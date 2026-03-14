F1 | In centro a Shanghai c'è il volto di Leclerc ovunque, ma non è una campagna Ferrari...
Il volto del pilota del Cavallino è disseminato più o meno ovunque nel centro della città cinese, ma la cosa curiosa è che non si tratta di una campagna commerciale della Ferrari o di un suo sponsor: a pagare gli spazi è stato un tifosissimo del monegasco, che possiede già anche una grande collezione di memorabilia di Charles.
Charles Leclerc
Foto di: Roberto Chinchero
Il centro di Shanghai è una grande isola pedonale, un mix di attività commerciali immerso in uno scenario frenetico. Qui l’high-tech, che la fa da padrone, si fonde con piccole oasi che testimoniano una tradizione sempre più accantonata. Passeggiando nei giorni che hanno preceduto il Gran Premio, tutti gli addetti ai lavori di Formula 1 hanno notato il volto di Charles Leclerc sui numerosissimi maxischermi sparsi per la città.
Una curiosità, ma nulla di più: molti hanno pensato ad una campagna promozionale legata ad uno dei brand associati a Leclerc o ad un’operazione di marketing di uno degli sponsor Ferrari. In realtà non si tratta di una campagna commerciale, né di un’operazione promozionale collegata a Charles o alla Scuderia.
Charles Leclerc
Foto di: Roberto Chinchero
Dietro la massiccia presenza di Leclerc sugli schermi di Shanghai c’è infatti un…fan locale. Un super tifoso del monegasco che da anni segue il suo beniamino in modo quasi maniacale e non perde occasione per manifestare la propria devozione.
In occasione della settimana del Gran Premio di Cina ha affittato tutti gli spazi disponibili per pubblicizzare l’immagine di Leclerc, che si è così ritrovato, a sua insaputa, su decine di maxischermi. Oltre agli incitamenti in cinese, alcune immagini riportano didascalie in italiano: dal classico “Predestinato” a “Sedici Sempre”. Il costo dell’operazione? Diverse decine di migliaia di euro, ma a quanto pare non è una novità. Il fan possiede infatti una collezione di cimeli di Leclerc per un valore complessivo di diversi milioni di euro…
Charles Leclerc
Foto di: Roberto Chinchero
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