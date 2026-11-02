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Fotogallery F1 | Tutte le emozioni di Antonelli campione del mondo
Ecco una carrellata di foto che ritraggono Andrea Kimi Antonelli appena diventato campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Un digiuno che durava 73 anni è stato spezzato all'Hermanos Rodriguez di Città del Messico.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 2 nov 2026, 00:58
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