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F1 | Hamilton tuona: "L'episodio con Leclerc? Ci è costato la vittoria. È una mancanza di rispetto per il team"

Il britannico non ha nascosto la sua amarezza per quanto accaduto nel primo giro con il compagno di squadra, quando Leclerc ha tentato l'attacco tagliando poi curva 4/5. Un episodio che, secondo Lewis, è costato concretamente la vittoria, ritenendolo una mancanza di rispetto nei confronti di tutte le persone che lavorano a Maranello.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 1 nov 2026, 23:51

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Clive Mason/Getty Images

Al termine del Gran Premio del Messico, Lewis Hamilton non ha nascosto la sua profonda amarezza per quanto avvenuto nel corso del primo giro, con quell’attacco da parte del compagno di squadra a curva 4 che di fatto ha innescato i due lunghi e, di fatto, un’ottima chance per la Ferrari di giocarsi la vittoria e, forse, anche una doppietta.

Gli steward hanno infatti ritenuto che entrambi i piloti siano arrivati lunghi in staccata e con una velocità superiore a quella che gli avrebbe permesso di percorrere curva 4 restando dentro i limiti della pista, al punto che, in effetti, sia Leclerc che Hamilton sono andati oltre la linea bianca.

In realtà, più che per un sottosterzo dovuto alla velocità in inserimento, il britannico è finito oltre largo perché ha dovuto correggere la traiettoria dopo essere finito sullo sporco e aver perso il posteriore, ma all’atto pratico, per i commissari, ciò che conta è proprio che sia comunque uscito di pista non avendo il completo controllo della vettura, come recitano le linee guida.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Mentre Hamilton è riuscito a tornare in pista prima di curva 5, perdendo però slancio e mettendo così Max Verstappen nelle condizioni di poterlo superare, Leclerc ha invece tagliato la chicane, per cui da regolamento avrebbe dovuto restituire la posizione guadagnata entro curva 12. Il monegasco ha invece mantenuto il comando, il che ha spinto i commissari a penalizzarlo di cinque secondi, ritenendo il fatto che fosse il primo giro e che nemmeno Hamilton fosse rimasto in pista come fattori mitiganti.

Pur riuscendo a costruire un vantaggio di circa cinque secondi su Verstappen prima della prima sosta, ciò non è stato sufficiente per mantenere la leadership della corsa, perché Red Bull ha agito con grande scaltrezza rientrando nello stesso giro di Leclerc in modo da guadagnare la posizione ai box e difendersi nel secondo stint fino alla bandiera a scacchi.

Parte del motivo per cui Leclerc non ha restituito la posizione a Hamilton dopo l’episodio iniziale era che avrebbe dovuto lasciare passare anche Verstappen, che nel frattempo era salito in seconda posizione. Una situazione che ha comunque mandato su tutte le furie il britannico, manifestata più volte via radio.

Chiaramente, essendo finito nella scia sporca di Verstappen, il sette volte iridato si è ritrovato a dover gestire le temperature della Power Unit e dei freni, un tema sempre estremamente delicato su questa pista a causa dell’aria rarefatta, tanto che dopo pochi giri il team ha subito chiesto a Lewis di effettuare oltre un centinaio di metri di lift and coast per mantenere sotto controllo il calore.

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Quando si è presentato alle interviste nel parco chiuso, pur rimoderano i toni rispetto ai tanti team radio in cui si era lamentato in maniera accesa della situazione, Hamilton ha nuovamente sottolineato di non aver gradito quanto accaduto nel primo giro, aggiungendo che quella manovra è costata la vittoria alla Ferrari.

“È stata una giornata difficile. Credo che oggi avessimo il passo per vincere, ma non era destino. Ne parleremo internamente e cercheremo di capire cosa possiamo fare dietro le quinte. Nel briefing dei piloti avevamo discusso del fatto che, se si esce di pista in Curva 1, bisogna restituire la posizione. L’anno scorso io ho ricevuto una penalità di dieci secondi per la stessa manovra che lui ha fatto”, ha aggiunto il Ferrarista, riferendosi al suo tentativo di sorpasso su Verstappen in curva 4 nel 2025.

"Va tutto bene finché si corre contro il compagno di squadra, a patto che poi non vada a danneggiare l'opportunità del team di ottenere il miglior risultato. Credo che l'interesse del team debba venire per primo. Oggi abbiamo perso una vittoria per il team, abbiamo perso dei punti per il secondo posto nel costruttori. E questa è anche una mancanza di rispetto per le persone che lavorano in fabbrica. Comunque abbiamo fatto abbastanza punti per il campionato costruttori, ma dobbiamo pensare anche alle persone che lavorano duramente in fabbrica. Non è stato bello", ha poi aggiunto a Sky.

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