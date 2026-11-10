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F1 | Ocon torna a farsi sentire dopo l'addio ad Haas: "La mia passione per le corse rimane più forte che mai"
Il francese, appiedato da Haas a Città del Messico, torna a farsi sentire tramite un post pubblicato oggi sulle proprie pagine dei social. Le sue parole lasciano poco spazio alle interpretazioni: vuole tornare a correre entro breve.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 10 nov 2026, 15:37
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Esteban Ocon, Haas F1 Team
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A una settimana e mezzo dal suo appiedamento, Esteban Ocon è tornato a far sentire la propria voce. O meglio, ha dato un segnale pubblicando poche frasi, ma significative.
Il pilota francese, lasciato a casa dalla Haas nel bel mezzo del Gran Premio di Città del Messico, ha diffuso un post sulle sue pagine dei principali social network.
Lo ha fatto per ringraziare coloro - tifosi e addetti ai lavori - che gli hanno fatto sentire la loro vicinanza in questi giorni certamente complessi per lui, ma anche per ricordare a tutti di non volere mollare.
"Ciao a tutti. Volevo dire un grazie di cuore a tutti per tutti i vostri messaggi che ho ricevuto. Il vostro supporto significa tantissimo per me", si legge in apertura del post.
"Ai tifosi, ai colleghi e agli ex colleghi i quali hanno dedicato del loro tempo a me, sono loro veramente grato".
Dopo i ringraziamenti. Ocon ha dedicato poche righe per ricordare di non volere lasciare il mondo del motorsport. La passione per lo sport in cui ha sempre militato è rimasta intatta e, anzi, forse è ancora più forte dopo quanto accaduto a Città del Messico.
"Il mio amore per questo sport rimane più forte che mai, e sono grato di condividere questa passione con tantissimi di voi".
"Grazie per la vostra gentilezza e l'incoraggiamento. Esteban".
Insomma, questo potrebbe indicare la sua intenzione di trovare presto una sistemazione in vista della prossima stagione. Come ormai sappiamo, di sedili in cerca di copertura non sembrano essercene, almeno in Formula 1.
Il Circus iridato sembra essere ancora interessare il transalpino, che potrebbe ricoprire il ruolo di terzo pilota di un team, sperando poi di rientrare nel 2028.
E' sicuro invece che non tornerà a correre da titolare con Haas. Il rapporto con il team statunitense era deteriorato da tempo e già da qualche settimana la squadra diretta da Ayao Komatsu aveva fatto sapere che al termine del 2026 le strade con Ocon si sarebbero divise.
Poi le cose sono peggiorate sensibilmente in Messico, tanto da deflagrare con l'appiedamento istantaneo e la sostituzione momentanea con Ryo Hirakawa. Il giapponese, anche grazie a un colpo di fortuna, è riuscito ad andare subito a punti, lasciando poi il sedile della VF-26 a Rafael Camara.
Il brasiliano ha debuttato nella gara di casa terminando il gran premio nelle ultime posizioni. Ma il risultato ha un'importanza marginale: quello che riuscirà a imparare nelle ultime gare di questa stagione gli tornerà utile per la prossima, quando continuerà a essere titolare in Haas per compiere la prima stagione completa della sua carriera in Formula 1.
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