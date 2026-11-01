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F1 | Antonelli commosso: "Ce l'abbiamo fatta. Questo è un nuovo punto di partenza per continuare a vincere"
Arrivano le prime parole di Antonelli, pochi minuti dopo la conquista del titolo mondiale di Formula 1 arrivata in Messico. "Ce l'abbiamo fatta. Continueremo a spingere per portare l'Italia in alto".
Giacomo Rauli
Pubblicato: 1 nov 2026, 23:31
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli ci ha messo forse diversi minuti a capire quanto è riuscito a fare quest'anno e a concretizzare oggi. Sì, perché è diventato per la prima volta in carriera campione del mondo di Formula 1 e ha posto fine ai 73 anni di digiuno dell'Italia, che non riusciva a vincere un iride del massimo campionato a ruote scoperte del motorsport dal lontano 1953, grazie ad Alberto Ascari.
Le lacrime nel casco una volta che ha tagliato il traguardo, l'abbraccio del suo team, della sua famiglia che da sempre lo supporta, la bandiera italiana attorno al collo e il solito sorriso. E' tutto vero: Antonelli è campione del mondo.
"Ce l'abbiamo fatta. Ma senza Mercedes e la mia famiglia non sarei qui. Sono molto grato a loro e questo momento rimarrà per sempre. Sto cercando di capire cosa sia successo", sono state queste le prime parole espresse dal bolognese una volta tolto il casco.
"E' stata una stagione speciale e dividere questo podio con Max e Lewis è qualcosa di speciale".
"Questo weekend ho sentito più tensione, ma sono felicissimo. Ci siamo riusciti e ora possiamo guardare alle prossime gare della stagione".
Dopo la celebrazione del podio dedicato esclusivamente a lui e al suo titolo appena conquistato, Antonelli è tornato a parlare. Questa volta al microfono di Nico Rosberg nell'intervista in filodiffusione lungo tutto il circuito dedicato ai fratelli Rodriguez.
"E' una giornata che ricorderò per sempre. Grazie al team, la mia famiglia, i miei amici e tutti voi che supportate questo sport. Sono grato, grazie mille. Ora il titolo sta diventando reale e mi godrò ogni secondo".
"Quando ho capito che avrei potuto vincere il titolo? Devo dire molto presto, avevamo una macchina fortissima, eravamo molto continui e veloci. Pensavo che avessimo una grande chance e sono felice di averla concretizzata".
"Ce l'abbiamo fatta. Continueremo a spingere per portare l'Italia in alto".
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Nel frattempo, sotto al podio, Toto Wolff ha parlato ai microfoni di Sky, commosso a sua volta e conscio di averci visto lungo anni fa quando lo prese sotto la sua ala protettrice, ma anche quando lo scorso anno ha deciso di puntare ancora su di lui dopo un'annata complessa.
"Ricordo i momenti difficili dell'anno scorso... E' stato fortissimo".
"Fortissimo Kimi. Ha talento, intelligenza, personalità, carattere, un ragazzo con integrità, umiltà. Questo per me è davvero una nuova superstar".
Arrivato invece in media zone, Antonelli ha replicato alcuni concetti ai microfoni di Sky Sport, non evitando altre lacrime di commozione e gioia.
"Ce l'abbiamo fatta. Dico solo questo: ce l'abbiamo fatta", ha iniziato Kimi, interrotto dalle lacrime prima e dalle congratulazioni di Lando Norris, ossia colui da cui eredita il titolo.
"E' una cosa incredibile essere qui in questo momento, avere con me la mia famiglia, i miei amici. Però sono davvero contento di tutto questo. Non so cosa dire. Mi godrò il momento, il fine stagione, e questo è un nuovo punto di partenza per ricostruire e cercare di continuare a vincere".
"GIà all'ultimo giro ho mollato, non riuscivo a vedere bene la pista perché stavo piangendo. Sono davvero contento perché è stato un campionato incredibile. Cercheremo di goderci il finale di stagione, continuare a vincere, e poi penseremo alla prossima stagione, al 2027".
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