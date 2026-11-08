Ultime notizie

Formula 1 Brasile

F1 | Lawson si gioca il futuro: a Interlagos parte terzo e mette pressione alla Red Bull

Il neozelandese conquista il quinto tempo nelle qualifiche di Interlagos e scatterà terzo grazie alle penalità di Russell e Leclerc. Lawson recrimina per un errore che potrebbe avergli negato la prima fila, ma ha una grande occasione per convincere la Red Bull a confermarlo nel 2027, mentre resta aperta l'ipotesi che a Faenza arrivi Tsolov.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 8 nov 2026, 15:02

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Ci sono weekend che possono cambiare il corso di una carriera. Per Liam Lawson, quello di Interlagos potrebbe essere uno di questi. Il neozelandese ha conquistato un brillante quinto tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, un risultato che, grazie alle penalità inflitte a George Russell e Charles Leclerc, si trasformerà nella terza posizione sulla griglia di partenza. Un'occasione importante, non soltanto per il risultato sportivo, ma soprattutto per le possibili conseguenze sul suo futuro in Formula 1.

La permanenza di Lawson in Racing Bulls nel 2027 è tutt'altro che scontata. La Red Bull deve ancora decidere se confermare il neozelandese o dare priorità alla promozione di Nikola Tsolov, e la sensazione è che la scelta definitiva non sarà necessariamente nelle mani dei team principal Alan Permane e Laurent Mekies. A pesare potrebbe essere soprattutto il giudizio di Oliver Mintzlaff, manager che supervisiona le attività sportive del gruppo Red Bull, Formula 1 compresa.

C'è poi un altro elemento che non gioca a favore di Lawson: Max Verstappen non è considerato uno dei suoi sostenitori e il peso dell'olandese nelle valutazioni che riguardano i piloti dell'universo Red Bull resta significativo. In questo scenario, ogni risultato può assumere un valore che va oltre i punti conquistati in campionato.

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La prestazione di Interlagos arriva quindi nel momento giusto. Lawson ha mostrato grande sicurezza in condizioni estremamente difficili, riuscendo a portare la Racing Bulls tra le monoposto più competitive della sessione. Eppure, al termine delle qualifiche, il neozelandese non era completamente soddisfatto.

“Credo che oggi avessimo una macchina davvero molto competitiva – ha spiegato – abbiamo fatto un'ottima scelta passando alle gomme intermedie in Q2, ed è stato probabilmente questo a permetterci di essere subito nelle prime posizioni. Ma anche in Q3 penso che avessimo la possibilità di lottare con i migliori”.

Il rimpianto riguarda la gestione degli spazi in pista durante la fase decisiva. Lawson è uscito dai box alle spalle di Fernando Alonso, ma non ha lasciato un margine sufficiente rispetto all'Aston Martin. Nel primo giro l'ha raggiunta troppo rapidamente, compromettendo la preparazione del tentativo successivo. Quando avrebbe potuto sfruttare le condizioni migliori, è stato costretto ad abortire il giro. Poco dopo, la pioggia è aumentata, impedendo ulteriori miglioramenti.

“Non ho lasciato abbastanza spazio a Fernando, ed è stata colpa mia – ha ammesso Lawson – ho dovuto interrompere l'ultimo giro, che probabilmente sarebbe stato quello migliore, e poi è arrivata la pioggia. È frustrante non essere riusciti a sfruttare completamente il potenziale che avevamo”.

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Il riferimento cronometrico suggerisce che il rammarico non sia infondato. Lawson ha concluso la sessione a 226 millesimi da Kimi Antonelli, terzo nelle qualifiche. Superare il tempo del pilota Mercedes gli avrebbe consentito di partire dalla prima fila, considerando la penalità di Russell. Un'opportunità concreta, anche se naturalmente non è possibile sapere quanto avrebbe potuto migliorare nel giro interrotto.

Il neozelandese ha comunque dimostrato una notevole capacità di adattamento. Dopo le sessioni disputate sull'asciutto, si è trovato a guidare una monoposto completamente diversa nelle reazioni, su una pista caratterizzata da grandi quantità d'acqua e aderenza in continua evoluzione.

“Con queste macchine è impegnativo, ma anche divertente – ha raccontato – quest'anno abbiamo molta potenza e poca aderenza, quindi si scivola parecchio. Credo che avessimo semplicemente una macchina molto buona in queste condizioni”.

La soddisfazione per il risultato, però, non cancella l'atteggiamento esigente di Lawson. Quando gli è stato fatto notare che partirà dalla migliore posizione della sua carriera, ha voluto precisare un dettaglio.

“Sì, ma non mi sono qualificato terzo, mi sono qualificato quinto. Naturalmente accetto volentieri le posizioni guadagnate grazie alle penalità degli altri, ma come pilota vuoi sempre ottenere il massimo dalla tua prestazione”.

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

È una distinzione che racconta bene lo stato d'animo del neozelandese. Lawson sa di aver ottenuto un risultato importante, ma è altrettanto consapevole di aver lasciato qualcosa sul tavolo. E soprattutto sa che la parte più importante del weekend deve ancora arrivare.

Le previsioni indicano la possibilità di un'altra giornata condizionata dalla pioggia. Uno scenario che non preoccupa particolarmente Lawson dal punto di vista delle prestazioni, anche se il neozelandese ha sottolineato come l'intensità delle precipitazioni possa diventare un problema.

“Credo che abbiamo una buona macchina sia sull'asciutto che sul bagnato. Il problema è che qui, quando piove, spesso lo fa con un'intensità tale da rendere impossibile correre. Se domani dovessimo ritrovarci in condizioni simili a quelle viste prima delle qualifiche, potrebbero esserci delle bandiere rosse”.

Partire dalla terza posizione rappresenta comunque un'opportunità preziosa. Lawson avrà davanti soltanto due monoposto e la possibilità di giocarsi un risultato che potrebbe pesare molto nelle valutazioni sul suo futuro. Il punto interrogativo sul 2027 resta, così come rimangono aperte le valutazioni interne alla Red Bull. Ma una cosa è certa: Lawson sta facendo il possibile per rendere più difficile la decisione di chi dovrà scegliere.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | GP di San Paolo del Brasile, strategie: si va verso le 2 soste e attenzione alle Hard

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Roberto Chinchero





F1 | Ferrari, la pioggia sarà un'alleata: a Interlagos rimonta possibile, ma Lewis non crede ai sorpassi



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 h



F1 | Ferrari, la pioggia sarà un'alleata: a Interlagos rimonta possibile, ma Lewis non crede ai sorpassi





F1 | Câmara, che debutto! A Interlagos sfiora l'impresa, Komatsu: "Ecco perché lo abbiamo scelto"



Formula 1



Formula 1



Brasile



2 h



F1 | Câmara, che debutto! A Interlagos sfiora l'impresa, Komatsu: "Ecco perché lo abbiamo scelto"





F1 | Russell, la rabbia per la pole sfumata: un errore Mercedes gli nega la rivincita



Formula 1



Formula 1



Brasile



3 h



F1 | Russell, la rabbia per la pole sfumata: un errore Mercedes gli nega la rivincita

More from

Liam Lawson





F1 | Racing Bulls: Alan Permane è stato confermato team principal fino al 2031



Formula 1



Formula 1



Brasile



2 g



F1 | Racing Bulls: Alan Permane è stato confermato team principal fino al 2031





F1 | Lawson squalificato in Messico: ecco perché la FIA ha escluso la Racing Bulls dalle qualifiche



Formula 1



Formula 1



Messico



7 g



F1 | Lawson squalificato in Messico: ecco perché la FIA ha escluso la Racing Bulls dalle qualifiche





F1 | Verstappen e Lawson penalizzati in Messico: un posto in griglia per il contatto nelle FP2



Formula 1



Formula 1



Messico



8 g



F1 | Verstappen e Lawson penalizzati in Messico: un posto in griglia per il contatto nelle FP2

More from

Racing Bulls





F1 | Max bacchetta Lawson per il contatto: "Non è stato molto intelligente. Sta combattendo per tenersi il sedile..."



Formula 1



Formula 1



Messico



8 g



F1 | Max bacchetta Lawson per il contatto: "Non è stato molto intelligente. Sta combattendo per tenersi il sedile..."





F1 | Racing Bulls super anche ad Austin: dalla sosta estiva ha ottenuto il doppio dei punti di Alpine



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



10 g



F1 | Racing Bulls super anche ad Austin: dalla sosta estiva ha ottenuto il doppio dei punti di Alpine





F1 | Red Bull, il caso Lawson svela le due anime della Racing Bulls



Formula 1



Formula 1



Stati Uniti



15 g



F1 | Red Bull, il caso Lawson svela le due anime della Racing Bulls

Ultime notizie





F1 | Lawson si gioca il futuro: a Interlagos parte terzo e mette pressione alla Red Bull



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



4 min



F1 | Lawson si gioca il futuro: a Interlagos parte terzo e mette pressione alla Red Bull





F1 | GP di San Paolo del Brasile, strategie: si va verso le 2 soste e attenzione alle Hard



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



25 min



F1 | GP di San Paolo del Brasile, strategie: si va verso le 2 soste e attenzione alle Hard





MotoGP | Si ferma anche Marini: ci saranno solo 16 piloti sulla griglia del GP del Qatar



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



46 min



MotoGP | Si ferma anche Marini: ci saranno solo 16 piloti sulla griglia del GP del Qatar





WEC | Monza, 4a Ora: Cadillac tenta una nuova fuga, BMW risale



WEC



WEC WEC



6h di Monza



1 h



WEC | Monza, 4a Ora: Cadillac tenta una nuova fuga, BMW risale

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti