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F1 | Kimi Antonelli campione del mondo. Ecco il ragazzo che ha battuto anche il tempo

Settantatré anni dopo Alberto Ascari, l'Italia torna campione del mondo di Formula 1. A vent'anni Kimi Antonelli ha riscritto la storia, restituendo un sogno a un Paese. Ma forse soltanto il tempo gli permetterà di comprendere fino in fondo ciò che ha fatto.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 1 nov 2026, 23:02

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La grandezza di un'impresa non si misura dal rumore che provoca mentre accade, ma dall'eco che lascia nel tempo. E Kimi Antonelli avrà davanti a sé tutto il tempo necessario per comprendere la portata di ciò che ha fatto. Ci sono traguardi che si possono raggiungere a vent'anni, ma che richiedono una vita per essere compresi fino in fondo.

Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1. Poche parole, ma racchiudono una storia enorme. C'è un ragazzo che ha bruciato le tappe, una squadra che ha avuto il coraggio di scommettere su di lui, un Paese che aspettava da 73 anni. E c'è un'impresa che oggi appartiene alla cronaca, ma che da domani entrerà nella storia.

L'ultimo italiano a conquistare il titolo era stato Alberto Ascari, nel 1953. Un'altra epoca, un'altra Formula 1, di fatto un altro mondo. Settantatré anni nei quali si sono avvicendate generazioni di appassionati, sulle tribune, davanti ai televisori, lungo le reti dei circuiti. Molti hanno trascorso una vita seguendo questo sport senza mai vedere un italiano diventare campione del mondo.

Antonelli ha chiuso quell'attesa. Ma sarebbe riduttivo fermarsi qui. Lo ha fatto a vent'anni, diventando il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1 e battendo di oltre tre anni il record di Sebastian Vettel. E ci è riuscito alla sua seconda stagione nella massima categoria, quando molti piloti stanno ancora cercando di capire come si sopravvive in un ambiente che non concede tempo, indulgenza e quasi mai una seconda possibilità.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La prima vittoria e quella radio che diceva molto di più

Se c'è un momento destinato a restare nella memoria di questo mondiale, è il messaggio radio di Toto Wolff al termine del Gran Premio di Cina. Kimi aveva appena conquistato la sua prima vittoria, alla ventiseiesima partenza in Formula 1. Eppure, nelle parole del team principal della Mercedes c'era qualcosa che andava oltre la gioia per il successo.

“È troppo giovane. Non avreste dovuto metterlo su una Mercedes, ha bisogno di più esperienza, guarda gli errori che commette... Eccoci qui, Kimi: vittoria!”. Wolff non stava parlando soltanto ad Antonelli. Rispondeva a chi aveva considerato un azzardo affidare una delle monoposto più ambite della Formula 1 a un ragazzo appena maggiorenne.

In quelle parole c'era il sollievo di chi aveva sostenuto una decisione impopolare, ma anche la soddisfazione di chi aveva visto qualcosa prima degli altri. Wolff aveva conosciuto Kimi bambino, lo aveva seguito nel karting, accompagnato nella crescita e infine promosso in Formula 1. Aveva messo in gioco la propria credibilità, consapevole che ogni errore sarebbe diventato un argomento per chi riteneva quella promozione prematura.

E gli errori sono arrivati. Nell'estate del 2025, durante il weekend di Spa, Antonelli aveva attraversato uno dei momenti più difficili della sua giovane carriera. I risultati che non arrivavano, il peso delle aspettative, la sensazione di non riuscire a esprimere ciò che sapeva di poter fare. Una pressione crescente, sfociata nelle lacrime. In quel momento, dietro il casco del pilota, era apparso il ragazzo. Non il campione che oggi conosciamo, ma un talento ancora alla ricerca delle proprie certezze, costretto a mostrare le proprie fragilità davanti al mondo intero.

È anche da lì che passa il significato di questo titolo. Antonelli ha sbagliato, ha sofferto, ha conosciuto il dubbio. Ha dovuto imparare a convivere con le aspettative, a gestire le sconfitte, a ritrovare fiducia quando sembrava averla smarrita. E lo ha fatto senza essere lasciato solo, sostenuto dalle persone a lui vicine. In Cina ha vinto per la prima volta. Oggi sappiamo che quella bandiera a scacchi non era un punto d'arrivo, ma l'inizio di qualcosa che nemmeno Wolff, probabilmente, avrebbe osato immaginare così vicino.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La misura di un campione

C'è un'obiezione che ha accompagnato diverse vittorie di Antonelli, soprattutto in Italia: “Sì, però con quella macchina...”. È un argomento vecchio quanto la Formula 1. Come se i grandi campioni avessero conquistato i loro titoli senza disporre di monoposto competitive, come se avere una vettura vincente fosse una colpa anziché un'opportunità da sfruttare.

La Mercedes ha dato ad Antonelli una monoposto con cui conquistare il mondiale, ma dall'altra parte del box c'era George Russell. Alla vigilia della stagione era lui il grande favorito, secondo i bookmaker, secondo il paddock e secondo la logica. Russell aveva ciò che Kimi ancora non possedeva: esperienza, conoscenza della squadra, capacità di interpretare le difficoltà di un weekend, maturità acquisita anche negli anni trascorsi al fianco di Lewis Hamilton.

Era il riferimento della Mercedes, l'uomo pronto a raccogliere i frutti di un lungo lavoro. Antonelli era il futuro. Russell il presente. Poi la promessa ha cominciato a diventare una certezza, fino a rovesciare una gerarchia che alla vigilia sembrava scritta. E lo ha fatto contro un avversario vero, un pilota di altissimo livello, uno di quelli che non regalano nulla.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Un'Italia che aveva quasi dimenticato

Poi c'è l'Italia. E per comprendere cosa rappresenti questo titolo non serve tornare fino al 1953. Basta ripensare agli ultimi vent'anni. La presenza di piloti italiani in Formula 1, un tempo una consuetudine, si era progressivamente ridotta fino a scomparire. Sono trascorse stagioni senza un solo rappresentante della scuola tricolore sulla griglia di partenza, e un'intera generazione di appassionati è cresciuta senza aver mai visto un nostro pilota vincere un Gran Premio.

L'Italia continuava ad amare la Formula 1, ma aveva finito per identificare la propria passione quasi esclusivamente con la Ferrari. Il rosso era diventato il colore di una nazione, al punto da rendere secondaria la nazionalità di chi sedeva nell'abitacolo. Poi è arrivato un ragazzo di Bologna. E in venti mesi è successo ciò che per due decenni era sembrato impossibile: il ritorno di un italiano sulla griglia, la prima vittoria, e infine il titolo mondiale.

Antonelli ha permesso all'Italia di ricordare che si può tifare anche per un pilota. Che ci si può emozionare davanti a una Mercedes senza amare meno la Ferrari. Che una bandiera tricolore sul podio può avere un significato diverso, ma non meno intenso, rispetto a una monoposto rossa davanti a tutti.

Non è stato un percorso privo di resistenze. Lo scetticismo ha accompagnato Antonelli fin dal suo arrivo in Formula 1, alimentato da chi cercava in ogni successo una spiegazione esterna, una circostanza favorevole, qualcosa che potesse ridimensionarne il valore. Kimi ha risposto nel solo modo che conosce. Guidando. E alla fine ha costretto anche i più scettici a confrontarsi con la realtà di un talento straordinario.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Monaco, Monza, Austin: le tappe di una storia

Ci sono vittorie che valgono più dei punti che assegnano. Monaco e Monza appartengono a questa categoria. Monte Carlo è la Formula 1 nella sua espressione più esclusiva: vincere nel Principato significa entrare in una tradizione che attraversa le epoche. Monza, per un italiano, è un'altra cosa. È il rumore delle tribune, il legame con un pubblico che riconosce uno dei suoi, la sensazione che un successo individuale diventi per un pomeriggio qualcosa che appartiene a tutti.

E poi c'è Austin. La pole position e la vittoria nel Gran Premio degli Stati Uniti hanno avuto un peso speciale nel cammino verso il mondiale. Non soltanto per il risultato, ma per ciò che hanno raccontato: la velocità sul giro secco, la capacità di confermarla in gara, la lucidità di un pilota ormai consapevole dei propri mezzi. In Texas Antonelli non ha semplicemente aggiunto un'altra vittoria al suo palmarès. Ha dato la misura della propria crescita, dimostrando di poter fare la differenza anche in un weekend nel quale la Mercedes non disponeva di un vantaggio tecnico sugli avversari.

Monaco, Monza, Austin. Circuiti diversi, emozioni diverse, un filo comune: la capacità di trasformare le grandi occasioni in vittorie. Antonelli ha conquistato in pochi mesi traguardi che molti grandi piloti non raggiungono in un'intera carriera. Quando tutto accade così in fretta, però, non c'è quasi il tempo di fermarsi a guardare ciò che si è appena lasciato alle spalle.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Il ragazzo e la storia

La Formula 1 celebra i suoi campioni, li confronta, cerca continuamente di stabilire chi sia stato il più grande. Antonelli entrerà inevitabilmente in questi confronti. Ma oggi non c'è bisogno di chiedersi quanti altri titoli potrà vincere. Sarebbe quasi un torto nei confronti di ciò che ha appena realizzato.

Basta guardarlo. Guardare un ragazzo di vent'anni che festeggia il traguardo per il quale ha lavorato fin da bambino, che ritrova negli abbracci delle persone più care il senso di anni di sacrifici, che probabilmente fatica ancora a credere di essere arrivato davvero fin lì. E sapere che, mentre lui vive uno dei momenti più importanti della propria vita, la Formula 1 sta già consegnando il suo nome alla storia.

C'è qualcosa di profondamente bello nella distanza tra ciò che Antonelli ha fatto e la consapevolezza che può averne oggi. È la distanza tra la giovinezza e la memoria, tra la felicità immediata di un traguardo raggiunto e il significato che quello stesso traguardo assumerà negli anni.

Forse un giorno Kimi tornerà con il pensiero a questa stagione. Riguarderà le immagini, ascolterà le voci, ritroverà i volti di chi gli è stato accanto. E comprenderà che quel ragazzo di vent'anni non aveva soltanto vinto un campionato del mondo. Aveva interrotto un'attesa lunga 73 anni. Aveva dato a un Paese una nuova ragione per emozionarsi. Aveva dimostrato che il talento non deve chiedere permesso all'età per diventare grande.

Oggi Kimi Antonelli sa di essere campione del mondo. Per capire davvero cosa significa, avrà davanti a sé tutta la vita.

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