F1 | Audi: l'italiano Walter Citterio sarà il capo dei motoristi

L’uomo giusto, al posto giusto. L’Audi è arrivata a cambiare il vertice del progetto F1 in tempo per darsi una struttura che possa mettere piede ufficialmente nel mondo dei GP con una struttura adeguata. Il marchio dei quattro anelli negli ultimi mesi della gestione affidata ad Andreas Seidl e Oliver Hoffmann non ha cavato un ragno dal buco.

I due manager al vertice avevano visioni molto divergenti, causa di diverbi e litigi che hanno portato a un deciso rallentamento dei piani e a una visione strategica che non è stata attrattiva per le figure di spicco che l’Audi aveva contattato per la costruzione di una squadra con forti ambizioni di successo.

Mattia Binotto

L’arrivo a Hinwil di Mattia Binotto dal 1 agosto dà un’improvvisa sterzata. L’ex ferrarista, dopo un paio di anni di “disintossicazione” da Maranello, torna nel Circus avendo la piena responsabilità di condurre in porto il progetto sportivo più ambizioso del marchio tedesco.

È curioso che sia stato chiamato un altro italiano: si ricorderà che Stefano Domenicali nel novembre 2014, poco dopo l’uscita dal Cavallino, era stato chiamato da Audi come Vicepresidente New Business Initiatives. L’incarico affidato all’imolese era lo studio di fattibilità per l’ingresso in F1: sono trascorsi dieci anni e quell’idea andrà concretizzandosi nella realtà con l’ingegnere reggiano nato in Svizzera.

Andreas Seidl, fra le altre cose, paga la mancanza di autorevolezza nel convincere un pilota top a scommettere sul progetto Audi, considerando Nico Hulkenberg come una buona seconda guida di esperienza e per giunta di lingua tedesca, ma niente di più. La prima mossa che farà Binotto sarà andare alla carica con Carlos Sainz.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Lo spagnolo è approdato alla Ferrari per volere di Mattia e fra i due c’è un rapporto di stima cementato nel tempo: Seidl non ha avuto validi argomenti per convincere il pilota madrileno, tanto che Carlos sta valutando anche le offerte di Alpine e Williams, mentre non ci stupiremmo affatto se Binotto potesse offrire un pacchetto più invitante e attrattivo.

Audi non è abituata a recitare un ruolo da comprimaria: la sua storia sportiva è contrassegnata da successi in tutte le categorie (rally, turismo, DTM, GT, IMSA e Mondiale Endurance, tanto per citare le più rappresentative) e, dunque, sarà attesa anche in F1.

I vertici della Casa di Ingolstadt hanno voluto imprimere un’accelerazione ai tempi e ai programmi con modalità insolite: i primi livelli del progetto F1 nei giorni scorsi erano stati invitati ad un meeting strategico, ed erano convinti di trovare Andreas Seidl e Oliver Hoffmann a condurre l’incontro e, invece, hanno trovato Mattia Binotto.

Andreas Seidl, ormai ex CEO Sauber Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Nessuno era stato avvisato. C’è stato un autentico blitz che ha preso più d’un in contropiede, ma è stato utile a dare la scossa a un ambiente che aveva bisogno di una rapida… ripartenza. Gernot Döllner, presidente e CEO di Audi AG, è un manager che crede nell’innovazione e ha tutta l’intenzione di rilanciare il prodotto dei quattro anelli riprendendo il vecchio claim “all’avanguardia nella tecnica” e usando la F1 come straordinaria piattaforma di marketing.

In questo nuovo quadro è inaccettabile vedere una Sauber relegata all’ultimo posto del mondiale Costruttori con zero punti in classifica.

Va bene che il F1 Stake Team, come si chiama quest’anno, sta vivendo una fase di transizione nel passaggio da Sauber ad Audi e partire dal fondo può dare il segno della risalita nel momento in cui il Costruttore deciderà di metterci la faccia dal 2026, ma una squadra vincente non si costruisce dall’oggi al domani.

È facile pensare che Binotto possa pescare delle risorse dalla Ferrari, chiamando uomini che erano di sua fiducia a Maranello. E ieri, subito dopo l’ufficializzazione di Mattia a Hinwil, si era sparsa la voce di un’offerta Audi a Enrico Gualtieri, capo dei motoristi del Cavallino.

L’ingegnere modenese resterà al suo posto nella Scuderia, ma a quanto risulta a Motorsport.com sarà un italiano il responsabile della power unit Audi che sta nascendo in Baviera a Neuburg an der Donau: stiamo parlando di Walter Citterio, brianzolo che si è formato al Politecnico di Milano dove si è laureato in ingegneria meccanica, prima di approdare alla Ferrari dove è rimasto ben 14 anni, arrivando al ruolo di Head of Engine concept di F1.

Citterio è entrato in Audi come Head of development performance internal combustion engine da qualche mese, ma diventerà capo dello staff dei motori non appena Binotto varerà il suo organigramma.

Il fatto che Gualtieri resti alla Ferrari, non significa che altri del Cavallino non possano seguire Binotto a Hinwil: vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane, non solo nell’area dei motori, ma fa piacere scoprire che un grande Costruttore come l’Audi creda e investa su italiani…