F1 | Antonelli fa la storia in Cina: primo trionfo e l'Italia torna a vincere. Hamilton sul podio

Buongiorno Italia! L’inno italiano torna a risuonare forte sul podio grazie alla prima storica vittoria di Andrea Kimi Antonelli in F1, autore di una corsa gestita con grande autorità e senza il minimo errore. Era una vittoria che sembrava nell’aria da un po’ di tempo, specie tenendo a mente la superiorità mostrata dalla Mercedes in questa prima fase di stagione, ma vederla materializzarsi ha un peso diverso.

Spesso si dice che dopo la prima vittoria ci si sblocca, ma questo non deve essere un punto di partenza per il giovane italiano: è una tappa da segnare sulle cartine della montagna che sta scalando verso le zone più nobili della F1. E in un fine settimana in cui alcuni elementi gli sono venuti incontro, era fondamentale dare un segnale, a sé stesso e al compagno di squadra George Russell.

La gara cinese ha confermato quanto il giovane pilota della Mercedes fosse pronto a cogliere l’occasione. Una settimana fa, in Australia, la partenza aveva pesato sulle sue chance di poter infastidire George Russell. Qui in Cina la storia è stata differente, e nel momento in cui si è aperto uno spiraglio per mettersi davanti, Kimi non ha esitato, trasformando l’opportunità con grande maturità.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Nonostante la posizione persa in partenza a causa delle due Ferrari, scattate ancora una volta benissimo, Antonelli ha ripreso il comando nei primi giri e, da quel momento, non lo ha più lasciato. Nemmeno l’ingresso della Safety Car, che aveva azzerato il margine costruito fino a quel momento, è riuscito a rimetterlo in discussione.

Alla ripartenza Antonelli ha gestito la situazione. Sebbene abbia patito una gomma non ancora pronta, ha evitato di forzare subito il ritmo, anche per non stressare la gomma e aumentare il rischio di graining osservato ieri, il che ha permesso a Lewis Hamilton di avvicinarsi. Ma sulla distanza è emersa la forza della Mercedes: Antonelli ha iniziato ad allungare progressivamente, costruendo un margine di sicurezza e piazzando anche qualche giro veloce in una sorta di duello a distanza proprio con Russell.

L’unico pilota che avrebbe potuto impensierirlo, Russell, nelle fasi precedenti era infatti rimasto intrappolato nel traffico. Prima della Safety Car l’inglese occupava la seconda posizione, ma la girandola dei pit stop ha fatto sì che alla ripartenza tra lui e Antonelli ci fossero due vetture che non si erano fermate.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A questo si è aggiunta una fase iniziale complicata dello stint con la gomma dura, che ha esposto Russell agli attacchi degli avversari. Solo dopo diversi giri è riuscito a liberarsi delle due Ferrari, ma il tempo perso lo ha fatto scivolare a oltre sette secondi dal leader nel momento in cui è tornato in seconda posizione.

A quel punto ricucire il gap da Antonelli era di fatto impossibile, anche perché nel finale Russell ha pagato lo scotto dei duelli con un degrado più marcato delle gomme posteriori. Se tra le due Mercedes non c’è stata alcuna lotta, diversa è stata la storia in casa Ferrari.

Le due Rosse si sono trovate più volte in duello diretto, con un passo molto simile e influenzato dalle diverse fasi di gestione della gomma. Hanno comunque provato a infastidire la Mercedes, riuscendo a tenere Russell alle loro spalle per diversi giri, ma sulla lunga distanza è emersa ancora una volta la superiorità della W17 in termini di gestione degli pneumatici, al punto da chiudere a 25 secondi dal vincitore.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A spuntarla nel duello interno, alla fine, è stato Hamilton, che porta così a casa il primo podio della stagione e il primo della sua avventura in Rosso, esclusi quelli conquistati nelle sprint l’anno passato. Già in Australia ci era andato vicino, chiudendo a pochi decimi da Leclerc, ma qui è riuscito a concretizzare anche nel risultato quel passo e quella fiducia mostrata nella SF‑26.

Quinto uno splendido Oliver Bearman, con la Haas che si conferma al vertice tra le squadre di centro gruppo. Merito anche di un britannico che, sulla scia della seconda metà della scorsa stagione, continua non solo a convincere, ma anche a impressionare per la velocità e la solidità mostrate sia in qualifica sia in gara.

Sesta posizione per Pierre Gasly con un’Alpine in crescita, favorito anche dal ritiro di Max Verstappen che, a circa una decina di giri dal termine, ha dovuto parcheggiare ai box la sua monoposto per un problema tecnico. Chiudono la top 10 Liam Lawson con la Racing Bulls, Isack Hadjar con l’altra Red Bull, Carlos Sainz e Franco Colapinto. Per lo spagnolo, aiutato anche dai numerosi ritiri, si tratta dei primi punti stagionali con una Williams che, al momento, paga ancora il peso aggiuntivo in termini di performance.

Tanti, invece, i ritiri. Le due McLaren non sono riuscite nemmeno a prendere il via a causa di un problema tecnico su entrambe le monoposto prima della corsa, così come l’Audi di Gabriel Bortoleto e la Williams di Alex Albon. Sono state costrette al ritiro anche le due Aston Martin: Lance Stroll si è fermato per un problema alla batteria, mentre Fernando Alonso ha scelto di rientrare ai box per le eccessive vibrazioni sulla vettura.

GARA Tutte le statistiche Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore 1 A. Antonelli Mercedes 12 56 - 1 25 Mercedes Mercedes 2 G. Russell Mercedes 63 56 +5.515 5.515 5.515 1 18 Mercedes Mercedes 3 L. Hamilton Ferrari 44 56 +25.267 25.267 19.752 1 15 Ferrari Ferrari