Analisi

Formula 1 Brasile

F1 | Mercedes in difficoltà: le gomme di Antonelli entravano e uscivano della finestra di temperatura

Bradley Lord, vice team principal della Stella, spiega sui social perché le W17 hanno mancato di salire sul podio per la prima volta quest'anno, pur se hanno conquistato comunque il titolo Costruttori con un quarto e quinto posto. Kimi pensava a un problema ad una sospensione, mentre sono andate in crisi le gomme per i guai di assetto.

Franco Nugnes

Pubblicato: 11 nov 2026, 16:58

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Pantling / Getty Images

La Mercedes ha conquistato a Interlagos il nono titolo Costruttori, centrando l’obiettivo mondiale nell’unica gara in cui una W17 non è andata sul podio. La Stella, infatti, ha vissuto con le due macchine un appuntamento molto difficile.

Kimi Antonelli, partendo dalla seconda posizione in griglia di partenza, è riuscito ad andare in testa al GP del Brasile, sorprendendo il poleman Lando Norris perché è riuscito abilmente a sfruttare la maggiore aderenza sul suo lato dello schieramento. Il bolognese, una volta in testa, ha costruito un buon margine di vantaggio sulla McLaren nei primi 15 giri di una gara caratterizzata da condizioni meteo molto variabili (i piloti sono partiti con gomme intermedie per poi passare alle slick e, infine, tornare a quelle da bagnato).

Sembrava che il fresco campione del mondo potesse costruire la sua decima vittoria stagionale, tuttavia dopo il pit stop al giro 18, quando Kimi ha montato un treno di gomme soft per rispondere all’undercut di Norris, e l’emiliano ha cominciato a sentire un comportamento anomalo della freccia nero e argento.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Via radio Antonelli si è lamentato con il muretto spiegando che la W17 in frenata tendeva a tirare da una parte, rendendo molto difficile la guida, al punto che solo due tornate più tardi è finito in testacoda nella via di fuga di Curva 1. L’uscita ha fatto perdere al pilota Mercedes la testa della corsa a favore di Norris: la freccia nero e argento non aveva più il passo iniziale e Kimi ha dovuto adeguare la sua andatura all’anomalo comportamento della vettura, imprevedibile giro dopo giro.

La gara di Interlagos già prima di cominciare era parsa più ostica del solito perché l’italiano è finito fuori pista senza conseguenze alla curva 12 in un tratto molto scivoloso.

Le difficoltà sono emerse anche sulla macchina di George Russell, che si è girato in testacoda all’uscita della pit lane: l’inglese è riuscito a recuperare delle posizioni fino a concludere quarto davanti al compagno di squadra che ha preso bandiera con un distacco di 41 secondi: un’eternità!

"Il testacoda è qualcosa che devo analizzare, perché non capisco perché il posteriore mi abbia mollato così repentinamente - ha ammesso Antonelli -. Non c'è stato alcun preavviso, nulla. Già nel momento in cui ho montato le gomme soft, ho avvertito qualcosa di strano sulla vettura. Dobbiamo capire cosa sia successo perché è proprio lì che abbiamo perso la gara".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Questa volta non c’è alcun mistero da chiarire: semplicemente le due Mercedes sono andate in crisi al variare delle condizioni meteo, con una temperatura in gara dell’asfalto che è stata mediamente 12 gradi più bassa rispetto alle qualifiche ugualmente bagnate.

Il problema, quindi, è stato portare gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento...

"Kimi nel testacoda al giro 18 ha spiattellato tutte e quattro le gomme, dovendo poi guidare una monoposto sbilanciata per le vibrazioni – ha spiegato Bradley Lord, vice team principal Mercedes, nel consueto debrief sui canali social della scuderia - . Abbiamo incontrato grosse difficoltà quando siamo passati alle gomme soft e lo stesso è accaduto nell'ultimo stint con le intermedie: la vettura era molto difficile da guidare, caratterizzata da un forte sovrasterzo”.

Nel caso specifico del run con le gomme morbide, il problema era dovuto a temperature degli pneumatici decisamente troppo basse.



“Sia i nostri piloti, sia diversi altri in griglia, hanno temuto un guasto meccanico, mentre analizzando i dati è emerso che le temperature degli pneumatici erano troppo basse e i piloti erano impegnativi a riportare in finestra. Ma con il variare dell’umidità del tracciato è accaduto che le coperture uscissero dal range del migliore utilizzo, generando un comportamento della vettura davvero strano e insolito”.

L’aspetto curioso da segnalare è che nei momenti in cui le gomme erano in condizioni operative la W17 di Kimi era di fatto ma monoposto più veloce in pista, mentre cambiava improvvisamente comportamento quando gli pneumatici finivano fuori finestra.

Interlagos serve da lezione perché a Las Vegas le temperature del weekend in notturna saranno più proibitive (si parla di 5 gradi di media) e i problemi visti in Brasile potrebbero ripetersi...

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