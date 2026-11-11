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F1 | Hamilton al valico di Rafah per supportare gli aiuti a Gaza: sappiamo chi è il vero Lewis?

Il sette volte campione del mondo ha una capacità straordinaria per essere un grande protagonista del Circus da 400 GP: sa allontanarsi dal paddock, dove è visto in maniera critica per l'atteggiamento assunto in Ferrari, alimentando i molti interessi al di fuori della F1. E ha volto far valere il suo carisma per riaccendere i riflettori su Gaza.

Franco Nugnes

Pubblicato: 11 nov 2026, 10:29

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Lewis Hamilton sembra un personaggio inafferrabile. Incontrollabile e in certi momenti pare ingestibile. Pensa e fa quello che vuole. La Ferrari ne patisce la portata perché non ha mai saputo “gestire” la sua enorme capacità comunicativa: il sette volte campione del mondo, del resto, è il pilota di F1 con più follower (47,5 milioni sommando Instagram e X Twitter), mentre la Scuderia ne vanta 21 milioni e il marchio del Cavallino globalmente ne totalizza 32,5 milioni) per cui si pone spesso dei vincoli per zittirlo anche quando, esondando dal suo carisma, si lascia andare in dichiarazioni che possono avere effetti molto pesanti nell’assetto della squadra.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dopo i fatti del GP del Messico era molto atteso il “chiarimento” che Fred Vasseur aveva voluto a Interlagos con i due piloti. Il team principal ci ha tenuto a sottolineare che erano stati superati i problemi e che non c’era stato bisogno di dare “ordini”, mentre Lewis ha aggiunto: “... non è stato Fred a 'chiarire le cose' tra me e Charles. Ci siamo seduti a parlare, abbiamo superato la questione e abbiamo voltato pagina. Nutriamo ancora un grande rispetto reciproco. E ora proseguiamo come sempre: sono contento che abbiamo avuto il confronto. A volte, in situazioni del genere, basta semplicemente parlarne. Non ci sono state richieste particolari da nessuna delle due parti. Abbiamo semplicemente esposto i nostri punti di vista, individuando gli aspetti su cui possiamo migliorare e come possiamo sostenerci a vicenda”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Insomma, a Maranello non riescono mai a capire cosa effettivamente Lewis pensi e l'“ammutinamento” di Interlagos, nel non aver rispettato la chiamata in pit lane del muretto, è il secondo dopo quello del GP di Singapore, lo porta ad essere come un elemento... estraneo alla squadra.

Se Toto Wolff aveva la necessaria autorevolezza per controllare Hamilton, lo stesso non si può dire nella Scuderia. Va riconosciuta a Lewis la capacità di sapersi allontanare dalla F1 con una grande rapidità perché i suoi interessi nella vita non si limitano solo al correre su una monoposto (domenica nel GP del Brasile ha preso parte alla 400esima partenza in griglia e solo Fernando Alonso con i suoi 45 anni è riuscito a durare di più), ma spaziano in tantissimi campi visto che ha saputo diversificare le sue attività. Lo stress del paddock lo scarica, quindi, in mille modi: sa curare gli affari, ma sa anche dare valore all’altra faccia della medaglia che è quella del ruolo sociale.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Quando era in Mercedes il suo attivismo era più concretamente visibile: nel 2021 aveva fondato Mission 44, la fondazione benefica internazionale con un investimento personale iniziale di 20 milioni di sterline. L’intenzione di Hamilton è contribuire ad abbattere le barriere per costruire un futuro più equo e inclusivo per i giovani di tutto il mondo. E nei box del Cavallino ospita i vincitori delle sue borse di studio, rivelando una matrice del suo carattere che non dimentica le sue origini e vuole contribuire al cambiamento.

E così molto a sorpresa Lewis ieri si è presentato al valico di frontiera egiziano di Rafah, dove ha incontrato gli operatori umanitari che prestano servizio nella Striscia di Gaza, devastata dalla guerra con Israele. Il sette volte campione del mondo sui social media ha pubblicato spesso contenuti Pro-Pal invocando un cessate il fuoco e questa iniziativa resa nota dal governatore del Sinai del Nord, Khaled Megawer, evidenzia l’impegno umanitario del ferrarista: Lewis ha voluto vedere di persona gli operatori che operano nella striscia, volendo essere informato sulle modalità degli aiuti per Gaza, dopo le piogge devastanti che hanno spazzato via migliaia di tende causando diversi morti.

Hamilton con la sua visita ha voluto riaccendere un faro sulla situazione palestinese che è passata in secondo piano nelle priorità della comunità internazionale. Ma chi è il vero Lewis?

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