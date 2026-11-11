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F1 | McLaren: la maturità di Norris viaggia insieme alla crescita della MCL40
Grazie ai dati della telemetria offerti dal Gran Premio di San Paolo, scopriamo insieme in che modo Lando Norris è riuscito a vincere nella domenica di Interlagos: una gara in cui la crescita della McLaren e la maturità del campione del mondo hanno viaggiato pari passo...
Gianluca D'Alessandro Beatrice Frangione
Modificato: 11 nov 2026, 11:06
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