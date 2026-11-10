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F1 | "Ha mostrato una velocità impressionante": come Camara ha convinto Ferrari e Haas al debutto

Debuttare in F1 nella gara di casa, senza test e su pista bagnata era la sfida più difficile, ma il brasiliano l'ha affrontata evidenziando scintille di quel talento da diamante grezzo che Haas aveva visto in lui per il 2027. Al di là della qualifica, dove ha impressionato, Camara ha disputato una gara solida, con un passo a tratti convicente.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 10 nov 2026, 16:32

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Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Ci sono debutti che non si dimenticano, resi speciali non solo perché si tratta del primo passo in F1, ciò che si è sognato fin da bambini, ma anche per il contesto. È stato così anche per Rafael Camara, che in Brasile ha debuttato davanti al proprio pubblico, su una pista su cui non aveva mai girato prima, senza test su una vettura 2026 e, soprattutto, in condizioni miste e di bagnato. E lo ha fatto impressionando.

Fortunatamente, Camara aveva comunque avuto modo di acquisire un po’ di esperienza al simulatore, dato che avrebbe dovuto disputare la prima sessione di libere sulla Ferrari SF-26, ma il debutto inatteso si è trasformato in un battesimo del fuoco. Non sono mancati i comprensibili errori di gioventù, e di certo il percorso di un pilota non si definisce da un GP, ma in Haas e in Ferrari ci sono motivi per sorridere.

Camara sperava che il weekend rimanesse asciutto, senza aggiungere ulteriori incognite, anche perché gli stessi piloti ufficiali temevano quale potesse essere il comportamento delle vetture con le coperture da bagnato su un asfalto dal basso grip. Tuttavia, per certi versi è stata proprio la pioggia ad aggiungere valore al suo fine settimana.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Fino all’ultima curva, in qualifica stava facendo un giro fantastico. Ma iniziare in F1 così, nella tua gara di casa, con queste condizioni, dove devi mettere intermedie e soft, quindi c’è pressione sia in qualifica che in gara. Poi le condizioni era fredde, questo forse è stato il weekend più difficile in cui debuttare. Ha fatto molto bene, in qualifica la sua velocità era impressionante”, ha detto dopo la corsa Frederic Vasseur, mostrandosi chiaramente soddisfatto da quanto mostrato da uno dei talenti della FDA.

In qualifica Camara è andato contro le barriere due volte, una in Q1 e una in Q2. Inevitabilmente questi errori fanno parte di un bagaglio d’esperienza che deve costruirsi un debuttante, ma raccontano anche altro. Riuscire a ritrovare la fiducia necessaria per accedere alla seconda manche dopo il primo errore è stato un segnale del suo talento, ma ancor di più lo è stato quel giro (non chiuso) in Q2.

Senza l’errore, tra l’altro arrivato nel suo primo tentativo con l’intermedia (che non esiste concretamente in F2 dato che i piloti hanno una gomma da bagnato unica che copre diversi scenari), la Q3 non sarebbe stato un miraggio. Anzi, per i tempi registrati nel primo e nel secondo settore il passaggio all’ultima manche avrebbe potuto trasformarsi in un obiettivo concreto, vicino al compagno di squadra.

Rafael Camara, Haas F1 Team

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La gara, tuttavia, si è rivelata tutt'altro che semplice, come era pronosticabile. Dopo aver perso posizioni al via per uno scatto a rilento, il brasiliano si è concentrato sul non commettere errori e sull’apprendere in condizioni variabili. Sulle intermedie, il passo è inferiore a quello del compagno di squadra, anche in considerazione del fatto che le gomme richiedono più tempo per entrare in temperature che in qualifica.

"Non è stata una domenica facile" -ha spiegato Camara dopo la gara -. "Ho commesso alcuni errori che non mi aspettavo di fare, ma è stata una corsa piena di occasioni per imparare. L'aspetto positivo è che ho concluso senza danni e senza incidenti, un passo avanti rispetto a sabato”.

Le bandiere blu hanno reso difficile trovare un ritmo costante, ancor di più perché poi portano a ridurre le temperature degli pneumatici. Tuttavia, con la mescola soft, quando avevo pista libera, in realtà il suo passo è stato piuttosto buono. Il risultato chiaramente non lo soddisfa, ma attendersi un esordio a punti, specie quanto i top team hanno chiuso con tutte le vetture in top 10, era oggettivamente impossibile.

“Partivo praticamente da zero e dovevo imparare tutte le procedure, compresa la partenza stessa. L'intera gara è sembrata un corso accelerato: impari, capisci e ti adatti giro dopo giro. Alla fine, è stata soprattutto un'esperienza di apprendimento. Non era quello che speravo, ma posso comunque dire che nel complesso è stata una settimana positiva”, ha raccontato Camara.

Rafael Camara, Haas F1

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Le basi appaiono molto solide, anche se alla Haas erano già convinti del suo potenziale dopo aver visto i suoi tempi e la sua costanza nei test TPC con la vettura 2025 che aveva svolto con il team statunitense. Anzi, uno degli aspetti che aveva sorpreso era proprio la sua capacità di adattarsi alle variazioni di vento e temperatura nel corso della giornata.

In gara i tempi sul giro del brasiliano sono stati più altalenanti, come prevedibile, ma i segnali positivi non sono mancati. Tolti alcuni giri all'inizio dello stint con gomme soft, il suo passo è stato non è stato lontano da quello di Bearman, poco meno di due decimi più lento. Certo, in realtà la strategia del pilota britannico non è stata eccezionale, tanto che sente di aver perso un’opportunità, ma ci sono diversi elementi positivi da trarre.

Dopo la gara, Komatsu ha commentato: "Per la prima gara di Rafa in F1 le condizioni erano difficili. Ha mostrato un ottimo passo e ha tenuto la situazione sotto controllo. Ha commesso alcuni errori, ma nel complesso era un contesto molto complicato per un debutto. Sappiamo che ha prestazione e velocità. Ora si tratta soltanto di trovare maggiore costanza e riuscire a metterla in mostra."

In molti, prima del debutto in Formula 1, avevano definito Camara con un diamante grezzo, come uno di quei talenti veloci, ma che deve essere smussato. Il brasiliano si era già meritato la sua chance per il prossimo anno, ma questo primo weekend sembra aver dimostrato che quella fiducia dalla Ferrari e dalla Haas è stata ben risposta.

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