Analisi
Formula 1 Messico
F1 | Analisi GP Messico: Antonelli è mondiale, mentre la Ferrari butta una doppietta
Antonelli entra nella storia, mentre Verstappen conquista la terza vittoria stagionale approfittando di una Ferrari che spreca una clamorosa occasione di doppietta. Questo e molto altro, nel nostro nuovo video di analisi dedicato al Gran Premio del Messico.
Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato: 2 nov 2026, 11:09
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