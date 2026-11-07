Ultime notizie

Formula 1 Brasile

F1 | Leclerc: la qualifica bagnata in versione laboratorio ha un valore più alto del 4° posto

Nonostante la penalità in griglia e un 4° posto di cui non è del tutto soddisfatto, le qualifiche bagnate di Interlagos hanno avuto valore prezioso per Leclerc. Sfruttando la sessione come un vero e proprio laboratorio per testare regolazioni e setup estremi, il monegasco ha raccolto dati che spera lo aiutino a superare le difficoltà sul bagnato.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 7 nov 2026, 22:02

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Certe volte, più che il risultato, conta ciò che si impara durante una sessione, e la qualifica bagnata di oggi ha avuto esattamente questo valore per Charles Leclerc. Il monegasco ha chiuso al quarto posto a circa otto decimi dalla pole, che domani diventerà una quattordicesima posizione a causa della penalità per la sostituzione del motore, ma la sua qualifica è stata quasi una sorta di esperimento.

Partire dall’undicesima o dalla quindicesima casella, quando si è in rimonta, ha un valore relativo. Per questo Leclerc ha sfruttato le qualifiche per capire uno dei problemi che lo attanagliano da quando è in Ferrari, cioè l’altalena di rendimento sul bagnato. Ci sono stati appuntamenti in cui anche con la pioggia è stato competitivo, ma nella maggior parte dei casi la competitività sul bagnato è mancata.

Nel corso di questa stagione le sessioni bagnate sono state pochissime, quasi da contare sulle dita di una mano, e non ci sono state reali opportunità di sperimentare regolazioni diverse da un run all’altro ed effettuare un confronto. Questa, invece, è stata l’occasione perfetta e, al netto del quarto posto, su cui hanno pesato setting persino troppo estremi, ci sono motivi per sorridere.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Ovviamente non sono soddisfatto del quarto posto e penso che il risultato finale sia un po' deludente. Tuttavia, credo che questa sia stata una sessione molto, molto interessante, una sessione dalla quale abbiamo imparato molto e dalla quale continueremo a imparare molto in futuro”, ha raccontato il pilota del Cavallino al termine delle qualifiche.

“Avendo una penalità di dieci posizioni in griglia, penso che ci siamo concessi la possibilità di fare degli esperimenti in diversi aspetti. E credo che ci sia stata una correlazione molto chiara tra i momenti in cui siamo andati forte durante questa sessione e quelli in cui non siamo stati competitivi, in relazione a ciò che stavamo facendo dietro le quinte. Quindi penso che tutto questo sarà molto utile per il futuro”.

In effetti, durante la qualifica il monegasco ha apportato diverse modifiche, anche piuttosto radicali, all’ala e ai setting, soprattutto tra Q2 e Q3 e in maniera incrementale. Lo si è visto, ad esempio, a metà della seconda manche, quando, rientrato ai box, ha chiesto di fare un ulteriore step rispetto alla scelta precedente, anche per quanto riguarda la regolazione dell’ala anteriore.

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

È probabile che in queste condizioni si sia “giocato” un minimo anche con le pressioni delle coperture, ma lo si è fatto soprattutto in termini di regolazione di ala e dei tool sul volante che regolano il differenziale e il comportamento in frenata. Per la Q3 è stato fatto un ulteriore step che, tuttavia, non ha funzionato come sperato, come del resto ha segnalato lo stesso monegasco via radio al termine del primo tentativo, tanto da chiedere di tornare alle regolazioni precedenti per il finale della qualifica.

Ed è per questo che, dopo le qualifiche, Leclerc ha parlato di regolazioni forse troppo aggressive, che alla fine hanno inciso sul distacco di otto decimi dalla vetta. Tuttavia, con i pochi giri a disposizione prima dell’arrivo della pioggia, è stato importante restare in pista e continuare a girare per siglare un tempo. Ma, al di là del risultato, questa qualifica ha un valore più alto per ciò che è stato imparato.

“In nove anni con il team, credo che il nostro punto debole più grande siano sempre state le sessioni sul bagnato in generale. Al contrario, nelle categorie propedeutiche quella probabilmente era la mia qualità migliore e oggi ci sono stati momenti in qualifica in cui ho avuto ottime sensazioni”, ha poi detto Leclerc, aggiungendo proprio il fatto che in Q3 sia andato in una direzione troppo spinta che non ha pagato.

“Continuando a fare esperienza, purtroppo non abbiamo svolto un buon lavoro in Q3. Ma questo non mi preoccupa, perché partire undicesimo, dodicesimo, tredicesimo o quattordicesimo, onestamente, non cambia molto in termini di risultato per domani".

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Queste difficoltà sul bagnato non sono certo nuove né legate alla singola vettura, perché, pur attraverso cicli tecnici molto diversi, la Ferrari e, di conseguenza anche Leclerc, ha spesso ottenuto risultati altalenanti. Per questo si tratta di una questione più profonda, spesso legata alla filosofia della vettura. Anche Hamilton, negli ultimi due anni, è stato autore di grandi prestazioni sul bagnato, ma anche, suo malgrado, protagonista di prove difficili, come a Las Vegas lo scorso anno, dove non è riuscito ad accendere le gomme.

“Credo che sia una questione di filosofia di lavoro. Abbiamo avuto difficoltà indipendentemente dalla generazione di vetture utilizzata. Nel 2019 faticavamo, nel 2023 faticavamo e stiamo faticando anche con queste macchine. Quindi non penso che il problema sia legato nello specifico a questa generazione di monoposto”, ha aggiunto Leclerc.

È chiaro che certe regolazioni possano risultare più efficaci sul giro singolo, dove bisogna portare molto più rapidamente le coperture nella corretta finestra di funzionamento, che sulla lunga distanza, dove spesso molto dipende da come si gestisce la gomma al variare delle condizioni. Per questo non è detto che setting aggressivi funzionino ugualmente bene anche in gara, ma questo quarto posto resta un punto di partenza.

“Detto questo, oggi ci sono stati alcuni aspetti molto interessanti. Credo che capire se riusciremo a trasferire quanto appreso in una gara, dove bisogna completare più giri consecutivi, sia un'altra questione. Ma almeno in qualifica ho avuto sensazioni positive e penso che sia stata una sessione incoraggiante”.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Vasseur: "Sul bagnato la Ferrari ha il passo e abbiamo risparmiato le gomme rain"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Gianluca D'Alessandro





F1 | Norris brilla sotto la pioggia e riporta in pole la McLaren a Interlagos. Antonelli partirà 2°



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 h



F1 | Norris brilla sotto la pioggia e riporta in pole la McLaren a Interlagos. Antonelli partirà 2°





F1 | Il GP di San Paolo rinnova per altri 5 anni: resterà in calendario fino al 2035



Formula 1



Formula 1



Brasile



3 h



F1 | Il GP di San Paolo rinnova per altri 5 anni: resterà in calendario fino al 2035





F1 | Ferrari: Hamilton cambia di nuovo motore dopo i problemi in FP3 e partirà dal fondo



Formula 1



Formula 1



Brasile



4 h



F1 | Ferrari: Hamilton cambia di nuovo motore dopo i problemi in FP3 e partirà dal fondo

More from

Charles Leclerc





F1 | Vasseur: "Sul bagnato la Ferrari ha il passo e abbiamo risparmiato le gomme rain"



Formula 1



Formula 1



Brasile



25 min



F1 | Vasseur: "Sul bagnato la Ferrari ha il passo e abbiamo risparmiato le gomme rain"





F1 | Le due Ferrari penalizzate di 10 posizioni per il cambio di motore. Max dal fondo con una nuova PU



Formula 1



Formula 1



Brasile



7 h



F1 | Le due Ferrari penalizzate di 10 posizioni per il cambio di motore. Max dal fondo con una nuova PU





F1 | Ferrari, Interlagos è un brusco risveglio: mezzo secondo da recuperare sul passo gara



Formula 1



Formula 1



Brasile



12 h



F1 | Ferrari, Interlagos è un brusco risveglio: mezzo secondo da recuperare sul passo gara

More from

Ferrari





WEC | Fuoco chiude un cerchio: "Prima ed ultima Pole di questa 499P, ora merita un bel saluto"



WEC



WEC



6h di Monza



3 h



WEC | Fuoco chiude un cerchio: "Prima ed ultima Pole di questa 499P, ora merita un bel saluto"





Ferrari afferma che abolire il BoP dovrebbe essere l’“obiettivo finale” dei regolamenti Hypercar WEC 2030



WEC



WEC



Bahrain



11 h



Ferrari afferma che abolire il BoP dovrebbe essere l’“obiettivo finale” dei regolamenti Hypercar WEC 2030





F1 | Leclerc: "E' stato il venerdì con le sensazioni peggiori della stagione. Dobbiamo lavorare molto"



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Leclerc: "E' stato il venerdì con le sensazioni peggiori della stagione. Dobbiamo lavorare molto"

Ultime notizie





F1 | Leclerc: la qualifica bagnata in versione laboratorio ha un valore più alto del 4° posto



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



9 min



F1 | Leclerc: la qualifica bagnata in versione laboratorio ha un valore più alto del 4° posto





F1 | Vasseur: "Sul bagnato la Ferrari ha il passo e abbiamo risparmiato le gomme rain"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



25 min



F1 | Vasseur: "Sul bagnato la Ferrari ha il passo e abbiamo risparmiato le gomme rain"





F1 | La pioggia esalta i piloti: Interlagos premia le scelte della FIA



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



41 min



F1 | La pioggia esalta i piloti: Interlagos premia le scelte della FIA





MotoGP | Bezzecchi bravo a non polemizzare, battere Marquez in pista domani sarebbe la "vendetta" migliore



MotoGP



MtGP MotoGP



Qatar



1 h



MotoGP | Bezzecchi bravo a non polemizzare, battere Marquez in pista domani sarebbe la "vendetta" migliore

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti