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F1 | Tutto vero: Antonelli campione del mondo! In Messico vince Max davanti a Hamilton e Kimi

Antonelli vince il primo titolo iridato della carriera di F1 interrompendo il digiuno italiano che durava da 73 anni, dal titolo di Ascari nel 1953. Verstappen vince il GP di Città del Messico. Ferrari seconda con Hamilton, ma ci saranno tante polemiche per quanto accaduto al via con Leclerc. Kimi chiude il podio davanti al monegasco.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 1 nov 2026, 22:24

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

73 anni, ed è stata lunga. Tremendamente lunga. Ma l'attesa del piacere non è essa stessa il piacere? Così diceva una celebre pubblicità che chiunque di noi ha visto almeno una volta nella vita ma, stavolta, ci permettiamo di dissentire. Andrea Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1 e, sì, capiremmo chiunque si stesse godendo il sogno che è diventato realtà.

Fa strano a scriverlo. Figurarsi se lo avessimo anche solo provato a immaginare 9 o 10 mesi fa. Ci avrebbero preso per pazzi. Invece il bolognese ha deciso che, passo dopo passo, avrebbe annichilito tutti. Ma proprio tutti, a partire dal favoritissimo dai bookmakers compagno di squadra George Russell, finito nel tritacarne di un ragazzo maturato tremendamente in 12 mesi e capace di mettere la sua guida al servizio di una straordinaria W17. Una tortura per gli avversari, sempre con il sorriso stampato in faccia e una fisicità molto latina (chiedere a 'Bono' dopo i numerosi abbracci) che hanno conquistato tutti.

Da Alberto Ascari - sino a poco fa ultimo italiano a diventare campione del mondo di Formula 1 - il quale vinse l'ultimo iride nel 1953 con la Ferrari ad Andrea Kimi Antonelli, titolato su una Mercedes. 73 anni. Una vita. Ma ora il 20enne di Bologna non solo entra nell'Olimpo dei più grandi di sempre nel suo sport, ma va anche ad affiancare altri fenomeni italiani che stanno eccellendo nelle loro specialità.

Alle difficoltà del calcio italiano, dopo 3 Mondiali saltati consecutivamente, fanno da contraltare imprese straordinarie come quelle di Jannik Sinner nel tennis, di Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi nell'atletica, a tutti i grandiosi talenti nel nuoto, e via discorrendo. Antonelli diventa così un altro atleta azzurro che fa dello sport italiano d'elite.

Kimi è diventato così il pilota più giovane ad avere vinto un titolo iridato di Formula 1. Il nuovo record lo ha strappato a Sébastian Vettel e durava ormai da 16 anni. Era infatti il 2010 quando il tedesco vinse il suo primo iride a 23 anni e 135 giorni, togliendo allora il record a Lewis Hamilton per 166 giorni. Kimi, invece, ha fatto molto meglio, perché ha distrutto il record precedente per quasi 3 anni interi.

A 20 anni e 68 giorni il bolognese è diventato il più giovane di sempre a diventare campione del mondo di Formula 1. Un record che sarà difficilmente battibile. A chi vorrà dargli l'assalto servirà essere al posto giusto, al momento giusto e, probabilmente, nella stagione d'esordio nel Circus iridato. O, al massimo, al secondo anno. E in questo caso sarebbe questione di pochi giorni. Insomma, un record che potrebbe durare davvero per tanto tempo.

Ma tutte queste cose importano poco. Adesso Antonelli è campione del mondo ed è tutto vero. Forse servirà qualche ora, o qualche giorno per realizzare quanto accaduto oggi all'Hermanos Rodriguez. Ma questo titolo non è fatto della stessa materia dei sogni: è vero, è tutto tutto da toccare, abbracciare, guardare. E' lì, è arrivato. Oggi è stata scritta un'altra parte di storia dello sport italiano. Un capitolo di quelli che rimarranno scolpiti per sempre in ognuno degli appassionati di Formula 1 e di sport in generale. Andrea Kimi ce l'ha fatta, ha preso la "faccia triste dell'America" e ha deciso di farle fare un sorriso. E, di colpo, tutto sembra molto più bello.

Per quanto riguarda il Gran Premio di Città del Messico, Max Verstappen ha concesso il tris stagionale con una prova magistrale dal punto di vista della gestione delle mescole Medium con cui è partito e, va sottolineato, anche di strategia del solito, eccellente muretto box della Red Bull.

L'olandese e il team di Milton Keynes hanno letteralmente sfruttato una follia strategica delle Ferrari che, dopo il primo via, si sono trovate in prima e seconda posizione ma hanno ingaggiato un duello fratricida che ha portato Hamilton a perdere la posizione su Verstappen e Leclerc - in quel momento in testa - a prendere 5 secondi di penalità per avere tagliato la curva in occasione dell'attacco nei confronti di Hamilton, avendo tratto vantaggio.

Al giro 27 si è compiuto il sorpasso. Sia Leclerc che Verstappen hanno fatto il rispettivo pit stop, ma il monegasco ha dovuto scontare i 5 secondi di penalità. Un pit stop perfetto dei meccanici di Red Bull ha permesso a Verstappen di tornare in fast lane davanti alla Ferrari numero 16 e a quel punto Max ha avuto modo di gestire la prima posizione in aria pulita, fattore determinante in una pista e una metropoli come Città del Messico.

A mettere in dubbio il primo posto di Max è arrivato al giro 44 l'incidente di Valtteri Bottas. Questo ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa e a fermare la gara per riparare le barriere. Alla ripartenza, Verstappen si è difeso bene dalle due Ferrari e si è involato verso la vittoria. Hamilton è partito meglio di Leclerc e ha colto il secondo posto, mentre il monegasco ha rovinato la sua gara spiattellando le gomme anteriori in curva 1, per via di una frenata vistosa quanto dannosa.

Ne ha approfittato Antonelli, che con la prima Mercedes ha superato Leclerc e si è preso il terzo posto un giro più tardi del secondo via, andando a prendere il titolo iridato con un podio a dir poco di prestigio.

Nonostante le gomme anteriori quasi sulle tele, Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto dopo avere difeso con i denti la piazza nei confronti di un poco incisivo Lando Norris, quinto con la prima McLaren a traguardo.

George Russell ha guardato Antonelli vincere il titolo portando a casa un sesto posto anonimo, specchio della sua seconda parte della stagione. A corredo di un'altra gara difficile, i 10 secondi di penalità per aver speronato Hadjar dopo poche curve dal primo via. Dietro di lui la seconda McLaren, quella di Oscar Piastri e le due Alpine di Franco Colapinto e Pierre Gasly, entrambe a punti e capaci di tenere viva la lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori.

Liam Lawson ha limitato i danni per Racing Bulls dopo l'incidente di Arvid Lindblad con Oscar Piastri grazie al nono posto, approfittando di un errore di Gasly alla ripartenza dopo l'ultima Safety Car. Fuori dalla zona punti la prima Audi, quella di Gabriel Bortoleto davanti alla Red Bull di Isack Hadjar, crollata in fondo a causa di una speronata di George Russell poche curve dopo la prima partenza.

Per le Williams un'altra gara anonima, con Alexander Albon davanti a Carlos Sainz, mentre Ryo Hirakawa chiude la prima gara della carriera in F1 al 14esimo posto - tra le due Williams - unico pilota Haas al traguardo dopo l'incidente tra Oliver Bearman e Nico Hulkenberg. Il tedesco (16esimo alla fine) ha tamponato il britannico alla ripartenza e lo ha mandato KO.

Chiude la graduatoria dei piloti arrivati al traguardo Sergio Perez con l'unica Cadillac superstite. L'idolo di casa ha fatto una buona gara, occupando addirittura la 14esima posizione nel primo stint.

Tremendo fine settimana per Aston Martin. Sebbene il team di Silverstone sembrasse avere l'opportunità di lottare per le ultime posizioni della Top 10, prima è stata costretta a fermare Fernando Alonso in Q1 al sabato e poi ha fatto lo stesso con entrambi i piloti tra il giro 6 e il giro 7. Tutte e due le AMR26 hanno finito la gara praticamente assieme.

Da segnalare, inoltre, il ritiro di Valtteri Bottas a causa di un incidente al giro 44. Il finlandese, arrivato in staccata ad alta velocità, ha visto rompersi la sospensione anteriore sinistra della sua MAC-26, finendo contro le barriere. L'accaduto ha provocato la bandiera rossa, anche per permettere ai commissari di riparare le barriere.

Bottas, invece, è stato portato al Centro Medico per fare accertamenti. Fortunatamente è sempre rimasto cosciente ed è uscito autonomamente dall'abitacolo della sua monoposto incidentata.

Ritiro amaro anche per Arvid Lindblad. Al 50esimo passaggio il pilota di Racing Bulls è finito a muro nel tentativo di difendere la posizione dall'attacco di Oscar Piastri. L'australiano ha provato alla "esse", ma ha agganciato la ruota posteriore sinistra della VCARB03, spedendola contro il muro. Per Racing Bulls punti persi importanti: sarebbero serviti a mettere ulteriormente al sicuro il quinto posto nel Mondiale Costruttori.

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