Ultime notizie

Formula 1

F1 | La FIA svela i nuovi risultati dell'ADUO senza deroge extra: si lavora a una revisione per il 2027

La FIA ha concluso il terzo monitoraggio dell'ADUO sui motori 2026: nonostante gli aggiornamenti portati da Ferrari e Honda per recuperare il gap da Red Bull, le concessioni restano invariate. Intanto Tombazis ha rimarcato che l'ADUO sta dando i suoi frutti, ma anche che deve evolversi per adattarsi a quanto imparato quest'anno.

Gianluca D'Alessandro

Modificato: 10 nov 2026, 12:02

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: AG Photo

La FIA ha chiuso il terzo periodo di valutazione dell’ADUO, il meccanismo previsto dai regolamenti tecnici 2026 per permettere ai costruttori di Power Unit più indietro sul fronte del motore termico di ridurre il divario dai rivali. La terza finestra di monitoraggio ha abbracciato sette gare, dal Gran Premio d’Olanda a Zandvoort fino all’appuntamento statunitense di Austin.

Nonostante alcune variazioni nei livelli di prestazione relativi dei motori termici (dato che la valutazione tocca solo l'ICE e non la parte elettrica), dovute alle evoluzioni portate sia da Honda che da Ferrari proprio grazie alle possibilità concesse dall’ADUO, l’ultimo monitoraggio non ha prodotto cambiamenti concreti nelle concessioni assegnate ai vari motoristi in termini di omologazioni.

I motoristi che accusano un ritardo superiore al 2% rispetto al miglior motore termico (quello Red Bull) ottengono concessioni aggiuntive in termini di ore di utilizzo al banco prova e di margini economici per lo sviluppo, oltre a un’omologazione aggiuntiva nel corso della stagione. Chi supera il 4% di gap gode di condizioni ancora più favorevoli (con sottofasce del 6, 8 e 10%), che oltre a maggiori risorse concede anche due omologazioni durante il campionato, permettendo così di introdurre due unità aggiornate.

Lewis Hamilton, Ferrari, Carlos Sainz, Williams

Foto di: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Dopo aver introdotto in Austria la prima unità aggiornata, a Monza la Ferrari ha portato un altro motore sviluppato con l’ADUO, usando il suo secondo e ultimo gettone concesso dalla FIA nel corso della stagione. Va ricordato che la FIA, per questioni di proprietà intellettuale, non specifica in quale fascia rientri il singolo motorista, ma solo il numero di omologazioni concesse.

Di conseguenza, ciò non significa che Ferrari (o Honda) non abbiano cambiato fascia con le evoluzioni portate durante la stagione (disponendo così di minori risorse economiche e di ore al banco), bensì che il distacco complessivo dal miglior motore resta ancora superiore al 4%, con un maggior numero di omologazioni a disposizione in ottica futura.

Già a settembre Vasseur aveva sottolineato come la Ferrari non si aspettasse di chiudere del tutto il distacco da Red Bull e Mercedes nel corso di questa stagione, nemmeno con l’ADUO. È vero che la FIA garantisce delle concessioni, ma introdurre una nuova unità ha sempre un costo elevato, non solo di materiali, ma anche di scorte.

Honda Power Unit Launch

Honda, fanalino di coda della griglia, aveva portato un sostanzioso aggiornamento proprio a Zandvoort, dove ha rivisto la camera di combustione alla ricerca di maggiore potenza, usando il primo gettone concesso ai costruttori più in difficoltà. L’idea iniziale era di non portare altre novità per il resto della stagione, ma le profonde modifiche al motore hanno cambiato anche la guidabilità.

Ciò ha spinto il costruttore giapponese a intervenire nuovamente, usando il suo secondo gettone per lavorare sul turbo e tentare di migliorare la guidabilità del motore, che nel frattempo era peggiorata fino a tornare quasi ai livelli di inizio campionato.

Honda e Ferrari sono gli unici costruttori ad aver beneficiato dell’ADUO in questo periodo in termini di omologazioni, perché Audi ha da tempo destinato tutte le risorse al progetto 2027 e ha quindi preferito non introdurre ulteriori novità nel corso di questa stagione, dopo il primo aggiornamento portato a Barcellona.

Mercedes, invece, può introdurre un aggiornamento prima della fine della stagione, dato che il suo ritardo dalla Red Bull sulla potenza del motore termico supera il 2%, ma finora non ha sfruttato questa opportunità. Le novità dovrebbero riguardare soprattutto il turbo, che potrebbe debuttare a Las Vegas per accumulare dati oppure essere rimandato all'inverno, dopo alcuni problemi di affidabilità riscontrati al banco.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Si studia una revisione per il 2027

Dietro le quinte si sta però già lavorando a possibili modifiche del sistema. L'ADUO era stato inizialmente concepito per valutare esclusivamente le prestazioni della parte termica della Power Unit, lasciando piena libertà ai costruttori sul fronte elettrico, considerato uno dei principali terreni di sfida del nuovo regolamento.

Prima dell'inizio del ciclo tecnico, la FIA aveva valutato anche l'introduzione di parametri secondari per rendere più articolato il metodo di analisi, ma i costruttori hanno preferito mantenere un sistema il più semplice. Una situazione che ha contribuito a generare alcune differenze di vedute durante la stagione e che ha spinto FIA e motoristi a discutere possibili affinamenti della metodologia per il futuro.

Non a caso, il direttore FIA per le monoposto Nikolas Tombazis ha confermato che il sistema continuerà a essere sviluppato: "Sulla base della qualità dei dati e della solidità del processo di valutazione, siamo fiduciosi nei risultati ottenuti e nelle conclusioni raggiunte".

"Il primo anno di implementazione ha inoltre rafforzato la nostra convinzione che il concetto di ADUO sia quello giusto per la Formula 1. Tuttavia, è importante che il sistema continui a evolversi per garantire che rimanga efficiente, rilevante e adatto allo scopo. A tal fine, abbiamo lavorato a stretto contatto con i costruttori di Power Unit e con i team per valutare affinamenti della metodologia che possano sostenere la continua efficacia dell'ADUO nelle prossime stagioni", ha poi aggiunto Tombazis.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Antonelli, rabbia e rimpianti in Brasile: "Potevo vincere". Mercedes indaga sulla W17

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca D'Alessandro





F1 | Piastri, si chiude un capitolo per iniziarne un altro: Webber non sarà più il suo manager



Formula 1



Formula 1 21 h



F1 | Piastri, si chiude un capitolo per iniziarne un altro: Webber non sarà più il suo manager





F1 | Leclerc penalizzato per il contatto con Lawson: scivola all’ottavo posto



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Leclerc penalizzato per il contatto con Lawson: scivola all’ottavo posto





F1 | Antonelli, vittoria sfumata tra i rimpianti: "Sono arrabbiato, è successo qualcosa di anomalo alla vettura"



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Antonelli, vittoria sfumata tra i rimpianti: "Sono arrabbiato, è successo qualcosa di anomalo alla vettura"

Ultime notizie





F1 | La FIA svela i nuovi risultati dell'ADUO senza deroge extra: si lavora a una revisione per il 2027



Formula 1



F1 Formula 1 8 min



F1 | La FIA svela i nuovi risultati dell'ADUO senza deroge extra: si lavora a una revisione per il 2027





ACO modifica nomi e colori delle categorie LMP2, LMP3 e GT3 per il 2027



WEC



WEC WEC 32 min



ACO modifica nomi e colori delle categorie LMP2, LMP3 e GT3 per il 2027





MotoGP | Bastianini: "Restano due gare e voglio regalare un podio alla mia squadra"



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



1 h



MotoGP | Bastianini: "Restano due gare e voglio regalare un podio alla mia squadra"





MotoGP | Lorenzo Savadori rinnova con Aprilia Racing per altri due anni



MotoGP



MtGP MotoGP 1 h



MotoGP | Lorenzo Savadori rinnova con Aprilia Racing per altri due anni

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti