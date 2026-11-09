Commento

Formula 1 Brasile

F1 | Ferrari: dove vuole arrivare Lewis Hamilton?

Le vicende delle ultime settimane hanno visto Lewis Hamilton al centro dell'attenzione tra la polemica con Leclerc in Messico e le dichiarazioni successive che hanno coinvolto anche il team principal Vasseur e la squadra. A che gioco sta giocando il 7 volte campione del mondo?

Giacomo Rauli

Pubblicato: 9 nov 2026, 14:04

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Dove vuole arrivare Lewis Hamilton? Quale ruolo pensa di poter svolgere all'interno della Ferrari? Queste domande ci sono sorte spontanee nel corso delle ultime settimane, quando il 7 volte campione del mondo - dal 2025 pilota della Ferrari - ha incrementato la sua 'vocalità', esternando le proprie opinioni in modo ben più preciso, significativo e forte rispetto a quanto fatto fino alla prima metà della stagione corrente.

“Sicuramente abbiamo dei piloti che è importante che si concentrino a guidare e che parlino meno”, aveva detto John Elkann, presidente della Ferrari, proprio 12 mesi or sono. E la tematica in questione sembra essere tornata tremendamente d'attualità. Ma andiamo con ordine.

Il punto più elevato da cui intendiamo partire nella nostra analisi è ancora molto vicino a noi in termini temporali. Stiamo parlando del Gran Premio del Messico, dove Lewis e Leclerc si sono trovati in prima e seconda posizione dopo poche curve (e un via eccellente da parte di entrambi) che avrebbe potuto garantire una doppietta molto importante al Cavallino Rampante in una stagione vissuta tra alti e bassi.

In quel frangente, Leclerc ha attaccato Hamilton a più riprese dopo curva 2, finendo però lungo in curva 4 e venendo successivamente penalizzato per avere tagliato la curva e tratto vantaggio su Hamilton e Verstappen. A sua volta, Lewis ha tirato la staccata a Leclerc, finendo lungo a sua volta e preda dell'attacco di Max, poi vincitore della gara. Un 'concorso di colpa' che ha privato quasi certamente la Rossa del terzo successo stagionale.

Al termine della gara, Leclerc ha provato a gettare acqua sul fuoco, definendo l'accaduto come "qualcosa che non dovrebbe rappresentare un tema di discussione". Ben più duro è stato Hamilton: "Va tutto bene finché si corre contro il compagno di squadra, a patto che poi non vada a danneggiare l'opportunità del team di ottenere il miglior risultato. Credo che l'interesse del team debba venire per primo. Oggi abbiamo perso una vittoria per il team, abbiamo perso dei punti per il secondo posto nel costruttori. E questa è anche una mancanza di rispetto per le persone che lavorano in fabbrica. Comunque abbiamo fatto abbastanza punti per il campionato costruttori, ma dobbiamo pensare anche alle persone che lavorano duramente in fabbrica. Non è stato bello".

Poi, spostando l'attenzione interamente sul compagno di squadra, ha aggiunto: "Charles ha 28 anni, quindi non credo sia una questione di età. Penso sia una questione di mentalità. È come dire: 'O vinco io oppure non vince nessuno'. Non dovrebbe essere così. Dovremmo pensare a conquistare una doppietta”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Questa dichiarazione è stata poi reiterata, aggiungendo che Leclerc avrebbe dovuto prendere una penalità superiore ai 5 secondi per via di quanto comminato a Hamilton l'anno precedente: "L’anno scorso io ho ricevuto una penalità di dieci secondi per la stessa manovra che lui ha fatto".

La scelta di Hamilton è stata dunque proseguire nel gettare benzina sul fuoco, invece di sopprimere la già intensa fiamma accesa in Messico. Nel post pubblicato su Instagram dal campione britannico, in seguito al Gran Premio di Città del Messico, ha ulteriormente approfondito il suo pensiero, ribadendo concetti legati al duello fratricida dell'Hermanos Rodriguez e parlando da pilota, ma anche da chi ha intenzione di prendere in mano il team e definirne gli standard.

"So bene quanto lavoro ci sia dietro ogni opportunità che ci viene concessa. Gli standard che il team si impone, quelli che pretendo da me stesso e quelli che i tifosi si aspettano da noi. Tutti meritano di vederci esprimere il nostro massimo potenziale e vincere. Siamo tutti qui per correre e vogliamo vincere. Lottare è necessario, ma quando questa lotta finisce per danneggiare la squadra, dobbiamo essere onesti e imparare da quanto accaduto. Possiamo spingerci a vicenda fino al limite, senza però dimenticare la responsabilità che abbiamo nei confronti di tutte le persone che ci permettono di scendere in pista".

La manovra dei piloti in pista in Messico e le parole successive pronunciate ai microfoni della stampa non hanno fatto certo piacere al team principal Vasseur. Il manager francese ha infatti usato parole durissime nei confronti di Hamilton e Leclerc.

"Non ho ancora parlato con loro. Avremo tempo per vederci a quattr’occhi ma ora sono veramente arrabbiato. Non me la prendo con nessuno in particolare, ma penso che la situazione stia sfuggendo di mano. Dobbiamo tenere a mente che rappresentiamo un Marchio, gli sponsor e che abbiamo due mila persone che lavorano alle nostre spalle. I piloti non devono correre per loro stessi, corrono per tutte queste persone".

Dopo il Messico la Ferrari è corsa ai ripari in breve tempo attraverso un confronto interno tra i due piloti e il team principal Frédéric Vasseur. L'obiettivo era appianare le divergenze e andare oltre, fissando come obiettivo univoco quello di mettere la Scuderia davanti all'interesse del singolo.

Fred Vasseur, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Tutto finito? A microfoni spenti sì, ma accesi non esattamente. Nella giornate di giovedì e venerdì a Interlagos, Lewis ha continuato a dare la propria visione su ciò che la Ferrari dovrebbe fare, poi ha dato la sua versione dei fatti per ciò che riguarda l'incontro con Leclerc e Vasseur, quello in cui i tre si sono parlati guardandosi negli occhi per provare a chiarire e sistemare le cose.

Su Leclerc, Lewis ha detto: "Nelle ultime tre gare abbiamo conquistato più punti di qualsiasi altra squadra, ma avremmo potuto fare ancora meglio. Dobbiamo lavorare per assicurarci che quanto accaduto non si ripeta”.

“Non è semplice quando arriva in una squadra una persona come me, perché sono molto diretto e continuo a spingere per ottenere cambiamenti. E continuerò a farlo. Finché sarò qui, sarà così”.

“Sono qui per vincere. Per riuscirci bisogna lavorare tutti insieme, remare nella stessa direzione e con la stessa forza. Io devo spingere gli altri, ma ho anche bisogno che gli altri spingano me. Possiamo tutti migliorare”.

Secondo Hamilton, inoltre, Vasseur non avrebbe avuto alcun ruolo nel chiarimento con Leclerc: "Non è stato Fred a "chiarire le cose" tra me e Charles. Ci siamo seduti a parlare, abbiamo superato la questione e abbiamo voltato pagina. Nutriamo ancora un grande rispetto reciproco. E ora proseguiamo come sempre: sono contento che abbiamo avuto il confronto".

Insomma, una linea che sembra vederlo ben più di un pilota titolare della Ferrari, come se volesse spostare il dibattito da Hamilton contro Leclerc a cosa sia meglio per il futuro della Ferrari. E questo lo ha fatto utilizzando elementi difficilmente contestabili come il bene della squadra, i dipendenti, i tifosi e le opportunità da non sprecare.

Non solo, perché è evidente come Hamilton abbia cercato di prendere le redini del team soprattutto dalla seconda parte dell'estate a oggi. Lo sprona e lo spinge a fare meglio, ma le sue parole sembrano travalicare il suo ruolo, avvicinandosi più a quelle attese da un team principal.

In tal senso, ieri abbiamo vissuto un altro episodio che può essere aggiunto a questa lista e che sembra proprio andare nella direzione di un pilota – manager, in grado di decidere cosa sia meglio per lui in un determinato momento della gara, ignorando le richieste della squadra.

Nell'ultima parte del Gran Premio di San Paolo del Brasile, la pioggia era attesa copiosa e così è stato. Già al giro 56, il muretto box aveva informato Hamilton di attendersi l'arrivo della pioggia entro sei giri (al giro 61, dunque). Al giro 60 il muretto box ha avvisato Hamilton di tenerlo informato delle condizioni della pista per - eventualmente - chiamarlo ai box e montare le intermedie.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Hamilton, sempre lo stesso giro, ha chiesto al muretto se la pioggia si sarebbe intensificata, senza però ricevere risposta. Al giro 61 l'ingegnere chiama Lewis ai box per fare il pit stop (doppio, assieme a Leclerc) e montare le intermedie. Ma Hamilton non lo ha fatto, scegliendo di rimanere in pista e perdendo così l'opportunità di chiudere la gara in posizione migliore.

L'aspetto importante, guardando la telemetria, è che nel giro in cui Hamilton sarebbe dovuto rientrare per montare le intermedie aveva perso 2 secondi nel primo settore rispetto al tempo firmato nello stesso tratto il giro precedente. Come se non bastasse, ne ha poi persi 2 nei due settori successivi (uno per tratto). I segnali di pioggia copiosa c'erano e il team lo aveva richiamato ai box proprio per quel motivo.

Una disobbedienza a un ordine del team che va a sommarsi con le parole pronunciate nelle ultime settimane e ai fatti della pista, in cui ha fatto anche pesare il suo status di 7 volte iridato per accollarsi determinate responsabilità di scelte prese anche in contrapposizione a quelle del team. Nel corso delle ultime settimane, sia Vasseur che Lewis si sono trovati allineati nel dire che la Ferrari debba venire prima di tutto il resto. Il quesito, però, sorge spontaneo: c'è allineamento anche nello stabilire cosa significhi concretamente mettere la Ferrari al primo posto?

E, ancora: Lewis in quale ruolo si vede all'interno della Ferrari? ‘Solo’ pilota, o anche come persona che prova a definire come Ferrari debba essere gestita e come dovrebbe correre? A questo punto non può che tornare in auge un concetto che, come abbiamo detto, a Maranello vanno esprimendo da tempo, ossia che nessun pilota è più importante della Ferrari. Nella Formula 1 di oggi nessuno può vincere da solo perché, oggi come mai, è uno sport di squadra nel quale ognuno deve fare la propria parte.

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Verstappen, l'impossibile diventa normale. Mekies: "Max batte anche le nostre simulazioni"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Giacomo Rauli





F1 | GP di San Paolo del Brasile, strategie: si va verso le 2 soste e attenzione alle Hard



Formula 1



Formula 1



Brasile



23 h



F1 | GP di San Paolo del Brasile, strategie: si va verso le 2 soste e attenzione alle Hard





WEC | Cannizzo: "La 499P è stata spunto per i rivali. Ora sta a noi ridefinire il paradigma di un nuovo capitolo di LMh"



WEC



WEC



6h di Monza



3 g



WEC | Cannizzo: "La 499P è stata spunto per i rivali. Ora sta a noi ridefinire il paradigma di un nuovo capitolo di LMh"





WEC | BMW dedica la livrea della M4 LMGT3 EVO #32 ad Alex Zanardi



WEC



WEC



6h di Monza



3 g



WEC | BMW dedica la livrea della M4 LMGT3 EVO #32 ad Alex Zanardi

More from

Lewis Hamilton





F1 | Vasseur: "Abbiamo avuto problemi con le pressioni. Non si fa un primo giro così senza pagarne conseguenze"



Formula 1



Formula 1



Brasile



16 h



F1 | Vasseur: "Abbiamo avuto problemi con le pressioni. Non si fa un primo giro così senza pagarne conseguenze"





F1 | Hamilton non rispetta l'ordine via radio: "Mi avevano detto che le condizioni restavano stabili"



Formula 1



Formula 1



Brasile



17 h



F1 | Hamilton non rispetta l'ordine via radio: "Mi avevano detto che le condizioni restavano stabili"





F1 | Ferrari, la pioggia sarà un'alleata: a Interlagos rimonta possibile, ma Lewis non crede ai sorpassi



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Ferrari, la pioggia sarà un'alleata: a Interlagos rimonta possibile, ma Lewis non crede ai sorpassi

More from

Ferrari





WEC | Un podio come degno saluto alla 499P: "Merita un posto d'onore nel museo Ferrari"



WEC



WEC



6h di Monza



2 h



WEC | Un podio come degno saluto alla 499P: "Merita un posto d'onore nel museo Ferrari"





WEC | Robert Kubica annuncia l'addio alla Ferrari di AF Corse



WEC



WEC 5 h



WEC | Robert Kubica annuncia l'addio alla Ferrari di AF Corse





F1 | Ferrari, il Brasile riapre vecchie ferite: la SF-26 torna a mostrare i suoi limiti



Formula 1



Formula 1



Brasile



16 h



F1 | Ferrari, il Brasile riapre vecchie ferite: la SF-26 torna a mostrare i suoi limiti

Ultime notizie





F1 | Ferrari: dove vuole arrivare Lewis Hamilton?



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



F1 | Ferrari: dove vuole arrivare Lewis Hamilton?





Fiat 2027: tutte le novità in arrivo



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



Fiat 2027: tutte le novità in arrivo





F1 | Verstappen, l'impossibile diventa normale. Mekies: "Max batte anche le nostre simulazioni"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



2 h



F1 | Verstappen, l'impossibile diventa normale. Mekies: "Max batte anche le nostre simulazioni"





WEC | Un podio come degno saluto alla 499P: "Merita un posto d'onore nel museo Ferrari"



WEC



WEC WEC



6h di Monza



2 h



WEC | Un podio come degno saluto alla 499P: "Merita un posto d'onore nel museo Ferrari"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti