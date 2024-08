F1 | Test Pirelli: la pioggia cambia i piani, Vandoorne con le wet

L’imprevedibilità dell’estate nelle Ardenne ha colpito ancora. Dopo la giornata di sole di ieri, sul circuito di Spa-Francorchamps per oggi non erano previste precipitazioni, il che avrebbe consentito di proseguire il lavoro di sviluppo delle nuove mescole slick per il 2025. Invece, dalle 8 il cielo si è progressivamente rannuvolato e dalle 10 è iniziato a piovere, a tratti anche con forte intensità. Pertanto, il gruppo dei tecnici Pirelli presente in pista ha mutato il programma in accordo con le due squadre presenti, Aston Martin e Alpine.

Alla luce delle condizioni della pista, è stato deciso che il programma di sviluppo di gomme da bagnato estremo e intermedie, che era stato preparato in precedenza come piano di riserva per un’eventualità come questa, sarebbe stato portato avanti dal solo Stoffel Vandoorne, il pilota di riserva dell’Aston Martin selezionato dal suo team per questa sessione.

Il belga ha percorso in totale 71 giri, il più veloce nel tempo di 1’48’’342 (tempo ottenuto su pista asciutta), principalmente sul bagnato confrontando diverse soluzioni sia in termini di costruzione che di disegno del battistrada su una pista particolarmente severa come quella di Spa.

Jack Doohan con l'Alpine nei test Pirelli a Spa prima che piovesse Foto di: Pirelli

Prima che iniziasse a piovere era sceso in pista anche l’australiano Jack Doohan che, al volante della Alpine, aveva completato 15 tornate, la più rapida nel tempo di 1’45”569.

La prossima sessione di test in vista del 2025 è in programma la settimana successiva al Gran Premio d’Italia. All’Autodromo di Monza, il 3 e il 4 settembre prossimi, saranno in pista per supportare Pirelli ben tre squadre: Red Bull, Racing Bulls e Mercedes.