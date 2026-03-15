F1 | Vasseur: "Non era giusto congelare le posizioni, mi sono divertito"

La vittoria in Cina è andata a Kimi Antonelli, ma lo spettacolo a Shanghai lo hanno dato le Ferrari. Lewis Hamilton e Charles Leclerc si sono dati battaglia, superandosi con sorpassi al limite, ma sempre molto corretti. È stata una sfida calda che si è accesa in momenti diversi che, forse, ha permesso alle Mercedes si allontanarsi.

Fred Vasseur è consapevole della superiorità Mercedes visto il distacco della SF-26 alla fine è stato di 25 secondi, ma per il momento si gode il primo podio di Lewis in Ferrari. Il team principal sorride quando gli si chiede se la lotta è stata fin troppo serrata...

“No, non è stato troppo – ammette Fred -. Credo che sia stato tutto sotto controllo. Certamente sei sempre un po' preoccupato perché può sempre succedere qualcosa, però è anche molto difficile congelare le posizioni in pista. Sono stati molto professionali e mi sono divertito”.

“Stavamo facendo un bel lavoro e non si poteva mai sapere cosa sarebbe accaduto alla fine, per cui penso che sia stata la decisione giusta lasciarli combattere, perché credo che sia stata una bella battaglia. È stata bella per il team, per la F1 e per i fan. Ecco perché preferisco lasciarli correre piuttosto che congelare le posizioni”.

La Mercedes sembra superiore con il motore termico, ma la Ferrari nella seconda parte della gara, con le gomme hard non aveva il passo delle W17...

“No è vero, nel complesso loro sono stati più veloci di noi. A seconda delle sessioni il distacco è stato sempre di tre, quattro o cinque decimi. Quando entriamo in overtake mode e siamo nel secondo possiamo resistere magari spingendo un pochino più di loro sulle gomme. Quando hanno la pista a sgombra, e corrono in aria pulita siamo più lenti di loro di qualche decimo. L'abbiamo visto anche oggi...”.

Hamilton e Leclerc in battaglia nel GP della Cina Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La differenza si vede soprattutto sul dritto...

“Hanno un vantaggio evidente sul rettilineo e dobbiamo lavorare su questo aspetto. Sappiamo esattamente cosa dobbiamo fare. Dobbiamo continuare a spingere su ogni singola area dello sviluppo, ma questa è la situazione attuale”.

Questa gara può essere un punto di svolta per la stagione?

“No, non penso che ci si debba aspettare troppo dalla nuova direttiva. Però bisogna capire anche quando ci sarà la possibilità di lavorare sul motore e ci aspettiamo molto da questo. Anche se sappiamo che non dovremo lavorare solo sul motore, perché dovremo impegnarci su tutto. Non c’è una bacchetta magica con la quale si può sistemare la vettura”.

La prestazione in cosa può essere migliorata?

"Dobbiamo intervenire su tutti i dettagli: sulla cura delle gomme, sull'aerodinamica, sul telaio, sulle sospensioni, su tutto. Dobbiamo mantenere questa mentalità per continuare a crescere. Finora siamo stati davanti a McLaren e Red Bull, ma anche loro spingeranno e reagiranno”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Fred, cos'è cambiato in Lewis?

“Penso che conti il fatto che sia più vicino a noi, che ora conosca tutti all'interno del team ed è stato parte del progetto fin da primo giorno, ha lavorato allo sviluppo al simulatore sei mesi fa, per cui la situazione è molto diversa rispetto a un anno fa. Ma non voglio dire che questa sia la macchina di Lewis o di Charles, è la macchina del team. Posso dire che Lewis ha migliorato il suo rapporto con ogni membro del team, e questa penso sia la direzione giusta per lui".