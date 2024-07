F1 | Mercedes: Russell sottopeso non solo per il consumo delle gomme

Non c'è stato solo il consumo maggiorato delle gomme per la gara conclusa con un solo pit stop da George Russell. La Mercedes non ha archiviato come un fatto fortuito la squalifica del pilota inglese che aveva vinto il GP del Belgio, ma lo staff di Brackley vuole andare a fondo per identificare tutte le cause che hanno portato all’esclusione di George dopo le verifiche post gara.

Andrew Shovlin, responsabile degli ingegneri di pista, sospetta che la massa mancante di 1,5 kg registrata dai commissari tecnici della FIA sia dovuta al consumo di diverse parti della W15: Mercede ha messo sotto osservazione l’usura del pattino sotto al telaio (è concesso il consumo di 1 mm su 10 mm di spessore), quello degli pneumatici, oltre a una perdita di peso di George Russell.

George Russell durante l'unico pit stop nel GP del Belgio Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Il regolamento prescrive che la monoposto in ogni momento dell’evento deve avere un peso minimo di 798 kg e nel conteggio è prevista anche la massa del pilota (motivo per cui viene pesato regolarmente prima e dopo la corsa.

Le prime analisi condotte dalla Mercedes non hanno individuato un singolo fattore come causa del problema, tant’è che il Costruttore della Stella continua a misurare tutti i componenti della vettura per cercare di capire come mai sia finita sotto la soglia minima regolamentare.

I sospetti iniziali ruotavano attorno alla probabilità che gli pneumatici di Russell si fossero consumati di più avendo l’inglese percorso 48 giri con il treno di hard per completare il GP con una sola sosta ai box, mentre Hamilton ha chiuso la corsa con uno stinti di 18 giri sulle bianche.

George Russell, Mercedes F1 W15 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Per convenzione si calcola il consumo di 1 kg di gomma nel corso di uno stint, per cui è possibile che ci sia stata un’usura maggiore sugli pneumatici più usati, rispetto a un set più fresco che Russell avrebbe usato se si fosse attenuto alle due soste. Stando ai conti fatti dalla Pirelli ci potrebbe stare un consumo maggiore stimato in circa 375 gr per ogni pneumatico e, quindi, sarebbe spiegata l’irregolarità emerso al peso.

Nel video che Mercedes ha pubblicato sul de-briefing della gara di Spa, Andrew Shovlin ha lasciato intendere che erano entrati in gioco anche altri fattori, su cui il team sta ora indagando.

"In questo momento, stiamo cercando di capire esattamente cosa sia successo. In sostanza stiamo verificando il peso di tutti i componenti. La monoposto perde molto peso durante la gara. Si verifica l'usura degli pneumatici, quella dei freni e del pattino, oltre al consumo dell’olio. E lo stesso pilota può perdere molti liquidi se fa caldo. Posso dire che domenica George ha perso parecchio peso".

Shovlin ha spiegato che non c’erano avvisaglie su una potenziale situazione critica: i due piloti sono stati pesati prima del GP e la loro massa è risultata quasi identica a quella registrata al sabato dopo le qualifiche.

"Le monoposto hanno iniziato la gara con lo stesso peso - ha aggiunto Shovlin -. Lewis e George sono stati entrambi pesati dopo le qualifiche. Le vetture avevano una differenza che stava nei 500 grammi. Solo la W15 di George ha avuto il problema ed era legittimo pensare che il sottopeso fosse dovuto all’eccessivo consumo delle gomme, ma abbiamo registrato una imprevista usura della tavola”.

“Raccoglieremo tutti i dati, per perfezionare i nostri processi, perché non vogliamo che questo episodio possa ripetersi in futuro".

Lecito domandarsi se c’è stato un vantaggio prestazionale: in F1 si valuta che 10 kg possano valere circa 0”3. Il teorico guadagno di Russell, tuttavia, si sarebbe verificato solo nella fase terminale della gara perché le due Mercedes sono partite con lo stesso peso.

"Poiché la vettura di George stava perdendo più peso di quella di Lewis durante la gara, ci sarà stato un vantaggio, ma si può parlare di qualche centesimo di secondo al giro”.