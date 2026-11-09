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F1 | Analisi post GP San Paolo: la lezione iridata Mercedes non ha insegnato niente alla Ferrari
In questo nuovo video, analizziamo il fine settimana della Formula 1 ad Interlagos: Mercedes, dopo il titolo piloti conquistato in Messico con Antonelli, completa l'opera aggiungendo il nono titolo Costruttori alla sua storia nella domenica di Norris. Mentre la Ferrari...
Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato: 9 nov 2026, 11:03
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