F1 | Alpine: Famin lascerà il ruolo di Team Principal a fine agosto

Un anno dopo, Spa rappresenta ancora il crocevia della stagione Alpine. Esattamente dodici mesi fa, infatti, nel weekend del Gran Premio del Belgio 2023 arrivava l’annuncio dell’addio di Otmar Szafnauer alla scuderia francese, con un’avventura durata poco più di una stagione mezza.

Dodici mesi dopo, la storia si ripete, perché a Spa arriva un altro cambio della guardia in casa Alpine. Come anticipato nella giornata di giovedì sulle pagine di Motorsport.com, Bruno Famin lascerà il suo incarico di Team Principal dell’Alpine alla fine del prossimo mese di agosto, concentrandosi solo sulle altre attività motoristiche del Gruppo Renault a Viry-Chatillon, guidando il progetto Dakar con Dacia, quello nell'Endurance con Alpine e quello in Formula E con Nissan.

Famin era stato originariamente assunto dall'Alpine come supervisore della divisione motori all'inizio del 2022, prima di diventare vicepresidente della divisione motorsport e poi team principal ad interim a metà del 2023, sostituendo proprio Otmar Szafnauer quando quest’ultimo lasciò il ruolo.

L’ingegnere francese è stato poi riconfermato nel ruolo di Team Principal anche per la stagione 2024 ma, dietro le quinte, si sono susseguite diverse speculazioni sulla possibile riorganizzazione della squadra, tanto da portare all’annuncio del team, confermato nello stesso momento anche dallo stesso Famin in conferenza stampa.

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto di: Alpine

Nel comunicato diffuso dalla scuderia, infatti, viene annunciato non solo l’addio del francese al ruolo di Team Principal, ma anche il suo futuro ruolo, che gli permetterà comunque di rimanere all’interno del gruppo: "Alpine F1 Team può confermare che Bruno Famin lascerà il suo attuale ruolo di team principal della divisione F1 entro la fine di agosto. Bruno sarà responsabile di tutte le altre attività motoristiche del Gruppo Renault a Viry-Chatillon. Un nuovo team principal sarà annunciato a tempo debito", si legge nel comunicato.

Parlando del suo nuovo incarico, Famin ha spiegato i motivi che hanno portato a questa scelta: "Nell'ultimo anno, ho raddoppiato le mie attività con il ruolo di VP motorsport, dove gestisco Viry-Chatillon con tutti i progetti [mondiali] Endurance, Dakar, Formula E che gestiamo a Viry”, ha detto Famin, che in effetti a inizio anno aveva vissuto un tour de force dovendo seguire sia le prime gare del mondiale di Formula 1 che il debutto del programma Alpine nel WEC, non potendo rientrare alla base per diverse settimane.

“E in più sono il direttore generale del team Alpine F1. E sto considerando la posta in gioco del nuovo progetto riguardo a Viry. Penso che sarebbe molto più utile per l'azienda dedicare il mio tempo alle attività di Viry. Intendo tutte le altre attività motoristiche e il progetto di trasformazione, perché avrà un impatto enorme per tutto il personale di Viry. Non dimentichiamo che i ragazzi di Viry stanno facendo un lavoro straordinario".

“Ma penso che sarà più chiaro da questo punto di vista se mi dimetterò dal ruolo di team principal di Alpine F1 entro la fine di agosto e mi dedicherò completamente alle attività di Viry-Chatillon a partire dal 1° settembre", ha aggiunto il transalpino.

Tuttavia, Famin non ha annunciato quale sarà il nome del suo sostituto, per quanto si suppone che a prendere il suo posto alla guida della scuderia francese sarà Oliver Oakes, attuale responsabile delle squadre Hitech in Formula 2 e Formula 3. La scelta, quindi, ricadrebbe su un profilo che ha già esperienza in quel ruolo, seppur in realtà più piccole rispetto a una squadra di Formula 1.

Durante la conferenza stampa, Famin ha anche confermato che a partire dal 2026, Alpine realisticamente abbandonerà la Power Unit Renault per diventare cliente di un altro costruttore. Per quanto riguarda l'annuncio, vi sarà prima da concludere il processo a Viry e, solo dopo aver concluso questa fase, arriverà un annuncio. Sicuramente, però, una scelta dovrà arrivare il prima possibile, in modo che i tecnici del telaio possano iniziare a ragionare per integrare una Power Unit differente nei propri progetti 2026.