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F1 | Antonelli non userà il numero 1 nel 2027: "Avrò ancora il 12. Un modo per rimanere con i piedi per terra"

Il bolognese, fresco vincitore del titolo mondiale di Formula 1, ha annunciato che non userà il numero 1 dei campioni nella stagione 2027, ma proseguirà con il numero 12 che ha preso per Senna.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 2 nov 2026, 08:55

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Mercedes W17

Foto di: Mercedes AMG

AKA 12. No, non è "also known as", ovvero "anche noto come". E' l'abbreviazione più comoda di Andrea Kimi Antonelli, sfruttando molto banalmente le iniziali dei due nomi e quella del cognome. Ma in questo caso non è la parte che più ci interessa.

Ormai dal 2025 abbiamo conosciuto e abbreviato Kimi con AKA seguito dal numero di gara, quel 12 che Andrea ha scelto anche per Ayrton Senna, una delle sue ispirazioni più forti oltre alla sua famiglia, che rappresenta da sempre le fondamenta del ragazzo di Bologna.

Ormai da qualche ora il numero 12 ha perso una cifra, il 2. Antonelli si è laureato campione del mondo di Formula 1 al Gran Premio di Città del Messico, tenutosi ieri all'Hermanos Rodriguez, grazie al terzo posto finale dietro a Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Al di là dei comprensibili festeggiamenti con il team e la famiglia, Antonelli ha già dato un'anticipazione sicuramente futile in termini prestazionali, ma che in tanti erano curiosi di sapere. Nel 2027 non correrà con il numero 1 - cifra riservata ai campioni in carica - ma continuerà a sfoggiare il 12.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Il motivo? E' molto semplice. Il 2027 sarà un anno differente e presenterà sfide differenti. Vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. E poi, per Kimi, il 12 sarà anche un ottimo modo di rimanere con i piedi per terra.

"Rimarrà AKA 12, resterò con il 12. Per me è anche un modo di rimanere con i piedi per terra, perché mantenere il 12 è come un nuovo punto d'inizio, dove cercare di ricostruire e provare a ripetersi. Rimanere concentrati in vista del prossimo anno".

Come abbiamo scritto, Antonelli corre con il 12 in onore di Ayrton Senna. Anche quest'anno il brasiliano è stato a modo suo una fonte d'ispirazione per Kimi.

"Ayrton rimarrà sempre un modello d'ispirazione come pilota e persona. Quest'anno mi sono trovato a riguardare un sacco di sue interviste, di sue performance in pista. Ma soprattutto le interviste per capire come approcciava le gare, l'annata. Lui sarà sempre un punto di riferimento, così come lo sarà sempre la mia famiglia".

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