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F1 | GP di Città del Messico, strategie: si va verso la singola sosta. C5 e C4 le mescole preferite?

Le Hard potrebbero essere tagliate fuori dalla scelta per la gara di oggi per questioni prestazionali, ma anche per un possibile arrivo del graining. La singola sosta in Messico potrebbe essere quella preferita. Le Soft serviranno per essere più aggressivi al via, data la poca efficacia della overtake mode?

Giacomo Rauli

Pubblicato: 1 nov 2026, 18:47

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pitstop Mercedes

Foto di: Erik Junius

Se tutti gli aspetti che abbiamo sempre visto all'Hermanos Rodriguez dovessero confermarsi, ci attende un Gran Premio di Città del Messico a dir poco tattico. Caldo, alte temperature di monoposto e freni dovrebbero portare i piloti a gestire vettura e gomme.

In tutto questo, i team dovrebbero propendere per una strategia a una sosta, senza però tralasciare quella a 2 pit stop qualora il degrado si rivelasse più elevato o se qualcuno volesse puntare su tre stint al fulmicotone.

Per chi sceglierà la singola sosta, la finestra per passare da Medium a Soft si aprirà tra il giro 35 e il 41esimo. Chi invece vorrà provare le due soste si potrà fermare la prima volta tra il 19esimo e il 25esimo giro (dopo uno stint con le Soft) e poi tra il giro 45 e il 51 per togliere le Medium e montare ancora le Soft.

Non abbiamo citato le opzioni (che esistono) in cui le Hard vengono prese in considerazione perché le C4 (Medium) e le C5 (Soft) sembrano essere considerate come le migliori soluzioni anche per la gara, anche per via del nuovo asfalto posato su due terzi della pista americana.

"Riteniamo fortemente che utilizzare le mescole più morbide sarà, in generale, la soluzione migliore per la gara, sia nell'ipotesi di una sosta sia in quella di due soste", ha detto Simone Berra di Pirelli.

"Pensiamo che la C3 (Hard, ndr) avrà difficoltà in termini di prestazione generale e di costanza. Probabilmente ci aspettiamo un meccanismo e un livello di degrado simili a quelli della C4 e della C5, ma con prestazioni complessivamente inferiori e meno grip".

"Crediamo quindi che i team cercheranno di puntare sulla C4 e sulla C5".

Graining sulle Hard, ma oggi sarà meno evidente

Le Hard, inoltre, potrebbero non essere prese in considerazione anche per via del graining che durante i primi turni di libere era apparso proprio sulle C3, ossia le mescole più dure portate da Pirelli al circuito dedicato ai fratelli Rodriguez.

"Abbiamo riscontrato un po' di graining su tutte e tre le mescole. Il fenomeno è stato più evidente sulla C3 perché, come dicevo, questa gomma tendeva a scivolare in maniera piuttosto significativa", ha proseguito Berra.

"Tuttavia, non si è trattato di nulla di particolarmente rilevante in termini di limitazione delle prestazioni. La C3, la C4 e la C5 non sono state realmente condizionate dalla propagazione del graining. È stato anche un fenomeno molto legato ai singoli team: non tutte le squadre lo hanno riscontrato".

"Inoltre, è stato molto localizzato nella zona centrale della gomma anteriore sinistra. Credo che entro domenica la situazione migliorerà e che il graining, se non scomparirà del tutto, sarà comunque meno evidente".

Antonelli, Max e Leclerc con le Soft al via?

A questo punto diventa importante capire come potrà svilupparsi la gara in termini di scelta di mescole al via della gara, ma anche per il prosieguo della stessa.

Andrea Kimi Antonelli - che potrebbe vincere il Mondiale proprio oggi in Messico - ha un treno di Soft nuove salvate dalle qualifiche di ieri e potrebbe scegliere di essere aggressivo al via sfruttandole proprio nel primo stint.

Considerando lo scarso - se non nullo - effetto dell'overtake mode per l'effetto che l'altitudine ha sulle power unit, i sorpassi dovrebbero essere molto complessi. Solo una spiccata differenza di mescole e vita delle gomme potrebbe agevolarli. Ecco perché il via avrà un'importanza notevole.

Oltre al leader del Mondiale, anche Verstappen, Leclerc e Norris potranno usufruire di un treno di Soft nuovo. Il pilota che ha più treni di Soft nuovi è Oscar Piastri, ma scatterà ben al di fuori della Top 10 dopo le disastrose qualifiche di ieri.

Per ciò che riguarda Medium e Hard, tutti i piloti dispongono di un treno nuovo per mescola. Questo significa che non ci saranno differenziazioni in tal senso.

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