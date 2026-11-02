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F1 | Russell multato: ha saltato le interviste post gara. Wolff: "Gesto comprensibile. E' in un momento catastrofico"

Il pilota britannico ha lasciato l'Hermanos Rodriguez dopo il termine della gara ed essersi congratulato con Antonelli per la vittoria del titolo. I commissari di gara gli hanno inflitto 5mila euro di multa, ma Toto Wolff lo difende.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 2 nov 2026, 15:16

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Toccata (a Isack Hadjar al primo giro) e fuga (dopo il GP). Al termine del Gran Premio di Città del Messico, George Russell non ha preso parte alle interviste con i media, volando immediatamente in Brasile.

Questo comportamento ha portato a una multa di 5mila euro per avere contravvenuto all'Articolo B10.1.4e del Regolamento FIA dedicato alla Formula 1.

Niente di grave dal punto di vista pecuniario: per George questa è una multa appena simbolica, ma è stato un chiaro segnale dello stato d'animo del pilota britannico.

Russell ha visto vincere il titolo iridato Piloti di F1 al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli dopo una stagione dominata dall'italiano. A rendere tutto più amaro, il fatto che Russell fosse a inizio anno il grande favorito per il successo finale, e invece non solo si è visto demolire dal 20enne di Bologna, ma ha anche perso la seconda (e la terza) posizione nel Mondiale Piloti, con Charles Leclerc che è ormai arrivato alle sue spalle.

Va sottolineato, però, come George - prima di lasciare il Messico - si sia fermato per congratularsi con Antonelli, freschissimo vincitore dell'iride. Un bel gesto e non certo scontato, soprattutto per chi ha dovuto vivere una stagione che sarebbe dovuta essere trionfale, in modo a dir poco doloroso dal punto di vista sportivo e mentale.

George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A tal proposito, Toto Wolff ha voluto prendere le difese del suo pilota, patrimonio del team su cui per anni Mercedes ha investito e creduto. Il 2026 lo ha messo in forte difficoltà e la reazione che ha avuto al termine della gara all'Hermanos Rordiguez, ovvero saltare gli appuntamenti con i media andando direttamente a San Paolo, è parsa al team principal più che comprensibile.

"Ho visto George dopo la gara, mentre si trovava sulla bilancia della FIA, ed era chiaramente sconvolto per quanto accaduto. È stato un grande gesto di sportività da parte sua andare a vedere Kimi".

"Conosco George da tantissimo tempo e so bene che, per un atleta, questa è una situazione... Sta attraversando un momento difficile, ma è stato anche lui a contribuire a portare quel giovane pilota in questa squadra".

"L'ho visto e, per un pilota, questo è un momento catastrofico. Forse la gara di oggi è stata, in un certo senso, lo specchio della sua stagione. Era una gara che avrebbe dovuto vincere. Avevamo il passo necessario con la macchina, ma lo abbiamo penalizzato già sul primo rettilineo. L'erogazione dell'energia non è stata quella che ci aspettavamo".

"In questo momento sono assolutamente dalla sua parte. Mi sono trovato in situazioni in cui è davvero molto difficile riuscire a gestire quello che si prova. Il fatto che non abbia svolto le interviste con i media o che abbia lasciato il circuito è assolutamente comprensibile. Anzi, mi avrebbe sorpreso se fosse rimasto. Questo è assolutamente un gesto che merita rispetto".

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