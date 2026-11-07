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F1 | Ferrari: Hamilton cambia di nuovo motore dopo i problemi in FP3 e partirà dal fondo

Dopo il guasto accusato nella terza sessione di prove libere sul motore appena montato, Ferrari è stata costretta a sostituire nuovamente la Power Unit della SF-26 di Lewis Hamilton. Il britannico prenderà parte alle qualifiche ma scatterà dal fondo della griglia nel GP a Interlagos.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 7 nov 2026, 17:47

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piove sul bagnato per Lewis Hamilton. In un fine settimana in cui Ferrari sta faticando a trovare performance dalla SF-26, non solo per una carenza di velocità sul dritto ma anche per le difficoltà nell'accendere le gomme e limitare un fastidioso sottosterzo nei tratti più lenti, tanto da spingere i piloti a caricare al massimo il flap dell'ala anteriore, il britannico sarà costretto a partire dal fondo della griglia dopo una seconda sostituzione della PU.

Come parte della strategia studiata per affrontare le ultime gare della stagione, il Cavallino aveva deciso di introdurre un nuovo motore su entrambe le SF-26. In un primo momento, il piano prevedeva di dividere le penalità tra i due piloti in appuntamenti differenti, con Hamilton destinato a scontarla a Interlagos e Charles Leclerc a Las Vegas.

Le previsioni meteo, che indicano un'elevata probabilità di pioggia sia per le qualifiche che per la gara, hanno però convinto il team di Maranello a sfruttare l'occasione e anticipare il programma, montando un motore fresco su entrambe le vetture già in Brasile.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hamilton è così sceso in pista in FP3 con la Power Unit fresca, ma dopo pochi minuti è stato costretto a rientrare ai box a causa di un problema emerso sull'unità appena installata. Il britannico aveva infatti segnalato alcune anomalie, con il muretto Ferrari subito intervenuto suggerendo modifiche ai parametri della Power Unit nel tentativo di contenere il problema.

Per qualche istante il problema è sembrato risolto, tanto che il muretto ha autorizzato Hamilton a tornare a spingere con le gomme medie. Ma ciò non è bastato, perché già nel giro successivo il britannico ha nuovamente segnalato anomalie, evidenziate da un forte freno motore, spingendo Ferrari a richiamarlo immediatamente ai box con una scia di fumo proveniente dal retrotreno della sua SF-26.

Una volta che la monoposto è rientrata nel garage, i meccanici hanno iniziato a smontare la Power Unit per individuare l'origine del guasto e valutare se fosse possibile continuare a usare l'unità utilizzata in FP3. Al termine delle verifiche, Ferrari ha però concluso che fosse necessaria una nuova sostituzione.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hamilton prenderà regolarmente parte alle qualifiche, con i meccanici bravissimi nel lavorare rapidamente completare la sostituzione della PU sulla sua SF-26, ma sarà costretto a scattare dal fondo della griglia nella gara di domenica.

Una scelta comunque logica, considerando che il britannico sarebbe già partito nelle retrovie a causa della penalità di dieci posizioni prevista per il primo cambio della Power Unit, per altro in un weekend dove la Rossa appare più in difficoltà degli scorsi appuntamenti.

“Dopo la sessione di FP3 di oggi, la Power Unit montata sulla vettura #44 è stata rimossa per ulteriori controlli. Una volta completate le analisi, abbiamo deciso di sostituire l'intera Power Unit. Lewis prenderà parte alle qualifiche, ma sarà costretto a partire dal fondo dello schieramento nella gara di domani”, si legge nella nota della Ferrari.

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