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F1 | Vasseur: "I piloti hanno mancato di rispetto per le persone che lavorano per loro. Ne riparleremo..."
Il team principal della Ferrari parlando con Canal+ si è lamentato del comportamento di Leclerc e Hamilton che hanno regalato una possibile vittoria a Verstappen. Ma lil team del Cavallino non ha fatto tesoro di quanto era accaduto a Monza, visto che i piloti hanno badato agli interessi propri più che a quelli della squadra.
Franco Nugnes
Pubblicato: 2 nov 2026, 00:44
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Fred Vasseur, Ferrari
Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
I nodi vengono al pettine. Una volta che la Ferrari ha nuovamente trovato la macchina competitiva per ambire alla vittoria ci hanno pensato i piloti a rovinare tutto. Il patatrac alla curva 4 fra Charles Leclerc e Lewis Hamilton ha impedito alla rossa di conquistare la terza affermazione della stagione, aprendo la porta al 74esimo successo di Max Verstappen nel GP del Messico.
Parlando ai microfoni di Canal+ il team principal Fred Vasseur non ha nascosto il suo disagio dopo il secondo posto del sette volte campione del mondo.
“Non è il risultato che speravamo, soprattutto quando eravamo al primo e al secondo posto dopo la prima curva. A Città del Messico non ricordo un sorpasso che valesse la vittoria e pertanto faccio fatica ad accettare il fatto che abbiamo chiuso il GP in seconda e in quarta posizione".
"Penso che si tratti di una mancanza di rispetto verso il marchio, nei confronti di tutte le persone che lavorano considerando gli sforzi che facciamo. Abbiamo fatto un vero passo avanti in termini di prestazioni e penso che sprecare una vittoria in questo modo sia difficile da accettare”.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Il francese subito dopo ha sparato a zero contro i piloti, come se quanto è accaduto non sia il riflesso di una evidente mancanza nella gestione della squadra...
“Non ho ancora parlato con loro. Avremo tempo per vederci a quattr’occhi ma ora sono veramente arrabbiato. Non me la prendo con nessuno in particolare, ma penso che la situazione stia sfuggendo di mano. Dobbiamo tenere a mente che rappresentiamo un Marchio, gli sponsor e che abbiamo due mila persone che lavorano alle nostre spalle. I piloti non devono correre per loro stessi, corrono per tutte queste persone”.
Vasseur interviene dopo che i buoi sono scappati dalla stalla: “Domani potremo parlarne e chiarire tutto, e poi ci trasferiremo direttamente verso il Brasile ed è la cosa migliore che potesse capitarci è poter tornare subito in pista a Interlagos”.
Il manager francese ha avuto la plastica dimostrazione che non ha in mano il controllo della squadra, perché i piloti hanno badato ai loro interessi personali più che a tutelare quelli della squadra, dando la sensazione che non ci fossero chiare indicazioni prima della gara.
Charles Leclerc ha attaccato il compagno di squadra e Lewis Hamilton si è difeso strenuamente alla curva quattro, aprendo la porta alla Red Bull di Max Verstappen, ma è emerso che non c’erano delle regole di ingaggio chiare.
La squadra di Maranello, quindi, mostra smagliature che non sono da top team maturo. E qualcuno dovrà tirare le somme dello stato dell’arte. La monoposto sta maturando, ma per vincere serve un team compatto che, invece, la rivalità sta dividendo...
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