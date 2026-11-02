Intervista

Formula 1 Messico

F1 | Hamilton vs Leclerc costa la vittoria alla Ferrari, ma Leclerc dice: "Non dovrebbe essere un tema di discussione"

Il monegasco attacca Hamilton al via del GP di Città del Messico mentre le Ferrari erano prima e seconda, ma finisce per tagliare la curva e prende penalità. Max ringrazia e vince, mentre Leclerc si difende e attacca Hamilton: "Ho avuto la sensazione che anche il suo comportamento fosse decisamente al limite".

Giacomo Rauli

Pubblicato: 2 nov 2026, 00:18

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Il titolo mondiale vinto da Andrea Kimi Antonelli è l'argomento più importante che il Gran Premio di Città del Messico ha regalato in questo fine settimana ed è giusto celebrarlo nel modo migliore. Certo non deve passare sotto traccia ciò che è accaduto in casa Ferrari.

Il team del Cavallino Rampante ha pregustato l'opportunità di lasciare l'Hermanos Rodriguez con una clamorosa doppietta... per 5 curve. Poi l'attacco di Charles Leclerc e la difesa di Lewis Hamilton hanno creato ciò che a Maranello nessuno avrebbe voluto: ovvero servire la vittoria a Max Verstappen sul piatto d'argento.

Leclerc e Hamilton hanno una vittoria a testa quest'anno e si stanno giocando il secondo posto nel Mondiale Piloti dietro l'iridato Antonelli. Questo ha portato alla situazione vista al primo giro, con Leclerc che è arrivato lungo in curva 5 per provare il sorpasso all'esterno ai danni di Hamilton, finendo per tagliare la curva. Lewis, a sua volta, è arrivato lungo ed è uscito leggermente di pista, lasciando però aperta la porta a Max Verstappen che a quel punto si è frapposto tra le due SF-26.

Leclerc non ha più avuto l'occasione di cedere la posizione a Lewis e si è visto comminare una sanzione di 5 secondi da scontare al pit stop. Ed è stato proprio lì dove Verstappen lo ha superato (ottima, come al solito, la strategia Mercedes mentre viene da chiedersi perché a quel punto non essere aggressivi con Hamilton e richiamarlo prima ai box, per costringere Max a reagire). A quel punto è parso chiaro che la gara fosse perduta. E così, nonostante due ripartenze (una da fermo e una dietro la Safety Car), è stato.

"Era sicuramente un'opportunità. In curva 1 si era aperto uno spazio all'esterno e avevo una buona velocità per affrontare la curva sulla traiettoria esterna", ha detto Leclerc a fine gara, intento a spiegare perché abbia provato l'attacco nei confronti di Hamilton al primo giro.

"Poi, in curva 2, lo spazio era davvero poco, cosa abbastanza prevedibile quando ci si gioca la vittoria. Successivamente, tra curva 4 e curva 5, sia Lewis che io abbiamo provato a frenare molto tardi. Nessuno dei due è riuscito a percorrere correttamente la curva: io ovviamente ho tagliato la pista e, subito dopo curva 5, c'era Max in mezzo, il che ha reso la situazione ancora più confusa".

Parlando con il team, non ho ricevuto indicazioni particolarmente chiare e credo che ci fosse abbastanza confusione da permettermi di mantenere la posizione. Mi aspettavo una qualche penalità e, sì, alla fine abbiamo pagato quella penalità [di 5 secondi, ndr]".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Credo che avessimo un buon ritmo, ma purtroppo, dopo la seconda ripartenza, tutto è diventato un po' più complicato".

Riguardo la decisione di non cedere la posizione, Leclerc ha spiegato che lui e il team hanno propeso per quella situazione, considerando che il monegasco avrebbe dovuto perdere non solo una posizione su Hamilton, ma anche quella su Verstappen che si era inserito tra le due Rosse.

"Ne abbiamo parlato brevemente con il team per cercare di capire la situazione. Ho chiesto cosa avrei dovuto fare a quel punto, ed è sempre una situazione molto complicata."

"Ovviamente, in circostanze del genere, ti aspetti di dover fare qualcosa. Ma cosa? Cedere una posizione, due oppure tre? Beh, probabilmente cederne tre non avrebbe avuto senso, ma una o due sì".

"Alla fine ho deciso di proseguire. Sicuramente sarà un argomento di discussione nel prossimo briefing".

Leclerc ha provato a difendere quanto fatto in curva 4, sia da lui stesso che da Hamilton. Un tentativo in cui le Rosse non sono entrate in contatto. Per questo ha affermato che, a suo avviso, l'accaduto non avrebbe dovuto diventare tema di discussione.

Charles ha però omesso un aspetto importante: senza l'attacco e la difesa dei due piloti in rosso, probabilmente la Ferrari sarebbe riuscita a portare a casa la terza vittoria stagionale. Inoltre, considerando il passo delle due SF-26, la doppietta non sarebbe certo stata una chimera. Due aspetti non da poco, ed è per questo che sono e continueranno a essere punti di discussione anche nei prossimi giorni.

"Voglio dire, ci stavamo giocando la vittoria, quindi ovviamente i margini di manovra per entrambi, sia per lui che per me, erano davvero ridotti".

"Alla fine abbiamo commesso entrambi un errore in ingresso di curva 4. Non c'è stato alcun contatto, o qualcosa del genere. Siamo finiti entrambi lunghi e questo ha dato a Max l'opportunità di superarci".

"Quindi non credo che dovrebbe diventare un argomento di discussione così importante".

"Ovviamente è stato un duello molto ravvicinato. Tra curva 1 e curva 3 siamo stati molto vicini, ma mi aspettavo di lottare per la testa della gara".

"In curva 5 abbiamo commesso entrambi un errore. Io ho pagato con una penalità. Poi si può discutere se fosse una penalità adeguata oppure no. Lewis, invece, ha pagato l'errore in curva 5 con il sorpasso di Max".

Il duello in casa Ferrari porterà ovviamente a un chiarimento tra le parti in causa. Leclerc, però, non ha evitato di tirare una stoccata a Lewis, parlando di un suo comportamento decisamente al limite nella difesa della prima posizione al primo giro.

"Ovviamente tra noi ne parleremo. Non so se lui fosse particolarmente arrabbiato per quello che ho fatto, perché ho avuto la sensazione che anche il suo comportamento fosse decisamente al limite".

"Credo che forse fosse più arrabbiato per l'intera situazione e per il modo in cui è stata gestita tra curva 4 e curva 5, con la penalità e tutto il resto. Sicuramente è qualcosa di cui parleremo".

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