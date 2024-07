F1 | Alpine: è ufficiale la nomina di Oliver Oakes come team principal

Come anticipato da Motorsport.com nei giorni scorsi, in seguito all'uscita di scena di Bruno Famin, tornato a lavorare al reparto motori Renault di Viry-Chatillon, l'Alpine ha annunciato che, a partire dalla conclusione della pausa estiva, Oliver Oakes assumerà il ruolo di team principal della squadra di Enstone, riportando direttamente al CEO del Gruppo Renault, Luca De Meo.

Il 36enne britannico diventerà il secondo Team Principal più giovane nella storia della Formula 1 (solo Christian Horner aveva assunto questo tipo di incarico con un'età inferiore), dimostrando quindi l'intenzione dell'Alpine di provare a guardare al futuro con questa nuova nomina.

Oakes ha fondato la Hitech Grand Prix nel 2015, che per quasi un decennio è stata all'avanguardia nelle competizioni di monoposto a livello mondiale e nazionale. Ex pilota e campione del mondo di karting nel 2005, ha creato una cultura vincente in Hitech Grand Prix, ottenendo vittorie in tutti i campionati in cui ha partecipato ed aiutando a far progredire le carriere di alcuni dei piloti più importanti di oggi.

Oliver Oakes, Team Principal Alpine F1 Team, con Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 Foto di: Alpine

"Sono estremamente grato a Luca de Meo e Flavio Briatore per l'opportunità di provare a riportare il BWT Alpine F1 Team alla competitività. La squadra ha al suo interno persone di talento e risorse eccellenti e sono certo che insieme potremo fare molto nel prosieguo di questa stagione e nel lungo periodo. Non vedo l'ora di iniziare dopo la pausa estiva", ha detto Oakes.

De Meo ha aggiunto: "È un piacere dare il benvenuto a Oli nella squadra, ma anche sapere che sarà uno dei più giovani Team Principal che questo sport abbia mai visto. Questa squadra è stata costruita per il successo futuro e questo è evidenziato dalla nomina di Oli in un ruolo di responsabilità. Non vediamo l'ora di sfruttare il suo entusiasmo, la sua energia e la sua passione per le corse e di realizzare questa mentalità in tutto il team".

Infine, l'executive advisor Briatore ha concluso: "Sono lieto che siamo riusciti a reclutare Oli Oakes per il nostro progetto di Formula 1. Oli ha un grande talento ed una grande esperienza di leadership e di successo nelle corse. Il suo passaggio a questo ruolo è un ottimo esempio della forza e della fiducia che abbiamo nel nostro team e nei giovani emergenti, e sono entusiasta di lavorare a stretto contatto con lui con l'obiettivo comune di scalare la griglia e vincere le gare".