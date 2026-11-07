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F1 | Vasseur: "Sul bagnato la Ferrari ha il passo e abbiamo risparmiato le gomme rain"

Il team principal francese ha spiegato che la Scuderia ha scelto di pagare la penlità per la sostituzione del motore (Lewis ne ha smarcati due perché uno l'ha rotto in FP3), ma visto l'ottimo comportamento delle rosse sull'acqua spera che sia possibile costruire in gara una bella rimonta: Leclerc scatterà 14esimo, mentre Hamilton sarà 20esimo.

Franco Nugnes

Pubblicato: 7 nov 2026, 21:45

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La Formula 1 ha dato la dimostrazione che si può correre anche con una pioggia forte: finalmente a Interlagos abbiamo visto i piloti usare la mescola full wet prima di passare alle intermedie nelle qualifiche del GP del Brasile.

La Ferrari nelle prove libere sull’asciuto è sembrata in seria difficoltà di messa a punto e mancava di prestazione, mentre sull’acqua la rossa ha trovato delle risposte convincenti e non era sicuro che la SF-26 desse confidenza a Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel diluvio.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Fred Vasseur dopo una settimana di nervi tesi per la gestione complicata dei due piloti, sembra aver ritrovato il sorriso per un appuntamento che può riservare delle buone sorprese per il Cavallino...

“Sì, è stata una scelta lunga, ma penso che sia stata la decisione giusta anche da parte della direzione di gara, perché le condizioni meteo erano decisamente estreme all’inizio della qualifica. Da parte nostra, la prestazione c'è stata all'inizio e alla fine”.

La Ferrari domani in griglia avrà Leclerc 14esimo e Hamilton 20esimo davanti a Max Verstappen. Sia il monegasco che il sette volte campione del mondo hanno cambiato il motore endotermico per cui prima della FP3 avevano totalizzato dieci posizione di penalità sulla griglia. Lewis, nelle prime battute dell’ultimo turno di prove libere, ha rotto il propulsore e i tecnici del Cavallino hanno scelto di cambiare tutta la power unit 066/7 per cui il britannico era destinato a scivolare in fondo allo schieramento.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Gli strateghi Ferrari hanno scelto di fare disputare un giro ad Hamilton in Q2 per guadagnare una piazza al via su Verstappen e poi è Lewis stato fermato per risparmiare le gomme rain, visto che domani è data per certa la pioggia...

“Sì, abbiamo voluto risparmiare le gomme – prosegue Fred -, perché con la penalità partiremo da dietro. La cosa più importante è che probabilmente domani le condizioni saranno piuttosto simili a quelle di oggi. Abbiamo raggiunto l’obiettivo consapevoli che il passo c'era dall'inizio alla fine”.

Sarete in grado di rimontare?

“Vedremo domani, sarà una bella sfida. Abbiamo incassato la penalità di proposito in questo weekend, perché sapevamo che avremmo dovuto farlo prima della fine della stagione. E pensiamo che questo Gran Premio del Brasile sia l’ideale per rimontare delle posizioni”.

C’è la speranza di fare bene su un tracciato dove i sorpassi non sono impossibili...

“Se le condizioni saranno complicate avremo delle bella opportunità. Le condizioni erano davvero insidiose, però il punto positivo è che la Ferrari era competitiva sotto la pioggia. Penso che questa sia una bella notizia, perché nessuno aveva una risposta in anticipo”.

Con una gomma in più per domani, pensi che ci possa essere un'opportunità in più?

“Credo che in passato Max abbia vinto dalla sedicesima posizione, poi l'anno dopo è risalito dal fondo della griglia fino al terzo posto, se non sbaglio. Sicuramente le condizioni saranno insidiose e tutto questo potrà essere un'opportunità in più. Vedremo, la gara sarà lunga e difficile, ma questo è il motivo per cui abbiamo risparmiato delle gomme. Se ci sarà una safety car o una bandiera rossa, i piloti avranno più opportunità per rimontare”.

Ora è tutto a posto nei rapporti tra Charles e Lewis? Domani Leclerc partirà quattordicesimo e Lewis scatterà ventesimo...

“Sì, però preferirei che i due partissero primo e secondo, ma va bene così. Giovedì sera ci siamo parlati in Hotel ed abbiamo avuto una discussione positiva. Ci siamo visti appena sono tornato e abbiamo chiarito...”.

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