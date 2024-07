F1 | Racing Bulls: a Imola girano Ricciardo e Lawson nel family day

La Racing Bulls è impegnata a Imola per due giorni all’Enzo e Dino Ferrari. La squadra diretta da Peter Bayer e Laurent Mekies ha programmato il family day sul tracciato emiliano invitando parenti e amici dei dipendenti a vivere un’esperienza in circuito, mentre in pista girano due monoposto della squadra di Faenza.

Daniel Ricciardo è impegnato nel filming day con la RB VCARB 01, mentre Liam Lawson è chiamato a una sessione di allenamento con l’AlphaTauri AT03. I ruoli, probabilmente, avrebbero dovuto essere invertiti, perché era previsto che l’australiano sarebbe tornato a correre con la Red Bull Racing per sostituire Sergio Perez al fianco di Max Verstappen.

Riprese anche per Liam Lawson all'Enzo e Dino Ferrari per il Family Day della Racing Bulls Foto di: Davide Cavazza

Il giovane pilota neozelandese di 22 anni, quindi, avrebbe ereditato il volante di Ricciardo ed aveva senso che il secondo filming day stagionale concesso dalla FIA venisse affidato a quello che sarebbe diventato il pilota titolare dal GP d’OIanda, dopo essere stato la riserva fino a oggi.

I piani molto logici sono saltati lunedì pomeriggio quando i vertici Red Bull, un po’ a sorpresa, hanno deciso di dare ancora fiducia al pilota messicano, mentre era data per scontata l’uscita di Checo dal team campione del mondo dopo il deludente risultato nel GP del Belgio concluso con il settimo posto dopo la partenza in prima fila.

Liam Lawson, RB F1 Team Foto di: Davide Cavazza

Con la momentanea conferma di Perez, pare dettata non tanto da scelte motivazionali o sportive, ma da motivi puramente economici: sarebbe intervenuto Carlos Slim, il finanziere e munifico sponsor del messicano a difendere il suo pupillo, mentre lo staff Red Bull aveva ormai deciso il taglio.

Forti i timori per l'eventuale flop del GP del Messico senza Checo e si temevano reazioni dei tifosi di Sergio, per cui lo scenario che era stato disegnato è stato rivoluzionato: Daniel Ricciardo resta titolare sulla RB VCARB 01 al fianco di Yuki Tsunoda che oggi farà qualche tornata prima di iniziare le ferie, mentre Liam Lawson torna allo scomodo ruolo di terzo pilota. Il neozelandese ha un accordo con la Red Bull che lo libera da ogni vincolo se non verrà messo in macchina entro fine anno.

L’imprevista conferma di Perez, quindi, complica gli scenari nella cantera Red Bull che trova una sorta di “tappo” con il pilota messicano.

Ayumu Iwasa, Visa Cash App RB F1 Team Foto di: Kan Namekawa

Non deve stupire, quindi, se Ricciardo sta conducendo la RB VCARB 01 per i 200 km che la FIA concede nei filming day, mentre Lawson si “allena” sulla AT03, vettura che domani verrà affidata a Ayumu Iwasa, il 22enne di Osaka, che corre nella Super Formula giapponese con la Dallara SF23-Honda del team Mugen. Il nipponico aveva già avuto la possibilità di debuttare in F1 nella FP1 del GP del Giappone a Suzuka a inizio aprile.