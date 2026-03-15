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F1 | Le McLaren nemmeno schierate: due diversi problemi elettrici alla PU Mercedes

Norris e Piastri hanno lasciato libere le postazioni della terza fila nel GP della Cina: le due MCL40 non si sono schierate al via della gara per i guai elettrici pare derivati dalle batterie. I pezzi incriminati torneranno all'AMG HPP di Brixworth, mentre le monoposto papaya andranno direttamente in Giappone. Non ancora trovate le cause dei ko.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La squadra campione del mondo non si è nemmeno presentata nella griglia di partenza del GP della Cina. Lando Norris e Oscar Piastri hanno lasciato vuote le caselle della terza fila. Non si può parlare di ritiro, ma di mancata partecipazione. Un'autentica mazzata: i due piloti erano pronti a lasciare l’autodromo poco dopo che la gara era partita.  

E l’australiano ci sta facendo l’abitudine, visto che domenica scorsa a Melbourne, davanti al suo pubblico di casa, non era partito a causa dell’incidente in cui era incorso nel giro di formazione per un improvviso surplus di potenza generato dall’ibrido. 

Non è un momento positivo per la McLaren che ha dovuto fare i conti con un problema elettrico legato alle power unit. Norris non ha nemmeno messo il muso della sua MCL40 fuori dal box, mentre Piastri era in griglia ed è stato riportato in pit lane. 
"Onestamente, non so da quanto tempo i meccanici stessero cercando di capire cosa fosse successo – ha spiegato Lando -. Hanno lavorato cercando il problema elettrico, ma la macchina non è mai andata in moto”. 

"Siamo rimasti attivi anche nei primi due giri, nel caso ci fosse stata una bandiera rossa o qualcosa del genere, e magari la fortuna ci avesse sorriso. Ma non è successo: abbiamo sperato che se fosse successo qualcosa magari c’era qualcosa che magicamente avesse iniziato a funzionare. Ma non oggi”. 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le cose non sono andate molto diversamente con Piastri. "Una volta in griglia con Oscar abbiamo riscontrato un problema elettrico sulla power unit – rivelato Andrea Stella -. Sembra che si tratti di problemi diversi che si sono verificati contemporaneamente e che ci hanno impedito di iniziare la gara. Si tratta di una coincidenza estremamente sfortunata: due guai elettrici diversi che si sono manifestato nello stesso momento”. 

Stando alle prime indiscrezioni si dovrebbe trattare di problemi legati alle batterie... 
“Andremo avanti come un'unica squadra, visto che indagheremo insieme con i tecnici di HPP. Vedremo cosa potremo imparare perché tutto questo non accada di nuovo. 

Le monoposto andranno direttamente in Giappone per il prossimo appuntamento a Suzuka, mentre i pezzi incriminati saranno spediti a Brixworth... 
"Certamente i componenti difettosi torneranno indietro, in questo caso non alla McLaren, ma alla HPP dove saranno esaminati. Ma affrontiamo questa crisi insieme come un unico team, per risolvere il problema e ripartire". 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

L'unico precedente in cui entrambe le McLaren non si sono schierate al via di un GP risale al Gran Premio degli Stati Uniti 2005, quando Kimi Raikkonen e Juan Pablo Montoya rientrarono in pit lane al termine del giro di formazione come tutti gli altri piloti equipaggiati con pneumatici Michelin che rischiavano di esplodere sul banking dell’ovale, per cui valse la ragione di sicurezza.  

La McLaren ha già accumulato un ritardo di 80 punti dalla Mercedes nella classifica del mondiale Costruttori: attualmente è terza con 18 punti, una lunghezza in più della Haas. E non bisogna aggiungere altro al pessimo inizio di stagione della squadra di Woking... 

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