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F1 | Kimi festeggia il mondiale a Brackley con la chioma tricolore: ha mantenuto la promessa
Antonelli si è presentato nella sede della Mercedes con i capelli tinti verde, bianco e rosso: il bolognese ha partecipato alla festa iridata della squadra portando una ventata di giovinezza che ha scatenato una forte ilarità.
Franco Nugnes
Pubblicato: 11 nov 2026, 15:49
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Andrea Kimi Antonelli con i capelli tricolore
Toto Wolff quando lo ha visto è rimasto incredulo prima di commentare: “Non ho parole...”, mentre George Russell e gli altri membri del team Mercedes hanno riso a crepapelle. Lo aveva promesso e Kimi Antonelli ha mantenuto la promessa: si è tinto i capelli di tricolore.
Il 20enne, fresco campione del mondo di F1, si è presentato a Brackley nella sede del team Mercedes AMG F1 con la chioma colorata di verde, bianco e rosso in ossequio alla nostra bandiera nazionale.
Il bolognese ha parlato alle oltre mille persone che compongono il team che si è aggiudicato il titolo piloti e quello Costruttori con largo anticipo. La celebrazione di un evento che è molto sentito nella squadra ha offerto un momento di ilarità generale che rende merito alla grandezza di questo giovane che sa essere iper-professionale quando è in pista, collezionando, finora, nove vittorie, sedici podi, sette pole position e otto giri più veloci nella stagione 2026, ma che nella sua genuinità è capace di mostrare la goliardia di un ragazzo che ama prendere la vita anche con leggerezza.
Andrea Kimi Antonelli con un interdetto Toto Wolff alla vista della chioma celebrativa tricolore
Kimi in pochissimo tempo è diventato un personaggio che ha conquistato il mondo intero con un sorriso accattivante e sincero quando si sfila il casco, mentre sa essere metodico, risoluto e velocissimo quando è nell’abitacolo della sua W17.
La spensieratezza di Antonelli, associata al vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e mai quello mezzo vuoto, mette in luce solo una tessera del suo caleidoscopio di colori: la festa di Brackley, di solito, è un momento che ha un valore solenne per quanto possa essere informale.
Mercedes ha totalizzato il nono titolo Costruttori (sono 16 per la Ferrari, 10 per la McLaren e 9 per la Stella come per la Williams), ma ci voleva il primo mondiale di Kimi per dare all’appuntamento un tocco anticonvenzionale, nel quale lo spirito libero di Kimi è venuto fuori alla grande, espressione di un’italianità incontenibile e contagiosa...
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