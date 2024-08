F1 | McLaren: Stella prolunga il contratto da team principal

La McLaren ha annunciato oggi un’estensione pluriennale del contratto con Andrea Stella nel ruolo di team principal, un passaggio fondamentale per programmare il futuro della squadra. Da quando Stella ha assunto il ruolo di team principal, succedendo ad Andreas Seidl, la McLaren ha confermato una crescita impressionante, aggiudicandosi due Gran Premi e diciotto podi, uno score che l’ha portata ad essere in piena corsa per il titolo costruttori 2024.

“È un privilegio far parte di questa squadra – ha commentato Stella – e sono onorato di poter continuare a svolgere il ruolo di team principal. Abbiamo fatto grandi passi avanti nell'ultimo anno e mezzo, sappiamo di avere ancora molto lavoro da fare per puntare agli obiettivi che ci siamo posti, una sfida che trovo entusiasmante".

"Il successo arriva attraverso il lavoro sinergico di tutta la squadra: il ruolo che ricopro mi ha permesso di aiutare ad emergere tanti talenti individuali e di incoraggiare le persone a lavorare insieme con spirito di gruppo. I miei ringraziamenti vanno a Zak per la fiducia che ha riposto in me come leader e a tutti i miei colleghi in squadra per la loro collaborazione ed il loro supporto”.

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

“Sono lieto di confermare che abbiamo esteso il contratto di Andrea come nostro team principal per diversi anni – ha commentato Zak Brown senza entrare nel dettaglio della durata del contratto – la sua leadership è eccellente, la sua competenza ed il rispetto che nutre all'interno del team e della Formula 1 significano che non potremmo avere con noi una persona migliore. Da quando riveste il ruolo di team principal il suo impatto sulla squadra è stato profondo, un lavoro che non emerge solo dai nostri risultati che abbiamo ottenuto in pista, ma anche dallo sviluppo della nostra cultura e della nostra mentalità”.

Nell'ultimo anno, la McLaren ha posto delle basi solide su cui programmare il suo futuro. I primi rinnovi contrattuali hanno riguardato i piloti, sia con Lando Norris che con Oscar Piastri sono state confermate estensioni pluriennali, a cui fa seguito oggi il rinnovo con Stella.

“Con le estensioni pluriennali concordate con Lando, Oscar e Andrea, possiamo continuare il nostro percorso verso l’obiettivo di diventare campioni del mondo. Non vediamo l'ora di affrontare le prossime stagioni, sempre sotto la guida di Andrea”.