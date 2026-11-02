Ultime notizie

Formula 1 Messico

F1 | Quante penalità nel post-gara: Hirakawa va a punti al debutto con un sorpasso all’esterno!

Nel weekend che incorona Antonelli, c’è spazio per la favola di Hirakawa: chiamato in fretta per sostituire Ocon, il giapponese si è fatto valere con la Haas, soprattutto negli ultimi giri dove ha attaccato le due Williams, anche con un bel sorpasso all'esterno. Le penalità di Piastri e delle Alpine hanno poi aperto le porte della top 10 al debutto

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 2 nov 2026, 12:00

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ci sono giornate che non si dimenticano, mai. Nella domenica di festa di Andrea Kimi Antonelli, fresco campione del mondo, c’è un altro pilota che può lasciare il Messico sorridendo: Ryo Hirakawa. Il pilota giapponese, al debutto assoluto in Formula 1 nel weekend in cui è stato chiamato a sostituire Esteban Ocon, è infatti salito in zona punti a seguito di alcune penalizzazioni post-gara.

Tutto nasce dal contatto tra Oscar Piastri e Arvid Lindblad nella prima chicane, per cui il pilota McLaren è stato sanzionato dopo la corsa con una penalità di dieci secondi che lo ha fatto scivolare al 13° posto. Ma è proprio quell’episodio ad aver innescato altre due penalità: secondo i commissari, né Pierre Gasly né Franco Colapinto hanno rispettato le doppie bandiere gialle per l’incidente, venendo penalizzati.

La FIA è sempre molto severa in tema di sicurezza, soprattutto quando si tratta di rispettare le doppie bandiere gialle. In entrambi i casi, Alpine si è presentata dagli steward nel tentativo di dimostrare che sia Gasly che Colapinto avessero rallentato a sufficienza rispettando il regolamento, ma l’analisi dei dati telemetrici da parte dei commissari ha confermato la riduzione di velocità è stata minima.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Essendo un tema di sicurezza, i commissari hanno calcato la mano sulle sanzioni, in particolare a Gasly, penalizzato con uno stop&go. Con le due Alpine penalizzate e fuori dalla top 10, si è aperta la porta per chi si trovava appena fuori dalla zona punti, come Gabriel Bortoleto, poi salito in ottava posizione, Isack Hadjar e, soprattutto, Ryo Hirakawa.

Gli eventi e le tante sanzioni post-gara hanno fatto la differenza, ma non si può dire che questo decimo posto sia solo frutto del caso, perché in realtà il giapponese, al debutto assoluto nella categoria durante un weekend in cui, tra l’altro, avrebbe dovuto disputare solo la FP1, si è ben comportato, senza fare degli errori e mostrando quella solidità che Haas gli aveva chiesto in un weekend del genere.

Partito sulle gomme medie, Hirakawa è rimasto a lungo vicino alle due Williams, mantenendo un ritmo nel complesso positivo, pur trovandosi a oltre una ventina di secondi dal compagno di squadra Oliver Bearman dopo una quarantina di giri. Tuttavia, se si considera che anche Lial Lawson ha faticato a farsi spazio lungo la griglia dopo essere partito dal fondo, era difficile chiedere di più.

Ryo Hirakawa, Haas F1

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ma è nel momento in cui è passato alle soft che il giapponese ha trovato nuova linfa vitale andando poi all’attacco. Domenica, infatti, la media non si è mostrata la mescola più efficace, mentre la soft, invece, si è rivelata quella più efficace. Quel grip extra, soprattutto su una pista in quota dove c’è già poco carico aerodinamico per l’aria rarefatta, ha aiutato Hirakawa, trovando più velocità dopo la bandiera rossa.

Nonostante uno scatto tutt’altro che perfetto dopo la ripartenza e una prima curva affrontata con grande prudenza, scelta piuttosto logica per evitare di procurare danni alla vettura prima del Brasile ma che lo ha fatto scivolare in ultima posizione, il giapponese non si è dato per vinto e, anzi, ha cambiato marcia.

La Safety Car a dieci giri dalla fine si è dimostrata l’occasione perfetta per cambiare di nuovo le gomme, ma anche per sopravanzare sia Nico Hulkenberg che Sergio Perez ai box mentre scontavano le rispettive penalità ricevute in precedenza per dei contatti. Il giapponese è così risalito al quindicesimo posto, alle spalle delle due Williams, ma con gomme più fresche e il mirino puntato sulle FW48.

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A cinque giri dalla fine, Hirakawa ha attaccato lo spagnolo, sopravanzandolo in staccata di curva 1, ma il sorpasso più bello è arrivato a due tornate dalla bandiera a scacchi, quando ha attaccato anche Albon sempre nello stesso punto. La differenza è che l’anglo-thailandese ha a sua volta allungato la staccata e il giapponese si è trovato a dover concludere il sorpasso non in frenata, ma tenendo giù il piede alla staccata di curva 1, risalendo così in tredicesima posizione.

La fortuna ha avuto il suo peso nel risultato finale, ma senza la determinazione mostrata negli ultimi giri quelle penalità sarebbero servite a poco. Per Hirakawa, il debutto inatteso si è così trasformato in un punto che premia il lavoro fatto guardando già al prossimo weekend, quando Ryo si giocherà il titolo nel mondiale WEC a Monza.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Analisi GP Messico: Antonelli è mondiale, mentre la Ferrari butta una doppietta

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca D'Alessandro





F1 | Leclerc: ecco perché è stato penalizzato di 5 secondi (e non 10) per il taglio al primo giro



Formula 1



Formula 1



Messico



2 h



F1 | Leclerc: ecco perché è stato penalizzato di 5 secondi (e non 10) per il taglio al primo giro





F1 | Hamilton tuona: "L'episodio con Leclerc? Ci è costato la vittoria. È una mancanza di rispetto per il team"



Formula 1



Formula 1



Messico



12 h



F1 | Hamilton tuona: "L'episodio con Leclerc? Ci è costato la vittoria. È una mancanza di rispetto per il team"





F1 | Messico, stretta FIA: chi taglia curva 1 al via rischia di dover cedere una o più posizioni



Formula 1



Formula 1



Messico



19 h



F1 | Messico, stretta FIA: chi taglia curva 1 al via rischia di dover cedere una o più posizioni

Ultime notizie





F1 | Quante penalità nel post-gara: Hirakawa va a punti al debutto con un sorpasso all’esterno!



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



F1 | Quante penalità nel post-gara: Hirakawa va a punti al debutto con un sorpasso all’esterno!





F1 | Analisi GP Messico: Antonelli è mondiale, mentre la Ferrari butta una doppietta



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



50 min



F1 | Analisi GP Messico: Antonelli è mondiale, mentre la Ferrari butta una doppietta





F1 | Papà Antonelli ci racconta Kimi: "Ho capito che sarebbe diventato campione dopo il crash in Australia"



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



1 h



F1 | Papà Antonelli ci racconta Kimi: "Ho capito che sarebbe diventato campione dopo il crash in Australia"





F1 | Hamilton, altra bordata a Leclerc: “O vinco io o non vince nessuno. Questa mentalità deve cambiare”



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



1 h



F1 | Hamilton, altra bordata a Leclerc: “O vinco io o non vince nessuno. Questa mentalità deve cambiare”

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti