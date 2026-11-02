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F1 | Antonelli: “Il Mondiale è solo l'inizio. Voglio lasciare un segno nella storia”

Le lacrime nell'ultimo giro, la tensione di un weekend vissuto sotto pressione e la gioia condivisa con la famiglia. Kimi racconta le emozioni del suo primo titolo mondiale, ripercorre i momenti decisivi della stagione e guarda già al futuro. Con un consiglio di Toto Wolff in mente: "Non voglio vincere un Mondiale e poi sparire".

Roberto Chinchero

Pubblicato: 2 nov 2026, 09:41

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A un giro dalla fine Kimi Antonelli ha iniziato a piangere. Non riusciva più a vedere bene la pista, davanti a sé distingueva a fatica le due Ferrari e nella sua mente scorrevano le immagini di una vita trascorsa inseguendo un sogno. “Ho perso probabilmente due secondi perché stavo già piangendo. Non vedevo chiaramente davanti a me, riuscivo a distinguere le due macchine davanti a me attraverso le lacrime. Mi sono detto che era meglio rallentare, altrimenti rischiavo di fare un incidente”. È stato quello il momento in cui Kimi ha iniziato a comprendere che stava per diventare campione del mondo di Formula 1.

Sono le 20:30 sul circuito Hermanos Rodriguez. Dopo una doccia rigenerante indossa la maglietta che celebra il suo fresco titolo mondiale. “Kimi”, al centro del petto, e una frase che un anno fa sarebbe sembrata uno scherzo: “2026 Driver’s World Champion”.

“Mi sto rendendo conto piano piano di quello che ho fatto. Credo che dopo il Brasile, quando tornerò a casa, realizzerò davvero quello che è successo”. Antonelli ha parlato a lungo dopo il Gran Premio del Messico, alternando sorrisi, battute e momenti di profonda emozione. Ha raccontato la tensione degli ultimi giorni, i ricordi della famiglia, le difficoltà attraversate nel 2025 e la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo enorme. Ma soprattutto ha parlato del futuro, lasciando emergere un'ambizione che va ben oltre il primo titolo mondiale.

Il weekend messicano non è stato semplice. Kimi era arrivato a Città del Messico reduce da un'indisposizione fisica, ma il problema maggiore si è rivelato la pressione psicologica. “Mamma mia, questo weekend è stata un'agonia! Finalmente non devo più toccarmi tutte le volte che qualcuno mi dice congratulazioni”. La superstizione ha accompagnato ogni momento della vigilia, complicata dalle persone che si congratulavano per il titolo.

“Continuavo a sentire sempre le stesse cose. Io sono fatto così: finché non è finita, non è finita. Sentire continuamente congratulazioni mi ha fatto realizzare quanto fossi vicino al Mondiale e credo che questo abbia influito anche sulla qualifica. Ad Austin ero stato molto più aggressivo e concentrato, qui ero più teso e meno incisivo nella guida”.

Anche la partenza è stata condizionata dalla prudenza. "Ero teso, infatti alla prima curva ho lasciato un portone a Max. Gli ho praticamente detto: passa, passa pure!”. Poi, con il trascorrere dei giri, Antonelli ha ritrovato il ritmo e la voglia di attaccare. La bandiera rossa ha vanificato il vantaggio strategico costruito con uno stint lunghissimo sulle gomme soft, ma Kimi ha deciso di aumentare i rischi, conquistando un podio che conserverà tra i ricordi più preziosi della sua carriera.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Sul podio è arrivata un'immagine destinata a rimanere: Hamilton e Verstappen che lo sollevano sulle spalle. “Farò incorniciare quella foto e la appenderò al muro di casa. Ricevere così tanto rispetto da due piloti che hanno fatto la storia del nostro sport è qualcosa di incredibile”.

Il percorso verso il titolo non è stato lineare come potrebbe suggerire il risultato finale. Antonelli ha ricordato Suzuka come il primo momento di svolta, quando la vittoria gli ha consegnato la leadership del campionato. Dopo Monaco ha iniziato a credere concretamente nella possibilità di diventare campione del mondo, ma due ritiri consecutivi dovuti a problemi tecnici lo hanno riportato alla prudenza.

La convinzione definitiva è arrivata a Monza. “Partivo dal fondo della griglia e sapevo che sarebbe stata una gara cruciale. Mi ero già preparato all'idea di perdere punti, invece ho vinto. È stato importantissimo soprattutto a livello psicologico. Da quel momento mi sono detto: adesso bisogna andare a vincere il Mondiale, non si può fare altro”.

Tra i successi più significativi Kimi ha inserito anche Spa, per un motivo che va oltre il risultato sportivo. Nel 2025, sul circuito belga, aveva attraversato quello che considera il momento più difficile della sua carriera. Tornarci un anno dopo e vincere ha rappresentato una rivincita personale. “È stato speciale vincere proprio sulla pista dove l'anno precedente ero probabilmente arrivato al punto più basso”.

Antonelli non ha dimenticato neppure le critiche ricevute durante la stagione d'esordio. “C'era chi diceva che non fossi pronto per la Formula 1. E forse, in alcuni momenti dell'anno scorso, sembrava davvero così. Ma proprio quelle difficoltà mi hanno fatto crescere molto più velocemente. Correre subito in Mercedes, sotto i riflettori, mi ha costretto a maturare come pilota e come persona".

Il titolo è anche il risultato di un percorso condiviso con la famiglia. Il padre Marco era arrivato in Messico dopo una delusione sportiva con la propria squadra. “L'ho visto molto triste e mi sono detto: adesso devo rimediare io”. La presenza dei familiari, arrivati soltanto alla vigilia della gara dopo un viaggio organizzato per essere presenti nel giorno decisivo, ha reso il successo ancora più emozionante.

“Mio padre è stato fondamentale. È venuto praticamente a tutte le gare nonostante il lavoro. È sempre stato quello che mi teneva con i piedi per terra dopo i momenti belli, ma anche quello che mi aiutava quando attraversavo delle difficoltà”. Un ringraziamento speciale è andato alla Mercedes, che aveva deciso di investire su di lui quando aveva soltanto undici anni, accompagnandolo fino al vertice della Formula 1.

Poi c'è stato un momento inatteso durante la cerimonia sul podio. Quando dagli altoparlanti è partita “Nessun dorma”, Antonelli si è commosso nuovamente. “Era una canzone che mio nonno ascoltava sempre. Sentirla in quel momento è stato molto speciale. Credo che sarebbe stato orgoglioso di me”. Anche raccontandolo, Kimi ha faticato a trattenere le lacrime.

Eppure, mentre cerca ancora di comprendere la portata di ciò che ha realizzato, Antonelli ha già iniziato a pensare a quanto verrà dopo. Ha deciso di non utilizzare il numero 1 riservato al campione del mondo, preferendo conservare il suo 12. “Mi aiuta a rimanere con i piedi per terra. È un modo per ripartire e continuare a costruire. E poi sono molto superstizioso: quando ho usato il numero 1 mi è sempre andata malissimo!”.

La scelta riflette una convinzione precisa: a vent'anni, nonostante il titolo mondiale, Kimi ritiene di essere ancora lontano dal massimo del proprio potenziale. “Ho ancora tantissimo da imparare, tante situazioni nelle quali posso migliorare. Non sono ancora arrivato al mio massimo. La strada è lunghissima e ogni anno bisogna tornare più forti”.

Sa anche che il prossimo campionato potrebbe presentare difficoltà differenti. La superiorità mostrata dalla Mercedes nella prima parte della stagione si è progressivamente ridotta e Antonelli si aspetta una concorrenza ancora più agguerrita, a cominciare da George Russell. Ma il suo obiettivo non cambia: continuare a vincere.

A indicargli la prospettiva è stato Toto Wolff, con un consiglio ricevuto alla vigilia della gara. “Toto mi ha detto una cosa molto vera. Quello che vorrebbe per me è che riuscissi a rimanere rilevante il più a lungo possibile. Perché non vuoi vincere un Mondiale e poi sparire. Da pilota, da sportivo, vuoi lasciare un segno. Vuoi arrivare alla fine della carriera, guardarti indietro e non avere rimpianti”.

È forse la riflessione che meglio racconta il nuovo campione del mondo. Antonelli ha appena raggiunto il sogno che inseguiva da bambino, ma non sembra considerarlo un punto d'arrivo. La gioia è enorme, la consapevolezza di ciò che ha fatto arriverà con il tempo. L'ambizione, invece, è già molto chiara.

“È solo l'inizio. Deve essere solo l'inizio”

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