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F1 | Imola, sfuma il sogno di chiudere la stagione 2026. Qatar e Abu Dhabi confermati, ma non sono ancora al sicuro

Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la notizia che era ormai nell'aria da qualche giorno. Imola non ospiterà l'ultimo gran premio della stagione 2026 di Formula 1. Qatar e Abu Dhabi rimangono comunque in dubbio.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 10 nov 2026, 12:19

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Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

Foto di: Franco Nugnes

Questo gran premio non s'ha da fare. Abbiamo deciso di scomodare un caposaldo della letteratura italiana e mondiale per dire ciò che ormai era nell'aria da diversi giorni: Imola non ospiterà l'ultimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1.

L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari era il principale candidato a sostituire il Gran Premio di Abu Dhabi e chiudere la stagione corrente - diventando per altro perfetto palcoscenico per incoronare il già iridato Andrea Kimi Antonelli - in Emilia Romagna.

La comunicazione della sostituzione di Abu Dhabi era attesa da settimane, ma la data limite è stata posticipata a più riprese, con i promotori di Abu Dhabi che hanno fatto di tutto per non perdere la possibilità di svolgere la gara.

"Siamo pronti per svolgere gli appuntamenti di Qatar e Abu Dhabi", ha scritto oggi Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, in un suo post su Instagram. "iamo completamente impegnati e preparati per svolgere due grandi fine settimana e una conclusione spettacolare del Mondiale 2026 di Formula 1".

"Non vediamo l'ora di accogliere i piloti, i team e gli appassionati nei due circuiti iconici per un indimenticabile finale di stagione. Ci vediamo in griglia", ha concluso Ben Sulayem.

Il Gran Premio del Qatar di MotoGP, filato via liscio senza alcun problema, ha dato probabilmente il colpo di grazia alle speranze di Imola. I report da Lusail sono stati positivi e questo aiuterà certamente i promotori dell'evento di Formula 1.

La situazione in Medio Oriente rimane critica, ma niente ha messo in dubbio lo svolgimento del terzultimo appuntamento del Motomondiale a Lusail. Inoltre, sebbene Trump abbia perso in modo netto le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, il presidente non ha deciso - almeno sino a oggi - di intensificare gli attacchi in Medio Oriente.

Insomma, i GP di Qatar e Abu Dhabi rimangono in calendario e, a oggi, saranno svolti. Eppure, nonostante l'addio all'idea Imola, i due appuntamenti in Medio Oriente non hanno ancora la certezza di essere svolti.

Questi, infatti, potrebbero saltare qualora la situazione militare dovesse peggiorare. Stando a quanto appreso da Motorsport.com, se da oggi al Gran Premio di Las Vegas (che si terrà tra poco meno di 2 settimane in Nevada) non dovesse accadere nulla tra Qatar e Abu Dhabi, allora gli eventi saranno svolti. A oggi, però, il punto interrogativo sulle due gare è ancora presente.

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