto di incontro, ritenendo necessario che affrontare ulteriori discussioni, soprattutto perché era emersa l’idea di estendere la zona punti non al dodicesimo posto, bensì all'intera griglia, in modo che tutti i piloti lottassero per un risultato valido per la classifica.

Dopo ulteriori discussioni, oggi la F1 Commission ha deciso di non alterare il sistema di punteggio, che rimarrà quindi invariato: i punti saranno assegnati sempre con le stesse modalità fino al decimo posto.

Aumenta di 2kg il peso minimo

Una delle proposte avanzate sempre negli ultimi mesi riguardava il peso minimo dei piloti. Secondo la FIA, infatti, gli 80 kg, pur essendo un passo in avanti, non rappresentavano ancora una soluzione equa per tutti, specie per quelli più alti.

Per garantire la sicurezza di tutti i piloti, che non dovranno così sottostare a diete ferree come nel caso di Esteban Ocon, tra i più penalizzati a causa della sua altezza, la Federazione ha deciso di aumentare il peso minimo del pilota da 80 a 82 kg. Per quei piloti che rimarranno sotto quella soglia, come da prassi da qualche anno a questa parte, sarà aggiunta una zavorra nel sedile per raggiungere la quota stabilita dall’organo di governo.

Di conseguenza, la massa minima delle vetture senza carburante salirà da 798 a 800 kg per il 2025.