F1 | Tsunoda: un'altra top 10 d’astuzia dopo un botto da 68G!

Il Gran Premio d’Ungheria è stato sicuramente caratterizzato dal duello al vertice tra le due McLaren e le difficoltà incontrate dalla Red Bull, che hanno innervosito Max Verstappen dato che l’olandese aveva definito quel pacchetto di novità portato dalla scuderia di Milton Keynes cruciale per il campionato.

Tuttavia, alle loro spalle non sono mancati i temi di discussione, soprattutto a centro gruppo, con una gara significativa ma passata quasi sottotraccia come quella di Yuki Tsunoda, capace di sfruttare una Racing Bulls ben adatta alle curve a media-bassa velocità dell’Hungaroring. Il giapponese è riuscito a portare a casa un ottimo nono posto, dimostrando una buona solidità e delle buone performance in una fase cruciale della stagione per le ultime voci di mercato.

Tsunoda partiva dalla decima casella dello schieramento dopo un brutto impatto durante le qualifiche, con la vettura che, dopo aver preso il volo su un gradino artificiale nella via di fuga in erba, era andata a sbattere contro le barriere con un impatto di ben 68G. Fortunatamente, il giapponese non ha riportato particolari conseguenze fisiche, ma il team è stato costretto a sostituire la scocca per permettergli di partecipare alla gara, con quest’ultima che ha svolto alla perfezione il suo dover assorbendo il colpo.

La RB F1 Team VCARB 01 di Yuki Tsunoda dopo l'incidente Foto di: Giorgio Piola

Tuttavia, questo non è stato l’unico elemento particolare della corsa del nipponico. Mentre tutti gli altri piloti hanno optato per i due pit stop, al contrario in casa Racing Bulls si deciso di seguire una strada differente, provando una sola sosta che alla vigilia sembrava quasi una soluzione fuori portata dato l’altro degrado termico. Durante la gara le temperature dell’asfalto attorno ai 40°C hanno però permesso di ridurre il consumo e puntare a qualcosa di differente sul piano tattico.

Da questo punto di vista, a giocare un ruolo chiave sono state l’ottima gestione delle coperture da parte di Tsunoda, ma anche una buona lettura di gara da parte degli stessi ingegneri della scuderia con il passare dei giri. Infatti, se da una parte del box c’è soddisfazione, dall’altra chiaramente Daniel Ricciardo è rimasto infastidito per la strategia adottata nel sui confronti, volta più a coprire gli avversari che si sono fermati dopo pochi giri. Ma è proprio quell’elemento che ha lanciato l’idea per la strategia a una sosta adottata con Tsunoda.

Di fatto, ben sette piloti delle squadre di centro gruppo si sono fermati dopo poche tornate, rendendo la tattica a due pit stop comunque estremamente tirata, dato che il primo stint è stato piuttosto breve. Questo è stato uno dei motivi che ha spinto Racing Bulls ad estendere così tanto la prima parte di gara: a rendere ancor più utile ed efficace questa strategia, tuttavia, è stato anche un altro elemento, ovvero la condotta di gara delle due Aston Martin. Anche la squadra britannica aveva deciso di diversificare la corsa sul piano strategico, richiamando subito ai box Fernando Alonso e lasciando fuori Lance Stroll, imponendo però all’asturiano un ritmo piuttosto lento per tenere compatto il gruppo alle sue spalle.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

A beneficiarne è stato così anche lo stesso Tsunoda, che ha continuato ad allungare, fino a quando, nel corso del 23° giro, il team non ha scelto definitivamente di puntare a quello che interamente era noto come “Plan C”, ovvero la singola sosta.

Ancor più interessante, tuttavia, è il secondo stint del nipponico, perché offre spunti interessanti sulla gestione gara del portacolori della Racing Bulls. La prima parte della seconda frazione di gara ha seguito i “classici” dettami fondamentali per le gomme, ovvero un’introduzione costante e non forzata, per poi intensificare il ritmo quando ve ne sarebbe stato più bisogno. Altrettanto fondamentale è stata la scelta durante lo stint di iniziare a forzare sull’anteriore per proteggere l’asse posteriore, quello più sotto sforzo in Ungheria, non solo per una mera questione di passo, ma anche perché quella gomma “salvata” si è rivelata fondamentale sul finale per difendersi in trazione dal ritorno delle due Aston Martin.

“Della gara a una singola sosta non ne avevano nemmeno davvero parlato prima della gara! Quindi sono molto sorpreso che siamo riusciti a fare una sola sosta e a resistere fino alla fine della gara. È un buon risultato e ovviamente un grande ringraziamento va al team che ha riparato l’auto molto velocemente e con precisione durante la notte. Senza di loro, non sarei qui. Bisogna riconoscerlo”, ha spiegato Tsunoda dopo la gara, sottolineando quanto sia stato importante il lavoro dei meccanici per montare quasi da zero una vettura tutta nuova con il cambio di scocca.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Nella sfida della midfield, Racing Bulls era tra le favorite, perché la VCARB01, come la sua progenitrice, ha spesso mostrato ottime caratteristiche nelle curve a media-bassa velocità, soprattutto in fase di trazione. Per questo ci si aspettava che potesse fare un passo in avanti dopo gli ultimi Gran Premi ricchi di tratti molto veloci, quelli che mettono più in difficoltà la macchina faentina.

Inoltre, recentemente Racing Bulls si è dovuta scontrare anche con dei problemi di correlazione sugli aggiornamenti, tanto che Daniel Ricciardo è tornato alla specifica di Miami. Tuttavia, a Budapest l’auto ha funzionato molto bene, garantendo ai piloti un buon bilanciamento, per quanto Tsunoda in realtà non si aspettasse di poter far funzionare la strategia a una sola sosta. Infatti, durante il primo stint il pensiero del giapponese era che il team stesse aspettando un possibile ingresso della vettura di sicurezza, prima di rendersi conto che il ritmo, in realtà, era ancora piuttosto competitivo grazie a una buona gestione gomma.

“Ad un certo punto avevo pensato che l’obiettivo fosse quello di attendere una Safety Car. Ma, in realtà, vedevo che il ritmo era molto buono. Sono molto sorpreso, ovviamente, la sensazione in macchina non era delle migliori dove gestire. Ovviamente ero abbastanza nervoso. Credo che la gestione che ho fatto all'inizio sia stata abbastanza buona. Inoltre, mi sentivo in affanno perché c'erano un paio di auto con gomme più fresche che cercavano di superarmi, ma sono riuscito a resistere abbastanza bene”, ha aggiunto Tsunoda.