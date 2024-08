F1 | Red Bull perde pezzi: Wheatley sarà il team principal Audi

La Red Bull perde un altro pezzo importante del suo organico. Il direttore sportivo Jonathan Wheatley lascerà la squadra alla fine della 2024 per trasferirsi in Audi, dove occuperà il ruolo di team principal a partire da metà 2025.

Wheatley lascia la Red Bull dopo diciannove stagioni durante le quali ha ricoperto vari ruoli. Dopo un’esperienza in Benetton, divenuta poi Renault, era approdato a Milton Keynes nel ruolo di capo meccanico, diventando poi team manager e infine direttore sportivo.

Wheatley è uno dei dipendenti di maggior permanenza in Red Bull, una delle prime scelte fatte da Christian Horner nelle vesti di team principal della squadra. “Quella vissuta con Jonathan è stata una relazione lunga e di successo – ha commentato Horner – durata più di 18 anni. Il suo contributo a sei titoli mondiali costruttori e sette campionati mondiali piloti, prima come team manager e poi come direttore sportivo, sarà per sempre un pezzo importante nella storia del nostro team”.

Lo scorso mese di marzo Wheatley veniva indicato come potenziale sostituto di Horner nel momento in cui quest'ultimo era stato coinvolto nel noto scandalo, ed in precedenza il suo nome era emerso come un possibile rimpiazzo di Franz Tost in Racing Bull.

Jonathan Wheatley direttore sportivo Red Bull Racing Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

In seguito, è apparso chiaro che lo stesso Wheatley stava valutando opportunità di sviluppo della sua carriera professionale anche al di fuori della stessa Red Bull, voci che hanno trovato conferma nella comunicazione inviata oggi da Milton Keynes. Wheatley dovrà scontare un periodo di gardening, ma Red Bull non ha comunicato l’entità dello stop forzato. Curiosamente, Audi al momento non ha voluto commentare la notizia.

Dopo il siluramento del CEO, Andreas Seidl, e del presidente del progetto F1, Oliver Hoffmann, Audi sta ridisegnando i vertici del programma. Mattia Binotto ha assunto da oggi i ruoli di direttore operativo e direttore tecnico, e sarà proprio l'ex team principal della Ferrari la figura a cui riferirà Wheatley dal momento in cui sarà operativo nella sede di Hinwil.