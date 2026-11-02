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F1 | Analisi GP Messico: Antonelli è mondiale, mentre la Ferrari butta una doppietta

Antonelli entra nella storia, mentre Verstappen conquista la terza vittoria stagionale approfittando di una Ferrari che spreca una clamorosa occasione di doppietta. Questo e molto altro, nel nostro nuovo video di analisi dedicato al Gran Premio del Messico.

Franco Nugnes Beatrice Frangione

Pubblicato: 2 nov 2026, 11:09

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