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Fotogallery F1 | Tutte le emozioni di Antonelli campione del mondo

Ecco una carrellata di foto che ritraggono Andrea Kimi Antonelli appena diventato campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Un digiuno che durava 73 anni è stato spezzato all'Hermanos Rodriguez di Città del Messico.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 2 nov 2026, 00:58

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