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F1 | Hamilton, altra bordata a Leclerc: “O vinco io o non vince nessuno. Questa mentalità deve cambiare”

Durissimo sfogo di Lewis Hamilton dopo il Gran Premio del Messico. Il sette volte campione del mondo è convinto che la Ferrari abbia perso una doppietta alla propria portata a causa del duello iniziale con Leclerc. Nel mirino la gestione della rivalità interna: “Senza un intervento continuerà ad accadere. Finora non è stato fatto nulla”.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 2 nov 2026, 10:23

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lewis Hamilton non ha cercato attenuanti, né ha provato a nascondere la propria amarezza. Al termine del Gran Premio del Messico, il sette volte campione del mondo ha puntato il dito contro Charles Leclerc, attribuendo al corpo a corpo con il compagno di squadra nelle prime curve la responsabilità di aver compromesso una gara che, a suo giudizio, avrebbe potuto concludersi con una doppietta Ferrari. Ma il bilancio di Hamilton è andato ben oltre l'analisi di quanto accaduto in pista, trasformandosi in una critica esplicita alla gestione della rivalità interna alla Scuderia.

“Abbiamo fatto una buona partenza e credo che oggi avessimo la macchina per vincere. Anzi, avevamo il potenziale per conquistare facilmente il primo e il secondo posto, ma quanto accaduto nelle prime due curve ha mandato tutto all'aria. A quel punto abbiamo praticamente regalato la gara a Max. A lui è bastato restarci davanti, e lo ha fatto bene”.

La ricostruzione di Hamilton parte da un momento preciso: l'ingresso di curva 4, quando le due Ferrari occupavano le prime due posizioni. Secondo Lewis sarebbe stato sufficiente consolidare quel risultato, evitando un confronto che ha invece favorito Verstappen. “Se avessimo mantenuto le posizioni, sarebbe potuto succedere di tutto. Ma quando il tuo compagno di squadra agisce contro di te e finisci per perdere delle posizioni, è davvero difficile da accettare”.

Il punto centrale, però, non riguarda soltanto la dinamica del primo giro. Hamilton ritiene che alla base dell'episodio ci sia un problema più profondo, legato al modo di interpretare il confronto tra compagni di squadra.

“Prima di arrivare in Ferrari, quando ero ancora alla Mercedes, ho visto diverse gare nelle quali Charles e Carlos (Sainz) si sono affrontati così duramente da permettere a chi era davanti di scappare, pur avendo il passo per vincere. Ma una cosa è quando accade mentre lotti per il quarto o quinto posto, un'altra quando sei primo e secondo e perdi una vittoria. È una differenza enorme”.

Alla domanda se l'inesperienza di Leclerc nelle battaglie per il successo potesse aver influito, Hamilton ha escluso questa interpretazione, scegliendo parole ancora più significative. “Charles ha 28 anni, quindi non credo sia una questione di età. Penso sia una questione di mentalità. È come dire: 'O vinco io oppure non vince nessuno'. Non dovrebbe essere così. Dovremmo pensare a conquistare una doppietta”.

È probabilmente il passaggio più duro dell'intero intervento di Hamilton. Non una contestazione relativa a una singola manovra, ma una critica all'approccio del compagno di squadra. Lewis ha rivendicato una visione differente della rivalità interna, nella quale l'interesse collettivo deve prevalere sulla possibilità di ottenere un vantaggio personale.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

“Con l'età impari che ogni decisione presa in macchina ha conseguenze su tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Lavorare come una squadra fa parte del nostro mestiere e del nostro contratto. Oggi avremmo potuto farlo senza difficoltà. È un peccato aver perso questa opportunità”.

Hamilton ha poi richiamato quanto accaduto a Silverstone, citando un episodio nel quale, a suo giudizio, avrebbe potuto assumersi rischi maggiori nel confronto con Leclerc, scegliendo invece di preservare il risultato della Ferrari.

Il sette volte campione del mondo non ha nascosto neppure la necessità di un intervento da parte della squadra. Il tema delle regole d'ingaggio, già sollevato dopo Monza, è tornato prepotentemente d'attualità.

“Se non verranno prese delle misure, tutto questo continuerà ad accadere. Serve una conversazione seria, approfondita. Non sarà facile, ma deve esserci. Non abbiamo regole d'ingaggio e non so se introdurle cambierebbe qualcosa da parte di Charles. Dobbiamo trovare una soluzione, perché qualcosa deve sicuramente cambiare”.

Parole che chiamano inevitabilmente in causa Frederic Vasseur. Hamilton ha precisato di non voler mettere in discussione l'impegno del team principal, ma ha lasciato intendere che la gestione della situazione non abbia finora prodotto i risultati sperati.

“Alla Mercedes ho vissuto momenti molto peggiori, situazioni davvero difficili, ma credo che siano state gestite bene. Fred sta facendo del suo meglio. Prima della gara è venuto a parlarmi e credo fosse nervoso. Naturalmente vuole che entrambi i suoi piloti facciano bene".

Poi un'ulteriore considerazione, destinata a pesare nel confronto interno: “Se sono io quello che arriva da dietro, mi assumo tutti i rischi e alla fine la squadra perde, allora credo di dover dare delle spiegazioni, perché le mie azioni hanno conseguenze su tante persone. Ma oggi ero davanti, ed è stato semplicemente inutile. Non so cosa verrà fatto, perché finora non è stato fatto praticamente nulla”.

L'amarezza di Hamilton è alimentata soprattutto dalla convinzione che la Ferrari abbia sprecato un'occasione importante. Gli aggiornamenti portati dalla squadra nelle ultime gare avevano richiesto un grande lavoro a Maranello, e una doppietta avrebbe rappresentato il riconoscimento migliore per gli sforzi compiuti.

“Sarebbe stato un risultato enorme per la squadra e per tutte le persone in fabbrica che hanno lavorato duramente per portarci questi aggiornamenti. Abbiamo perso punti preziosi”.

Nel suo intervento è emersa anche una particolare contraddizione emotiva. Hamilton ha ammesso di vivere sensazioni opposte, diviso tra la gioia per il titolo mondiale conquistato da Kimi Antonelli e la rabbia per l'occasione sfumata con la Ferrari. “Sono felice perché Kimi ha appena vinto il campionato, ma allo stesso tempo sono davvero furioso. Sono combattuto. Abbiamo lavorato così tanto come squadra e oggi avevamo il passo per fare primo e secondo”.

Hamilton ha ripetuto più volte che il confronto con Leclerc e con i vertici della Ferrari dovrà avvenire lontano dai microfoni. Ma le sue dichiarazioni hanno già reso pubblica una frattura che difficilmente potrà essere ignorata.

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