F1 | Lewis felice: "Mi sento vivo. Mercedes ha un vantaggio in potenza, ma la SF-26 è buonissima"

Fa un certo effetto vedere un 7 volte campione del mondo essere così raggiante per un terzo posto. Eppure quello artigliato oggi da Lewis Hamilton al Gran Premio di Cina è una pietra miliare - l'ennesima - della sua carriera, perché è riuscito a cogliere il primo podio assoluto da quando corre per la Ferrari.

Su una delle piste che ama di più e su cui ha portato a casa risultati eccezionali dal 2007 a oggi, Hamilton ha messo in piedi una gara non solo solida, ma anche spettacolare nel duello prolungato con il compagno di squadra Charles Leclerc per il gradino più basso del podio.

Le Mercedes, dopo metà gara, sono risultate imprendibili. Questo però ha fatto sì che si accendesse il duello tra le SF-26, con Hamilton che, alla fine, ha avuto la meglio sul monegasco, chiudendo per la prima volta sul podio da quando indossa la tuta rossa.

"Se mi sono sentito vivo oggi in gara e sul podio? Assolutamente sì! La battaglia con Charles è stata grandiosa. Faccio enormi congratulazioni anche a Kimi (Antonelli, ndr) che ha fatto un lavoro eccezionale. Per me è stato un privilegio essere su podio come uno dei piloti più vecchi, assieme a un ragazzino che sta crescendo e che ha l'opportunità di lavorare con un team fantastico, ma anche ottenere la sua prima vittoria in F1".

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"La battaglia in pista è stata dura ma è la natura delle corse. Devo ringraziare tutti in fabbrica per la spinta enorme che hanno dato per farci arrivare in questa posizione. Certo, dobbiamo ancora spingere perché noi non vogliamo essere in questa, ma vogliamo essere davanti. Dobbiamo continuare a spingere, concentrandoci nel ridurre il divario. La macchina, però, dà grandi sensazioni".

Accantonata la lotta con Leclerc, Hamilton ha sottolineato ancora una volta come il margine che oggi Mercedes dispone sulle Rosse sia quasi prevalentemente questione di potenza, quindi di power unit. Starà al team di Maranello lavorare in tal senso, per poi provare ad avvicinare le W17 e, perché no, metterle sotto pressione sino al traguardo.

"In questo momento la differenza più marcata tra noi e la Mercedes è la potenza. Hanno un vantaggio in rettilineo, hanno un gran bel motore. Sono congetture, ma penso che loro abbiano iniziato a sviluppare prima di noi. Poi non so se sia perché hanno un turbo più grande del nostro, però hanno più potenza. Quando siamo in rettilineo si vede. Quando ci sorpassano sembrano volare e non possiamo difenderci. In curva, invece, siamo forti tanto quanto loro".

"Magari lavoreremo non solo sul motore, ma anche sull'efficienza aerodinamica in rettilineo. Dita incrociate e speriamo di poterli raggiungere e battere".